نحن معرضون لخطر تجربة إصلاح غير ديمقراطي: سيرو موراياما

حذر سيرو موراياما، مدير المعهد الوطني للانتخابات (INE)، من أن المكسيك معرضة لخطر تجربة إصلاح غير ديمقراطي، وأشار إلى أن الأمر استغرق عقودًا حتى تبني البلاد نظامًا انتخابيًا يسمح بالتناوب بعد بقاء حزب الهيمنة في السلطة لما يقرب من 70 سنوات.

وأكد أن بلادنا تمكنت من التخلص من نظام انتخابي أبقى الحزب الثوري المؤسسي راسخا في السلطة الرئاسية المفرطة بفضل الإصلاحات الانتخابية التي وسعت من حقوق المواطنين في التصويت بحرية وللقوى السياسية المختلفة للتنافس تحت شروط الإنصاف.

وشدد موراياما على أن الديمقراطية المكسيكية تعمل حاليا بشكل جيد، وكمثال على ذلك هو أنه حتى الآن تم تنظيم أربعة انتخابات رئاسية في هذا القرن، وفي ثلاثة منها كانت هناك تناوب، مما يعني أن المواطنين يمكنهم أن يقرروا بحرية وأضاف أن الشيء نفسه يحدث في الدولة. الحكومات وفي جميع أنحاء البلاد.

كما أشار إلى أن المواطنين يستخدمون حاليا سلطة تصويتهم لمعاقبة الأحزاب السياسية إذا اعتبروا أنها لا تعمل.

وفي مواجهة هذه الاختبارات، حذر من أن الإصلاح الانتخابي الذي اقترحه الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور يمكن أن يشكل خطرًا على تفكيك المؤسسات الديمقراطية في المكسيك.

المواطنون يذهبون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بصوتهم لانتخاب حاكم بويبلا في عام 2019. (الصورة: ميريا نوفو/CUARTOSCURO.COM)

وفيما يتعلق بالإصلاحات الانتخابية السابقة، شدد على أن هذه الإصلاحات لها في الأساس خاصتان: فهي تستجيب لمطالب المجتمع والمعارضة والأقليات لتوسيع ساحة اللعب الديمقراطي. ولكن قبل كل شيء، تم بناؤها على النحو التالي، وكذلك قواعد النزاع على السلطة، بتوافق الآراء.

ولهذه الأسباب، أشار إلى أن الاقتراح الأخير يهدف إلى إصلاح لتقييد الحقوق ويتم تعزيزه من قبل السلطة الرئاسية لمحاولة فرضه دون توافق مع القوى السياسية الأخرى.

وفقًا للمستشار، تشير هذه العلامات إلى أن البلاد معرضة لخطر إصلاح انتخابي غير ديمقراطي وتراجع.

وقال موراياما أيضًا إن اقتراح اختفاء الأعضاء المتعددين، أو التمثيل النسبي، يفضل النواب التمثيل المفرط للحزب الذي يفوز بكل منطقة.

وأوضح أنه في كل مسابقة انتخابية يتم الفوز بها بشكل عام بنسبة 35 أو 40٪ من الأصوات. وبدون التعددية، سيترك تصويت 60 أو 65% من الناخبين بدون تمثيل. ولذلك حذر من أنها صيغة لتقويض التعددية في كونغرس الاتحاد، حيث تتمتع مورينا بأغلبية بسيطة.

وبناءً على هذه الحجة، أوضح أنه مع 43% من نسبة الأصوات التي حصل عليها الائتلاف بقيادة مورينا في عام 2021، سيكون لديه 62% من المقاعد في مجلس النواب، أي الأغلبية التي تسمح له بتمرير المبادرات والإصلاحات دون الحاجة إلى التوصل إلى إجماع مع المعارضة الأخرى حفلات.

وأشار إلى أن فكرة اختفاء المشرعين متعددي الأعضاء ليست أصلية. وأشار إلى أن هذا النهج حدث بالفعل قبل قرن من الزمان، وتحديدا في إيطاليا. وأوضح أنه مع هذا الإصلاح موسوليني «خنق تمثيل الجمع، وقدم إلى البرلمان وعززت سلطته الاستبدادي. ماتت الديمقراطية، جاءت الفاشية».

بورفيريو مونيوز ليدو يهنئ أندريس مانويل لوبيز أوبرادور على الانتهاء من التسجيل كمرشح لرئاسة الجمهورية من قبل حركة التجديد الوطنية. (الصورة: شاول لوبيز/CUARTOSCURO.COM)

قدم بورفيريو مونيوز ليدو وجهة نظره بشأن اقتراح الرئيس للإصلاح الانتخابي وأكد أن هذا التغيير يمكن أن يعيد المؤسسات الانتخابية إلى الطريقة التي كانت بها في الإدارات السابقة.

في مقابلة مع الصحفية أزوسينا أوريستي عن مساحتها على راديو الفورمولا، أعلنت أن لوبيز أوبرادور «لا يعرف شيئًا»، حيث أن تطور النظام الانتخابي قد بذل جهدًا لسنوات لجعلهم يعملون كما يفعلون اليوم.

«الشخص الذي لا يعرف شيئا هو صديقي أندريس مانويل، هناك نوع من الشلل التاريخي، يريد إعادة المؤسسات الانتخابية إلى زمن رويز كورتينز، عندما كان نظام دولة واحد. قال مونيوز ليدو إن تطور النظام الانتخابي قد كلف أرواحًا وجهودًا من حيث التكلفة ولا يمكن إلقاؤه في البحر».

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