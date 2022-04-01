وقع زلزال من 3.7 درجة هذا الصباح في أمازوناس

وقع زلزال في أمازوناس في الساعة 3:58 صباح هذا، وفقًا لتقرير المعهد الجيوفيزيائي في بيرو (IGP).

يقع مركز الزلزال في البحر، على بعد 22 كم جنوب غرب باغوا غراندي، مقاطعة أوتكوبامبا، قسم أمازوناس وعلى عمق 10 كيلومترات.

في الوقت الحالي، لم تبلغ السلطات المحلية عن أضرار مادية أو إصابات بسبب هذه الظاهرة.

الزلازل في بيرو: كيفية تحضير حقيبة الطوارئ الخاصة بك؟

الزلازل أو الزلازل لا تحذر وهذا هو السبب في أننا بحاجة إلى أن نظل يقظين وأن نكون مستعدين لمواجهتها. يمكن أن تأتي أي كارثة طبيعية، سواء كانت زلزالًا أو زلزالًا أو هويكوس أو تسونامي أو آخر؛ إليك بعض التوصيات.

حقيبة الظهر الطارئة هي عنصر بقاء رئيسي موصى به من قبل المعهد الوطني للدفاع المدني (Indeci)، بالإضافة إلى صندوق الاحتياطي. يحتوي كلاهما على أحكام أساسية يجب أن تواجه كل عائلة الأيام الأولى من حالة الطوارئ.

ما هي حقيبة ظهر الطوارئ؟

إنه عنصر يحتوي على الضروريات الأساسية، والتي يمكننا استخدامها عند وقوع زلزال ولا يمكننا البقاء في بيوتنا، أو إذا تم تعليق الخدمات الأساسية، مثل الماء والكهرباء.

ضع في اعتبارك أنه يمكنك إعداد واحد ليستخدمه أقاربك، لذلك سيتعين عليك مضاعفة العناصر التي سنذكرها أدناه.

ما الذي يجب أن تحمله حقيبة الظهر الطارئة في وقت COVID-19؟

أثناء الإخلاء، يجب حمل حقيبة الطوارئ، والتي يجب أن تكون مجهزة بمواد النظافة الأساسية، ومجموعة الإسعافات الأولية، والمأوى، والأغذية والمال غير القابلة للتلف؛ مواد الاتصال؛ عناصر محددة للرضع والرضع، للنساء، لكبار السن، والاحتياجات الأساسية الأخرى.

يجب أن يبلغ وزن حقيبة الظهر هذه حوالي 8 كيلوغرامات ولديها جيوب داخلية وجانبية وأمامية حسب التوافر.

يوصي مدير الدفاع الوطني والدفاع المدني وأمن المواطنين في كالاو، خوسيه سوسا، بما يلي:

«الآن يجب أن تحتوي حقيبة الطوارئ على منتجات جديدة للسلامة الحيوية مثل الأقنعة والصابون والكحول 70 درجة أو هلام، وحاوية تم تحديدها بشكل صحيح من التبييض وزجاجات المياه»، كما يقول.

يجب أن يشمل ذلك أيضًا الأدوية اللازمة لعلاج فيروس كورونا أو أي مرض مزمن، في حالة إصابة أي فرد من أفراد الأسرة به.

ما هو صندوق الاحتياطي؟

يحتوي على عناصر للاستخدام من اليوم الثاني إلى اليوم الرابع من الطوارئ، لذلك يجب تخزينها في مكان بارد وجاف. يعتمد عدد العناصر على كل عائلة. هذه هي تلك التي توصي بها Indeci:

الحقيقة: مزيج من حقيبة الطوارئ وصندوق الاحتياطي يشكلون «Survival Combo».

ما الذي يجب أن يحتوي عليه صندوق الاحتياطي؟

يعتمد عدد العناصر على كل عائلة، لكن المؤسسة توصي ببعض مواد النظافة الضرورية والأطعمة غير القابلة للتلف والملابس والملابس ومختلف، والتي يمكن تكييفها وفقًا لاحتياجات كل منطقة جغرافية ويجب تجديدها وفقًا لتاريخ انتهاء الصلاحية، أثناء تخزينها.

الاختلافات بين الزلزال و

وفقًا للرئيس التنفيذي للمعهد الجيوفيزيائي في بيرو (PGI)، هيرناندو تافيرا، فإن البيروفيين لديهم عادة استدعاء زلزال عندما يحدث اهتزاز للأرض ويسبب أضرارًا للمنازل أو الناس. من ناحية أخرى، عندما لا يكون هناك ضرر، فهو مجرد هزة أو زلزال. ومع ذلك، أشار إلى أنها مسألة ثقافة وعادات.

«بشكل عام، يعني الزلزال أو الزلزال أو الزلزال الاهتزاز المفاجئ للأرض أو باطن الأرض بسبب مرور الموجات الزلزالية. من الناحية الفنية هم نفس الشيء، هم مرادفون»، قال تافيرا لأندينا .

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