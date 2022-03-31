فالديمار سيرون لأبناء أخت بيدرو كاستيلو: «إنهم أشخاص يتم التحقيق معهم وسيتعين عليهم الحصول على حق»

اعتبر عضو الكونغرس والمتحدث باسم بيرو ليبري، فالديمار سيرون، أن الشخصيات التي هي في الأقرب بيئة الرئيس بيدرو كاستيلو، مثل أبناء أخيه أو السكرتير السابق لقصر الحكومة برونو باتشيكو، ينبغي أن تتعاون مع العدالة، كما شكك في التأخير في الإجراءات القضائية للجمهور مكتب المدعي العام.

«أعتقد أنه يجب أن يكون لكل مواطن الحق. وعلى أي حال، فإننا ندين حقيقة أن هذه العملية لا تتبع على النحو الصحيح من قبل هؤلاء السادة؛ ومع ذلك، يجب علينا أيضا أن نذكر ما هي الأدلة التي لدى مكتب المدعي العام وهنا تأتي القضية: كيف أن وسائل الإعلام لديها أيضا، ويجري نشرها، فجأة، عرقلة العدالة؟ «، قال.

«على المستوى الوطني، نظام إقامة العدل لديه تحيز سياسي (...) أبناء شقيق الرئيس هم أشخاص يتم التحقيق معهم وسيضطرون إلى التأهل، وعليهم الاستجابة للعدالة، إنها قضية شخصية. وقد تم استدعاء كل شخص لديه قضايا عدالة للحصول على الحق».

وعلى نفس المنوال، شكر البرلماني المقاعد على دعم المقاعد حتى يفعل اقتراح الشواغر. و حثت مختلف المجموعات السياسية على «السماح لل وزراء بالعمل» و اتخاذ تدابير, مثل الرقابة و الاستجواب, على أساس تقييم لأدائها.

«يبدو دائمًا أنها طريقة يائسة لعدم الرغبة في السماح للحكم بالقول إنك فشلت بعد ذلك. إذا لم أسمح لك بالحكم، إذا لم أسمح لك بالعمل، فلن نصل إلى أي مكان لأن عدم اليقين هذا يترك أي شخص في حالة من انعدام الأمن. علينا ان نكون نقدين ونقد ذاتيا طالما نقول ما هي الاخطاء».

«جزء من الماضي الذي أدلى به (بعض الوزراء) يتعرض للهجوم، لكننا لا نرى، على سبيل المثال، التنديد الذي يدلي به وهو لا يدعم نفسه في هذه القضية. إذا لم تكن هناك طريقة لرؤية اللاعب في الملعب، وأين يتحرك، وأين يتطور، وأنا أمنعه من اللعب ووضعه على مقاعد البدلاء، فإننا لن نذهب إلى أي مكان».

فيما يتعلق بهذه المسألة، اتفق المتحدث باسم هيئة بيرو ليبر مع الرئيس بيدرو كاستيلو، الذي، بعد دعوة الكونغرس إلى وضع جانباً مواجهة لمعالجة المشاكل الملحة في البلاد، واعتبر أن مجموعة البرلمانيين الذين فشلوا في إفراغه من منصبه «سوف تتبع جدول أعمالها الخاص».

«هذا هو جدول الأعمال الذي لديهم لأن وزير الصحة تلقى بالفعل اللوم الأول وبعد أسبوع بدأوا باستجوابه مرة أخرى. لقد حدثت الوظيفة الشاغرة بالفعل وآمل أن تكون بمثابة مثال لنا حتى لا نستمر (...) وأطلب من المقاعد الاخرى اخماد هذه القضية والبدء فى الحديث عن جدول اعمال البلاد».

تطالب دينا بولوارتي بأن يُظهر أبناء الأخ وجوههم

وقالت نائبة رئيس الجمهورية، دينا بولوارتي لأخبار RPP، بينما كانت تشرف على رعاية الأطفال خلال برنامج «كونا más» في مؤسسة Pachacutec التعليمية في منطقة فينتانيلا, حيث تساءل عما يخاف منه أقارب رئيس الجمهورية, بيدرو كاستيلو.

«إن بيئة الرئيس «لم تكن موجودة»، وآمل أن تحصل على حق، لأنهم قالوا: «من يخشى لا شيء يدين» بما يخافون منه؟ قدموا أنفسكم في الوجه، إنها أفضل طريقة لمواجهة المشاكل، وإظهار وجهك، بغض النظر عمن يسقط، سواء كان ذلك برونو باتشيكو ، أبناء الأخ أيا كانوا، أن البحث يتم وفقًا للإطار القانوني»، قال وزير التنمية والإدماج الاجتماعي.

هذا في إشارة إلى جيان ماركو كاستيلو وفراي فاسكيز كاستيلو, الذين ليسوا في الوقت الحالي رهن الاحتجاز الأولي لأنهم يشاركون في التحقيق الذي يتابعه مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد في قضية بوينتي تاراتا III.





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