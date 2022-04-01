مدير الفاتح على كريستيان كويفا: «ما فعله في المباراة الأخيرة مع فريقه الوطني كان مذهلاً»

المستوى الذي أظهره كريستيان كويفا مذهل مع المنتخب الوطني البيروفي. هو الشخص الذي يتعامل مع سلاسل ضرب من ثنائي اللون مع المراوغة له وحتى أعطى تمريرة الهدف والثلاثاء الماضي، لم يكن استثناء، لأنه قدم مساعدة بحيث سجل جيانلوكا لابادولا الهدف الأول ضد باراغواي، مما أدى إلى الفوز ثنائي اللون 2-0 ولعب Repechage ضد الفائز من أستراليا أو الإمارات العربية المتحدة للحصول على مكان في كأس العالم قطر 2022.

بعد ذلك، كان كريستيان كويفا يستمتع بعطلته القصيرة قبل انضمامه إلى الفاتح، وهو فريق من الأول قسم. لهذا السبب، اتصل إنفوباي مرة أخرى بحسن الجابر، عضو مجلس إدارة النادي السعودي، ليسأله عن لحظة لاعبه الكبيرة. وقال انفوباي ان «كريستيان يجب ان يصل الى السعودية في 8 او 9 نيسان/ابريل حيث تتوقف الرابطة السعودية في نيسان/ابريل».

مدير الفاتح يستسلم لموهبة كريستيان كويفا

بالتأكيد الذهاب إلى المملكة العربية السعودية فضل كريستيان كويفا في كل شيء، لأنه فضله للاستمرارية، وتحسين العمل البدني (استأجر مدربًا شخصيًا) وأصبح هدافًا. هذا جعل «علاء الدين» في كل مرة يغمد فيها لونين لكسره بمراوغة أهدافه وأهدافه وتمريرات الهدف. ذهبت الانتقادات بعد فشله في ركلة جزاء ضد الدنمارك، في العرض الأول للمنتخب الوطني البيروفي في كأس العالم 2018 في روسيا. وهو أن أولئك الذين يعتبرون أنفسهم حكيمين في كرة القدم صرخوا إلى الجنة عندما وقع كويفا مع الفاتح، مما يقلل من شأن الدوري بسبب الجهل، الذي يهتم أكثر بالحصول على رواتب جيدة لتمكين لاعبيه من خلال عمل مكثف للغاية، وبالتالي كونه أحد أفضل البطولات في القارة الآسيوية.

لذلك، بعد تمريرة كريستيان كويفا الممتازة إلى جيانلوكا لابادولا لمهاجم المنتخب الوطني البيروفي ليسجل الهدف الأول ضد باراغواي، تم الإشادة به ليس فقط في بيرو ولكن في المملكة العربية السعودية. هذا ما قاله لنا حسن الجابر، عضو مجلس إدارة الفاتح.

وقال حسن الجابر لـ Infobae حصريًا: «ما فعله في المباراة الأخيرة مع فريقه الوطني في مباراة مهمة للغاية للتأهل لكأس العالم كان مذهلاً، فقد ساعد الهدف الأول وتسبب في الهدف الثاني لعمله وروابته».

عند التشاور، ما هو سبب لحظة كرة القدم الرائعة لكريستيان كويفا؟ وقال الجابر، مدير الفاتح: «هذا بسبب تركيزه وحبه لكرة القدم وموقفه للفوز»، وأضاف.

وقال مدير الفاتح: «بالطبع، يأتي هذا من انضباطه والعديد من الدورات التدريبية، سواء مع النادي أو المدرب البدني للمنتخب الوطني (بيرو) وتدريبه الفردي مع مدربه الشخصي».

أخيرًا، كشف حسن الجابر عضو مجلس إدارة الفاتح أنه قدم تضحيات لمشاهدة المباراة العظيمة التي يلعبها تلميذه كريستيان كويفا ضد باراغواي، «لقد كان الأمر مذهلاً في بيرو واستمتعت نومي الليلي بسعادة، حيث انتهت المباراة حوالي الساعة الرابعة صباحاً بتوقيت المملكة العربية السعودية، » قال.

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