المنافسون المحتمون للأرجنتين: ماذا ستكون مجموعة الموت والمنطقة الأكثر سهولة

بعد الإحباط الناتج عن مرور المنتخب الأرجنتيني عبر كأس العالم 2018 في روسيا والإقصاء المبكر في جولة 16 في يد فرنسا، التي ستنتهي لاحقًا كبطل العالم للمرة الثانية في تاريخها، يبدو أن الهواء قد تغير في معاينة جديد نسخة من كأس العالم.

تأهل بكل سهولة في تصفيات أمريكا الجنوبية، أربعة مواعيد قبل الإغلاق وغير مهزوم، إضافة إلى حقيقة أن فريق ليونيل سكالوني يأتي من تعادل أفضل سلسلة من المباريات دون أن يخسر مع 31 عقد الاختيار من إخراج ألفيو باسيلي من 1991 إلى 1993، الحاضر واعدة لمجموعة قد يكون ليونيل ميسي للمرة الأخيرة كعلم في كأس العالم 2022 في قطر.

تحسبًا لما سيحدث اعتبارًا من 21 نوفمبر، وهو يوم حفل افتتاح أعظم حدث رياضي في تاريخ الشرق الأوسط، ستعرف الأرجنتين منافسيها في مرحلة المجموعات في كأس العالم. بعد تحديث ترتيب FIFA الأخير بتاريخ 31 مارس، تم جعل الأواني الأربعة رسمية مع الفرق الوطنية المصنفة بالفعل والعلامات النجمية المتبقية في أوروبا (اسكتلندا/أوكرانيا ضد ويلز)، كونكاكاف مقابل أوقيانوسيا (كوستاريكا ضد نيوزيلندا) وكونميبول مقابل آسيا (بيرو مقابل أستراليا/الإمارات العربية المتحدة).

التفاصيل هي أنها لن تكون قادرة على أن تتزامن في منطقتها مع البذور أو مع تلك البلدان التي تشترك معها فيالاتحاد. وهذا يعني: أوروغواي (وعاء 2), إكوادور (وعاء 4) وبيرو (وعاء 4 في إعادة النشر).

حلل Infobae إمكانيات المنافسين التي يمكن أن تلعبها الأرجنتين في أفضل وأسوأ السيناريوهات. للقيام بذلك، أدخلوا اثنين من البيانات الأساسية التي يجب أخذها في الاعتبار لهذا الافتراض في الآلة الحاسبة. أولاً، تقييم أولئك الذين تم اختيارهم في تصنيف FIFA، وهو التنسيق الذي يستخدمه الكيان الذي يحكم وجهات كرة القدم في العالم لتسجيل أفضل الفرق الوطنية. وفي الدرجة الثانية، التاريخ والشؤون الجارية للفرق، جنبا إلى جنب مع أرقامها.

إذا كنا نتحدث عن أسوأ مجموعة يمكن أن تلعبها ميسي والشركة، فيجب أن نبدأ بـ Bombo 2 الأكثر رعبًا. ومن بين هذه الأسماء، التي تشمل الدنمارك وهولندا وألمانيا وسويسرا وكرواتيا وأوروغواي والمكسيك والولايات المتحدة، لن تتمكن ألبيسيليست من مواجهة سيليست لتقاسم نفس الاتحاد. ولكن يمكن أن يكرر معبرًا، نظرًا للتاريخ بين الاثنين واليوم، سيكون الأكثر تعقيدًا.

يمكن للأرجنتين أن يكون ألمانيا كأول منافس لها في المنطقة. سيكون لقاء دي مانشافت هي المرة الأولى في دور المجموعات، حيث واجهوا بعضهم البعض في ثلاث نهائيات كأس العالم (المكسيك 86 تركت للمنتخب الوطني وفي إيطاليا 90 بالإضافة إلى البرازيل 2014، كان الاحتفال للألمان) وفي عدة جولات خروج المغلوب مثل الدور ربع النهائي من ألمانيا 2006. وجنوب أفريقيا 2010.

الفريق الألماني، بقيادة هانز ديتر فليك بعد مرور يواكيم لو الناجح، هو واحد من القوة المختارة التي لن يتم المصنف.

ألمانيا هي واحدة من أكثر الفرق تعقيدًا التي تواجهها في مرحلة المجموعات القطرية 2022 (الصورة: رويترز)

إذا سافرنا إلى وعاء 3، الذي خضع لتغيير في اللحظة الأخيرة بسبب تحديث الترتيب مع رحيل كندا - فقد أمام بنما في آخر موعد للكونكاكاف - ودخل تونس، فإنه سيتألف أيضًا من السنغال وإيران وصربيا واليابان وبولندا وكوريا الجنوبية والمغرب.

من بين تلك الفرق الوطنية، فإن السنغال هي الأفضل في الترتيب والتي تصل بهدية لا تقبل المنافسة تقريبًا. يأتي ليونز لا تيرانجا، الذي كان مدربه اللاعب السابق التاريخي أليو سيسي، من الفوز على مصر بتعريف لا يصدق من خلال العقوبات للتقدم في الجولة التأهيلية لأحد الأماكن في أفريقيا.

مع لاعبي كرة القدم من مكانة حارس المرمى إدوارد ميندي (تشيلسي)، الكابتن كاليدو كوليبالي (نابولي)، أدبو ديالو (باريس سان جيرمان)، دولاي ديا (فياريال)، إدريسا غواي (باريس سان جيرمان) وشخصية ليفربول ساديو ماني، أصبح السنغالي بطل أفريقي وأصبح منافسا آخر من tema للمنتخب الأرجنتيني وأي من الآخرين الذين لديهم في مرحلة المجموعات.

إذا ذهبنا إلى Pot 4، فهناك تشير الحسابات إلى أنه اليوم، ستكون كندا واحدة من الفرق الوطنية التي يمكن أن تعقد أكثر إذا كان الأمر متروحًا لتلك التي يقودها سكالوني في المنطقة. في انتظار معرفة من سيكون الفريق الأوروبي الذي سيفوز أخيرًا بكأس العالم, مع ويلز كأفضل أس في يد غاريث بيل, تمت إضافته إلى اسكتلندا أو أوكرانيا, فاجأ الكنديون وانتهى بهم الأمر كملوك في تصفيات الكونكاكاف على المكسيك والولايات المتحدة.

مع لاعبين من ذوي الخبرة في أوروبا مثل ميلان بورجان، سايل لارين، أتيبا هاتشينسون، تاجون بوكانان، ستيفن أوستاتيوس، جوناثان ديفيد وألفونسو ديفيز، فريق مابل ليف مرة أخرى جزء من كأس العالم بعد 36 عاما.

وبهذه الطريقة، إذا حدثت «مجموعة الموت» المذكورة في الأرجنتين، فسيتم تشكيلها مع ألمانيا والسنغال وكندا.

الولايات المتحدة، خصم محتمل آخر لـ Pot 2 في القرعة (الولايات المتحدة الأمريكية توداي/سكوت واشتر)

من ناحية أخرى، هناك العديد من المشجعين الأرجنتينيين الذين يحلمون بمنطقة يمكن الوصول إليها حتى لا يواجهون الكثير من التعقيدات عندما يتعلق الأمر بالبحث عن جولة 16 في قطر. وبهذا المعنى، فإن أضعف اختيار في وعاء 2 سيكون الولايات المتحدة. في المرتبة 15 في تصنيف FIFA، سيكون آخر بطل لكأس الكونكاكاف الذهبية راية كريستيان بوليسيتش، شخصية تشيلسي الإنجليزية.

بمساعدة دي تي جريج بيرهالتر، لاعب سابق في كأس العالم في عامي 2002 و 2006، يريد الأمريكيون أن يكونوا أبطالًا مع سلالة جديدة من اللاعبين قبل الاستضافة في أربع سنوات. مما لا شك فيه أن منافسًا معقدًا للغاية يتجاوز كونه أقوى السيبوريوم.

في وعاء 3، يتم تقديم تونس على أنها الفريق الأكثر سهولة وفقًا لمكانتها في ترتيب FIFA (المركز 35) وكيف وصلت إلى ما سيكون مشاركتها السادسة في كأس العالم. فاز نسور قرطاج بمكانه في التصفيات الأفريقية بعد فوزه على غينيا الاستوائية وزامبيا وموريتانيا للتقدم إلى المباراة النهائية ضد مالي، التي تغلبوا عليها كزوار (1-0) ثم بلا هدف على أرضه ليعبور إلى قطر.

أخيرًا، يقدم Pot 4 العديد من الخيارات المعروفة، ولكن الخيار الذي سيكون جزءًا من المجموعة المثالية سيكون المملكة العربية السعودية. يقع أطفال الصحراء في المركز 49، وحققوا التأهل بعد أن قادوا المنطقة التي تقاسموها مع اليابان وأستراليا حتى لا يكونوا منافسين بسيطين أيضًا.

يمكن أن تغير التفاصيل الصورة في وعاء 4: نيوزيلندا، الدولة التي حصلت على أدنى تصنيف (101) في كأس العالم بأكملها، ستلعب مباراة فاصلة في يونيو ضد كوستاريكا وهي خصم محتمل للألبيسيليست. ولكن في هذه الحالة، لم تتمكن كرة هذا repechage من المشاركة مع الأمريكيين لأن كوستاريكا من نفس الاتحاد لذا يجب أن يكون خصم Pot 2 أوروبيًا.

وبالتالي، فإن المجموعة التي يحلم بها العديد من المشجعين الأرجنتينيين ستشمل الولايات المتحدة وتونس والمملكة العربية السعودية.

في الأوقات التي لا تتوقف فيها محاكيات كأس العالم عن رسم مجموعات مع منافسين يأتون ويذهبون، يمكن للمرحلة مع الطبول الرسمية أن تترك العديد من المجموعات، ولكن هناك اثنتان يمكن أن تولد ردود فعل من جميع الأنواع بعد القرعة في الدوحة.

استمر في القراءة: