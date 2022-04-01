سيتم حظر أتالا سارمينتو مدى الحياة على شاشة التلفزيون Azteca

غادر أتالا سارمينتو تلفزيون أزتيكا فجأة بعد أن عمل لأكثر من عقدين في محطة التلفزيون، وهي حقيقة حيرت أتباعه. من المعروف أن السائق لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق مع الشركة ولم يجدد العقد الذي وضعها كجزء من مجلس تقديم Ventaneando.

وهو أن رحيلها حدث بين الشائعات التي شوهدت على Televisa، يزعم أنها تبحث عن فرصة عمل أو حتى التفاوض على دخولها. وصلت النسخة إلى آذان باتي تشابوي التي واجهتها وسرعان ما وداعًا لعالم الاتصالات.

مرت ثلاث سنوات منذ إصدارها الإعلامي وبعد غزوتها في برنامج Intrusos de Televisa، الذي انتهى به الأمر إلى الخروج من الهواء، حيث شاركت الاعتمادات مع خوان خوسيه أوريغل ومارثا فيغيروا وأورورا فالي (جميع Ventaneando السابق)، وبعض التوغلات كضيف في مختلف برامج مثل هوي، أتالا يعيش في إسبانيا سحبت من وسائل الإعلام.

استبعدت أتالا سارمينتو أنها ستكون مضيفة «لا فوز» (IG: atasarmiento)

لقد ابتعدت عن الكاميرات وتعيش بجانب شريكها، لكنها تبقى على اتصال مع متابعيها، قبلهم في ديناميكية سؤال وجواب حديث اعترفت بما إذا كانت ستعمل في أزتيكا مرة أخرى، وهناك أظهرت أن محطة التلفزيون اعترضت عليها «إلى الأبد».

«TV Azteca خاص جدا بالنسبة لي، قضيت 24 عاما من حياتي في منتدياته، أعطاني الكثير من الأشياء، تعلمت، لقد نشأت... كيف لا أحب ذلك بعد الكثير؟» ، بدأ يقول.

واستمر في مفاجأة أتباعه بالكشف، «لسوء الحظ لا أعتقد أنه من الممكن بالنسبة لي العودة، لأن الشركة وضعت فيتو أبدي على ما يبدو علي».

أتالا سارمينتو، من مدريد، يهنئ Ventaneando على 25 عاما له (لقطة الشاشة: Tv Azteca)

لم تتعمق أتالا في هذا الموضوع، لكنها أظهرت مع ذلك أنها لم تكن على اتصال مع زملائها السابقين أو مع مديري محطة التلفزيون المكسيكية، في حين أنها غيرت بالفعل الهواء من خلال المغامرة في التصميم الداخلي في الدولة الأوروبية.

ومع ذلك، في عام 2021، ظهرت شقيقة زميل عالم الاتصالات رافائيل سارمينتو كضيف في البث الخاص للذكرى الخامسة والعشرين لفنتانياندو جنبًا إلى جنب مع المزيد من المضيفين السابقين لبرنامج أزتيكا.



