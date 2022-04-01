انتقد AMLO مرة أخرى لوليت دي مولا وكلاوديو إكس غونزاليس لقضية ابنهما خوسيه رامون: «إنهم يريدون خيودنا»

كرر الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO) أن حكومته لا تسمح بانتهاك القانون أو تأييد «أي من آفات السياسة القديمة للنظام القديم» مثل المحسوبية أو النفوذ أو المحسوبية أو الفساد أو الإفلات من العقاب؛ وفي الوقت نفسه هاجم الصحفي كارلوس لوريت دي مولا ورجل الأعمال كلاوديو إكس غونزاليس «أو كل هؤلاء الأشخاص غير الشرفاء وغير الأخلاقيين الذين يريدون أن يجعلونا موحلين».

عندما تم استجوابه في المؤتمر الصباحي يوم الجمعة هذا في Palacio Nacional من قبل قضية نائب تاماوليباس، أورسولا سالازار موخيكا، المعين حديثًا مع منسق مورينا في كونغرس الولاية والذي - من خلال صوت صدر على الشبكات الاجتماعية - طلب من المورد «moche»؛ الفيدرالية اعترفت الرئيسة بأنها ابنة أخته، لكنها أكدت أنها لا تزال تحافظ على موقفها من عدم الإفلات من العقاب والفساد.

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El mandatario volvió a hablar del tema tras ser cuestionado por el caso de su sobrina, la diputada Úrsula Salazar Mujica, recién nombrada coordinadora de Morena en el Congreso de Tamaulipas, y quien habría pedido un “moche” a un proveedor. (FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO/ARCHIVO) Daniel Augusto

«لا، لكنك تعرف ما هو موقفي، أليس كذلك؟ عدم الإفلات من العقاب، وعدم السماح لأي شخص بانتهاك القانون وعدم السماح بأي من آفات السياسة القديمة للنظام القديم: لا محسوبية، لا نفوذ، لا محسوبية، لا محسوبية، لا فساد أو إفلات من العقاب، أيا كان. لا شيء خارج القانون ولا أحد فوق القانون. ثم يمكن أن يكون قريبًا، قريبًا، بعيدًا، يجب معاقبة أي مواطن يرتكب جريمة. هذا هو موقفي».

«في هذه الحالة كنت أراها في وسائل الإعلام، إنها بالفعل ابنة أخت، لأنها ابنة أخت ابن عم، أي أن جدة هذا النائب تدعى أورسولا، وكان هذا اسم جدتي.. جدة هذا النائب وأمهاتي أخوات... أي أن والدتها هي ابنة عمي، لكن إذا رأيتها في الشارع لا أتعرف عليها، ليس لدي علاقات في لا شيء. ربما لدي صور معها، بالطبع بسبب جولاتي إلى Tamaulipas وهلم جرا، ولكن لا، لا توجد علاقة. وبالاضافة الى ذلك، لا يمكن الحكم عليه بإجراءات موجزة، ويجب اثباته اولا؛ وثانيا، يجب الا يكون هناك افلات من العقاب لاحد».

قارن لوبيز أوبرادور حالة ابنة أخيه بحالة ابنه خوسيه رامون، مؤكدًا أن لوريت دي مولا «وكل هؤلاء العصابات» يريدون خداع السكان وإرباكهم.

López Obrador insistió en que Loret de Mola dé a conocer el origen de sus propiedades. (Foto: Instagram/Presidencia de México)

«الأمر يتعلق قليلاً بخوسيه رامون ولوريت وجميع رجال العصابات هؤلاء، الذين يرغبون في الغش، الخلط، لأنه يبلغ من العمر 40 عامًا، يتزوج، ينضم... زوجته عملت في هيوستن (تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية)، يذهبون إلى هناك للعيش، يستأجرون منزلًا ويقدمون التقرير الكبير لأن المنزل مثل تلك المستخدمة من قبل 'fifis '، الذي يحتوي على حمام سباحة. حسنا، إنه منزل مستأجر... آه، ولكن ماذا يضيفون إليه؟ , أن صاحب المنزل كان يعمل في شركة نفط أعطينا لها عقود زائدة. ثم هناك تضارب في المصالح. حسنا، أنا لا أعرف شركة النفط ولا أعطي تعليمات لإعطاء الأفضلية لشخص ما. أنا لست فاسدًا... ثم يعتقد لوريت أنني مثله أو مثله أو كلاوديو إكس غونزاليس، أو كل هؤلاء الأشخاص غير الشرفاء وغير الأخلاقيين الذين يريدون تعكيرنا».

«لكن الأمور تسير، أليس كذلك؟... أن تكون خصمًا يجب أن يكون لديك سلطة أخلاقية، من الصعب جدًا على الشخص الفاسد أن يواجه حكومة، ويجعلها غبارًا وقد تحملت، وقاومت، لأن لدي درعًا هو صدقي، وهو ما أعتبره أكثر أهمية في حياتي. لهذا خرجت، كما قال الشاعر، خرجت سالمين... ولم يذهبوا بقوة ولم يتمكنوا من ذلك. لدي أيضا محكمتي، وهي ضميري، وهي التي تهمني أكثر (...)»، أصر.

أكد لوبيز أوبرادور أنه عندما يكون لديك ضمير واضح «يمكنك أن تكون سعيدًا جدًا وتواجه أي محنة».

AMLO arremetió contra Carlos Loret de Mola y contra el empresario Claudio X. González (izq) al asegurar que son gente deshonesta e inmoral. (Fotos: Cuartoscuro)

«(...) فكيف يريد رجل فاسد من هذا القبيل، في ذروة السخرية، أن يضع نفسه كقاض. الآن أنا في انتظاره للرد (لوريت دي مولا) أين هي الأقسام الـ 13 التي لديه وحيث تقع شقته في الولايات المتحدة و «من بومبو» ولن أدع أيًا من هذا يمر وليس بسبب encono، إنها فرصة جيدة جدًا لتوضيح التوقفات، لجعل هذا الجمهور، هم قضايا مهمة للغاية. انها فرصة جيدة جدا لتوضيح التوقفات، لجعل هذا الجمهور... هذه قضايا مهمة جدا».

وأكد أنه يجب الاستمرار في بث جميع مسائل الفساد «بغض النظر عن هويتها. دعونا نعتقد أن شيئا لم يضر المكسيك أكثر من خيانة الأمانة، من الفساد السياسي».

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