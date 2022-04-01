AMLO تحث المشرعين المعارضين على «التمرد» بعد سحب اقتراح إصلاح الكهرباء

بعد رفض الحزب الثوري المؤسسي (PRI) وسحب اقتراح مشرعه ماركو أنطونيو مندوزا بوستامانتي بشأن إصلاح السلطة، طلب أندريس مانويل لوبيز أوبرادور من المعارضة أن تمسك قناعاتها بحزم حول ما تمليه أحزابهم عليهم. تزامن مشروع نائب PRI على أكثر من نقطة واحدة مع تلك التي روج لها رئيس Morenista.

في مؤتمر صباحي من القصر الوطني، حث الرئيس قادة الجماعات السياسية على السماح لأعضائها بالتصرف بحرية تامة لأنه أكد أن التخلي عن الاقتراح يستجيب للمصالح بصرف النظر عن رفاهية السكان. وأكد أن فكرته هي تعزيز اللجنة الفيدرالية للكهرباء، وهي مؤسسة أنشأها أحد ممثلي الحزب الأيقونيين: لازارو كارديناس.

«دعهم يتمردون ويجنبون إلى جانب الناس ليكونوا ممثلين شعبيين. سيكون من العار أن ينحازوا إلى الشركات الأجنبية. إذا تذكروا ما قاله كارديناس «من يعطي الموارد الطبيعية للأجانب هو خائن للوطن الأم». لديهم الفرصة للدفاع عن المصلحة العامة، ويشارك الاقتصاد الشعبي. واذا لم تتم الموافقة على هذا الاصلاح فان الشركات الخاصة ستستمر فى الازدهار».

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