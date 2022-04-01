تحالف في الأفق؟ التقى جيرمان فارغاس ليراس ورودريغو لارا سانشيز في بوغوتا

هذا الخميس، 31 مارس، التقى رودريغو لارا سانشيز وجيرمان فارغاس ليراس لمناقشة البنية التحتية والاستثمار في جوانب مثل المياه والإسكان، في ما يمكن اعتباره بداية تقارب بين الحزب بقيادة فارغاس ليراس، التغيير الجذري، والرئاسة اقتراح المرشح، فيديريكو غوتيريز.

«تحدثنا مع جيرمان فارغاس ليراس عن الاستثمارات التاريخية في الإسكان ومياه الشرب التي قادها كنائب للرئيس. يسعدني تعزيز رؤيتي في البنية التحتية والاعتماد على نصيحتك والتزامك. اقتراحنا شامل ويحتاج إلى جميع القطاعات»، كتبت لارا سانشيز على حسابها على تويتر، إلى جانب الصورة التي تقود هذا المقال.

رفض جيرمان فارغاس ليراس طموحه الرئاسي بعد أقل من أسبوع من الانتخابات التشريعية السابقة، التي أجريت في 13 مارس، بعد أسابيع من الشائعات التي تعتز بعودة نائب الرئيس السابق ووزير الإسكان لخوان مانويل سانتوس إلى السياسة.

سحب حزبه، كامبيو راديكالي، تسجيل جيرمان قرطبة، الذي كان قد سجل كمرشح للرئاسة «لإنقاذ الحصة» لفارغاس ليراس في خطوة توقعت استقالته.

بعد المجالس التشريعية، استقبل سياسي بوغوتا قادة فريق كولومبيا، التحالف اليميني المكون من غوتيريز، إنريكي بينالوسا، ورئيس النقاش الحالي، ديليان فرانسيسكا تورو، لمناقشة قضايا الحدث الوطني.

على الرغم من أن فارغاس ليراس لم يغني تصويته للانتخابات الرئاسية، إلا أن لهجة رسالة رودريغو لارا سانشيز تفترض مسبقًا أن التحالف بين هذين القطاعين من اليمين سيتم تعزيزه في الأسابيع المقبلة.





لماذا رفض جيرمان فارغاس ليراس طموحه الرئاسي؟

جيرمان فارغاس ليراس (كولبرينسا - لويزا غونزاليس).





من خلال عموده يوم الأحد في صحيفة El Tiempo، أوضح نائب الرئيس السابق ما هي الشروط التي قيمها في المشهد الانتخابي الحالي من أجل أن يقرر أخيرًا أنه لن يكون مرشحًا وسحب جيرمان قرطبة، في 18 مارس، من التسجيل.

على الرغم من أن قرار عدم الإطلاق كان يعتبر قد استجاب للنتائج التشريعية لقوائم التغيير الجذري، فإن فارغاس ليراس «كان متوقعًا». ووفقا له، تراوحت الحزب من 7 إلى 16 عضوا في مجلس الشيوخ في السنوات العشرين الماضية. ومع ذلك، يوم الأحد الماضي عزا ذلك إلى غياب أغيلار، وانخفاض في عدد الناخبين في كازا شار وتقاعد جيرمان فارون كوترينو.

كما جادل بأن عدم شعبية الحكومة دفع خسائر مكلفة على كامبيو راديكالي, ولكن أيضًا للمركز الديمقراطي الذي كان لديه 13 مقاعد, وكذلك U التي فازت 10, جنبا إلى جنب مع الأحزاب المسيحية التي تركت مع 4.

«كان التصويت على شعار الحزب الواحد أكثر من 147،000 صوت. ولكن، كما هو سهل الفهم، فإن النتيجة النهائية للتصويت على CR ونتائج المشاورات لأولئك الذين شاركوا لا تعطي أي مجال للتفكير في ترشيحي»، كتب فارغاس ليراس.

وبالنسبة لنائب الرئيس السابق، كان الفائزون بلا منازع في المشاورات غوستافو بترو بأكثر من 5.5 مليون صوت وفيدريكو غوتيريز بأكثر من مليوني صوت، وهو ما عزاه «إلى الدعم الحازم من الحكومة والمركز الديمقراطي».

وفقًا لـ Vargas Lleras، هذه هي الطريقة التي ستتحرك بها الأصوات في الانتخابات القادمة، لذا فإن دخول الحملة في هذا الوقت لن يكون له أي نتائج، لأن المفضلات محددة بالفعل. «انتهت المباراة يوم الأحد الماضي. لقد حان الوقت لاتخاذ قرار بين بترو وفيكو «، خلص فارغاس ليراس.

«لقد عشت في جسدي الخاص ماذا يعني هذا. لمعرفة كيف يتم إغلاق جميع المساحات وكيف لا شيء مقترح أو قال يجد صدى في الرأي. وبالتالي، من المستحيل التفكير في الترشيحات، ناهيك عن هذه المرحلة من الحزب»، قال نائب الرئيس السابق، الذي فقد دعمه في انتخابات 2018 في نزاع بين بترو وإيفان دوكي.

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