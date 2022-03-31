اعترف يوشيمار يوتون بالكماليات الباهظة التي عاشها مع لويس أفينكولا في فندق في قطر

تجرأ يوشيمار يوتون على سرد حكاية مضحكة أنه عاش مع أحد أفضل أصدقائه في كرة القدم والحياة، لويس أفينكولا. ذهب كلاهما إلى قطر في مرحلة ما مع المنتخب الوطني البيروفي للعب مباراة ودية وأعجبوا بكماليات فندق سبع نجوم في الدوحة. ومع ذلك، كانت مسرحية الضوء في الغرفة أكثر ما يتذكره.

«كان هناك جهاز iPad في الغرفة. لقد طرقت زرًا ونزل الستائر، مع موسيقى أخرى. كانت هناك بعض الألوان، الأزرق... أوه! قلت، دعونا نتحول إلى اللون الأحمر، كنت مع «Lucho» Advínchal. دعونا نضع العاطفة باللون الأحمر لـ «نيرو» الذي قلته. أحمر أنا تقلص والغرفة بأكملها حمراء. وقال لي «لا، لا، لا، أفضل لا»، ضحك، «من الأفضل أن أضع الأزرق»، وخلص. بالإضافة إلى ذلك، اعترف في مقابلة مع Al Angulo من Movistar Deportes، بأنه كان أحد أفضل الفنادق في الدولة الآسيوية.