من كان دولوريس كاسترو، الشاعر المكسيكي البارز ومؤسس راديو UNAM؟

Ciudad de México, 30 de Marzo de 2022.- Dolores Castro Varela, poeta, narradora, ensayista, crítica literaria y fundadora de Radio UNAM, murió este miércoles a la edad de 98 años. Dolores Castro nació el 12 de abril de 1923 en Aguascalientes. La autora de poemarios como El corazón transfigurado (1949), La tierra está sonando (1959), Cantares de vela (1960), Qué es lo vivido (1980), No es el amor el vuelo (1995), Sonar en el silencio (2000), Íntimos huéspedes (2004) y Algo le duele al aire (2011) y es considerada protagonista de la literatura nacional. FOTO: Archivo / Mario Basilio / CUARTOSCURO.COM

توفي دولوريس كاسترو فاريلا، شاعر وكاتب مقالات وراوي مكسيكي، يوم الأربعاء 30 مارس عن عمر يناهز 98 عامًا في مستشفى أنجيليس في مكسيكو سيتي. وفقا لتصريحات وسائل الإعلام المحلية لابنتها دولوريس بينالوزا، نتجت وفاة الكاتبة عن مضاعفات في القناة الصفراوية.

تم إدخال الشاعرة المكسيكية إلى المستشفى يوم الاثنين الماضي؛ وفي نفس اليوم من الصباح كانت قد حضرت بالقرب من حرم كلية العلوم والعلوم الإنسانية (CCH) ناوكالبان لإلقاء حديث مع الطلاب.

ترك الكاتب إرثًا واسعًا للأدب، بالإضافة إلى كونه مدرسًا ومؤسسًا لإذاعة الجامعة الوطنية Autónoma de México (UNAM). فازت مسيرتها وموهبتها بالعديد من الجوائز، بما في ذلك العلوم والفنون الوطنية في مجال اللغويات والأدب (2014) وميدالية خوسيه إميليو باتشيكو (2016)، بالإضافة إلى فوزها بجائزة رامون لوبيز فيلاردي الأيبيرو الأمريكية للشعر (2013).

من بين أهم أعماله عناوين مثل On Earth Is Sounding (1959)، Soles (1977)، الضيوف الحميمون (2004)، الصوت في الصمت (2000)، القلب المتحول (1949)، شيء يؤلم الهواء (2011) و كتاب الشعر ما هو ما عاش؟ (1980) التي فازت بها بجائزة مازاتلان الوطنية للشعر.

كان دولوريس كاسترو مرجعًا ثقافيًا مهمًا لجيل الخمسين في المكسيك (الصورة: كوارتوسكورو)

ولد دولوريس كاسترو، وهو شاعر وراوي وكاتب مقالات وناقد أدبي، في 12 أبريل 1923 في ولاية أغواسكاليينتس، وبعد ذلك انتقلت عائلته إلى زاكاتيكاس. بمجرد أن استقر في مكسيكو سيتي، درس القانون في الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك (UNAM) وتابع لاحقًا درجة الماجستير في الأدب الحديث في كلية الفلسفة والآداب من نفس المؤسسة.

بعد سنوات، درس دولوريس كاسترو الأسلوب وتاريخ الفن في جامعة كومبلوتنسي في مدريد، إسبانيا، وكذلك اللغويات والأدب في رابطة جامعات ومؤسسات التعليم العالي (AUNIES). كما حصل على تدريب إذاعي أكاديمي في معهد أمريكا اللاتينية للاتصال التربوي (ILCE).

أدت مسيرتها الأكاديمية العظيمة بالشاعرة إلى تشكيل نفسها إلى جانب الفنانين والمثقفين المشهورين، بما في ذلك روزاريو كاستيلانوس، خايمي سابينز، لويس فيلورو، سيرجيو غاليندو، إميليو كارباليدو، لويزا جوزيفينا هيرنانديز و غريسيلدا ألفاريز.

وبالمثل، كانت الأكاديمية عضوًا في مجموعة شعراء أوتشو المكسيكيين، حيث شاركت ذوقها للكتابة مع شخصيات مثل أليخاندرو أفيليس، روبرتو كابرال ديل هويو، خافيير بينالوسا، هونوراتو ماغالوني دوارتي، إفرين هيرنانديز، أوكتافيو نوفارو و روزاريو كاستيلانوس.

كان دولوريس كاسترو لا يزال يدرس في مدرسة كارلوس سيبتيين غارسيا للصحافة (الصورة: كوارتوسكورو)

كان التدريس دائمًا ركيزة مهمة في حياة دولوريس كاسترو، حيث استمرت حتى أيام قبل وفاتها في مشاركة معرفتها وموهبتها مع الأجيال الجديدة. قام الشاعر والراوي المكسيكي بتدريس دروس الفنون الجميلة في فيراكروز وولاية المكسيك وكذلك في مدينة كويرنافاكا في موريلوس.

وبالمثل، كانت معلمة في مؤسسات مثل الجامعة الأيبيرية الأمريكية، ومدرسة كارلوس سيبتيين غارسيا للصحافة وفي مدرسة الكتاب التابعة للجمعية العامة للكتاب في المكسيك (سوجيم). بالإضافة إلى ذلك، كانت مؤسس مدرسة Acatlan الوطنية للدراسات المهنية التي كانت تسمى آنذاك بجامعة المكسيك الوطنية المستقلة (UNAM).

عملت دولوريس كاسترو أيضًا كمحررة في مجلة Poesía de América و Barcos de papel؛ بالإضافة إلى كونها واحدة من أعمالها في راديو UNAM، كانت منتجة للبرامج الإذاعية واستضافت Poetas de México على القناة 11.

أعربت المؤسسات المختلفة عن أسفها للموت الحساس للشاعر المكسيكي (الصورة: Twitter/ @cultura_mx)

تسببت أخبار وفاة دولوريس كاسترو في تأثير كبير على المجتمع الفكري في المكسيك، لذلك تحدثت العديد من المؤسسات لتقديم تعازيها لعائلاتهم ولكن أيضًا للتعرف على مسار وإرث الشاعر المكسيكي.

«بحزن عميق نحزن على وفاة الشاعر دولوريس كاسترو، الذي يترك عمله إرثًا أساسيًا في رسائل المكسيك. لذكراه، سيشيد @cultura_mx و INBAL يوم 7 مايو في القاعة الرئيسية لـ @PalacioOficial. نحن نحتضن عائلته»، تواصل المعهد الوطني للفنون الجميلة والأدب من خلال حسابه على تويتر.

وبهذه الطريقة، ترفض المكسيك واحدة من أكثر الأصوات الفكرية المحببة في البلاد والتي سيسود إرثها لأجيال في أعماله وفي حياة الطلاب الذين شكلهم، وكذلك في جائزتي الأدب اللتين تحملان اسمه: جائزة دولوريس كاسترو للشعر التي تمنحها Tlaxcalteca معهد الثقافة وجائزة دولوريس كاسترو للسرد والشعر التي كتبها نساء تمنحها بلدية أغواسكالينتس.

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