رفض القاضي الحماية النهائية لزوجة «برونكو»

وقد رفض قاض جنائي في المقاطعة الأولى طلب إنفاذ الحقوق الأمبارو المقدم من أدالينا دافالوس مارتينيز، زوجة حاكم نويفو ليون السابق، خايمي رودريغيز كالديرون، إل برونكو، وهو حاليا سجين في سجن أبوداكا.

مع هذا الإجراء القانوني، كان دافالوس ينوي وقف أي أوامر اعتقال أو احتجاز أو ظهور قد تصدر له. في وقت مبكر من 23 مارس، كانت السيدة الأولى السابقة للدولة الشمالية قد حققت حماية غير محددة.

تعود الإجراءات إلى 20 مارس، عندما قاد مكتب المدعي العام للولاية عدة عمليات تفتيش على ممتلكات خايمي رودريغيز، المتهم بتحويل الموارد.

في المباني تم الاستيلاء على 2 مليون 100 ألف بيزو نقدا، خزانتين، بندقية 30x30 ومسدس ماغنوم 357.

تم القبض على رئيس الدولة السابق في 15 مارس، لجريمة تحويل الموارد لجمع التوقيعات لحملته الانتخابية الرئاسية في عام 2018.

قبل أسبوع من اعتقال البرونك، نشرت أدالينا دافالوس بعض الصور مع بناتها تظهر فيها في إجازة في عالم ديزني، في أورلاندو، فلوريدا (الولايات المتحدة الأمريكية).

رافقته المرأة برسالة: «إنهم السبب الرئيسي لكوني سعيدًا، وأعظم كنز يمكن العثور عليه في هذا العالم». حتى الآن لم تتحدث دافالوس عن اعتقال زوجها.

Jaime Rodríguez Calderón, alias el Bronco (Foto: Cuartoscuro)

بعد أن تم الإعلان عن أن FGE بدأت بعمليات تفتيش في منازل برونكو، أكد الحاكم الحالي لنويفو ليون، صموئيل غارسيا، أن هذا ليس سوى «غيض من فيض الذي بدأ مع أقدم مجلد».

أمام وسائل الإعلام المختلفة، قال رئيس الدولة إن العملية التي يمر بها إل برونكو ليست «مضيئة» أو عرضًا، حيث قال إن حكومته ستتخذ المزيد من الإجراءات القانونية ضد رودريغيز كالديرون وإدارته.

قال صموئيل غارسيا: «سأهتم بكلماتي حتى لا يؤثر على الحكم الذاتي والإجراءات القانونية الواجبة، ولكن لدي السلطة لإخبارك أن هذا هو غيض جبل جليدي لحكومة برونكو».

تم القبض على خايمي رودريغيز كالديرون في 15 مارس 2022 في بلدية الجنرال تيران من قبل وكلاء مكتب المدعي العام المتخصص في الجرائم الانتخابية.

Foto: Cuartoscuro Fotógrafo Especial | Fotógrafo Especial

وفقا لغابرييل غارسيا بيريز، أحد محامي الحاكم الإقليمي السابق، قال إن مكتب المدعي العام المتخصص في الجرائم الانتخابية، بالتنسيق مع عناصر من القوة المدنية ووكالة التحقيق الحكومية (AEI)، اعتقل برونكو لأن رأى القاضي أن هناك عناصر كافية لاعتبار أنه يستطيع الهروب من البلد.

ونفى غارسيا بيريز اتهامات القاضي، بحجة أن خايمي هيليدورو «ن» عاش طوال حياته في نويفو ليون. وبالنظر إلى ذلك، رفض المحامي اتهامات رئيس الدولة الحالي صموئيل غارسيا، الذي قال إن البرونكو حاول الهرب إلى تاماوليباس.

«لقد عبر كل نويفو ليون، من غارسيا إلى تيران، في ساعة ونصف. كان هذا الرجل ذاهبًا إلى 180،200 (كيلومتر في الساعة). في تيران، دخل مزرعة أخرى، في تلك المزرعة، وفقا للشهود، يغير الشاحنات، ويأمر الجميع بتغيير السيارات والقشر من أجل تاماوليباس»، قال صموئيل غارسيا في مقابلة مع الصحفي كارلوس لوريت دي مولا.

وفي وقت لاحق، عندما غادر الزيارة مع الحاكم السابق، أكد غابرييل غارسيا أن حقوق الإنسان لموكله تنتهك، لأنه، وفقًا لتصريحاته، لم يتم إخطار إل برونكو بجلسة الاستماع التي من المقرر عقدها في 11 أبريل أمام قاض اتحادي.

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