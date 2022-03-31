الفيروسية: نقاش على TikTok من قبل شاب عمل دون الاستيقاظ من كرسيه ورئيسه طرده

مقاطع فيديو فيروسية على الشبكات الاجتماعية يمكن أن تؤدي إلى نقاش حول قضية عمالية. هذا ما حدث مع قصة شاب من الولايات المتحدة، قرر الذهاب إلى العمل جالسًا احتجاجًا على سوء المعاملة في مكان عمله. التقطت كاميرا أمنية اللحظة، مما أدى رئيسه إلى طرده دون دعم دوافعه. انتشر الحدث على TikTok.

في الصور التي نشرها المستخدم @lolcarloz، يمكنك أن ترى أن الصبي حزم عدة صناديق دون مغادرة كرسيه. و كما أوضح, فعل ذلك لأنه لم يدفع له المزيد من المال مقابل العمل الذي قام به.

«أمسك بي رئيسي وأنا أفعل هذا وطردني. (جلست) لأنني أدركت أن العمل الجاد مقابل 10.65 دولار في الساعة في وديعة لا يستحق كل هذا العناء»، كتب الشاب في وصف فيديو TikTok.

يحتوي الفيديو على أكثر من 1.3 مليون مشاهدة على الشبكة الاجتماعية، بالإضافة إلى أكثر من 82,000 إعجاب، مع أغنية Monkeys Spinning Monkeys من تأليف كيفن ماكلويد. أوضح المستخدم @lolcarloz أن التسجيل من عام 2021، وأنه حاليًا «سأستلم خمسة دولارات على الأقل مقابل نفس العمل» .

بعد انتشار المقطع، كان هناك نقاش بين المستخدمين. في حين أيد البعض فكرته، شكك آخرون في قراره.

قال أحد مستخدمي الإنترنت: «الحد الأدنى للأجور = الحد الأدنى للجهد». «أقسم أنهم يحبون رؤيتنا نعاني أثناء عملنا لأن... ما الخطأ في الجلوس على الكرسي إذا كنت لا تزال قادرة على إكمال المهام؟» سألت امرأة. سأل أحد الرجال: «أنت تقوم بتعبئة الأشياء لإرسالها في وقت معين، وعندما تفعل ذلك جالسًا، فأنت تسير ببطء قدر الإمكان».

كتب مستخدم إنترنت آخر: «في بعض الأحيان، العمل الجاد والقيام بعملك بشكل جيد (حتى عندما يكون عسلًا***) يعد نفسك لأفضل وظيفة تالية».

ما هو TIKTOK

إذا كتبنا «TikTok» في شريط بحث Google، فإن إحدى النتائج الرئيسية التي لن تكون مرئية ستكون تعريف ويكيبيديا. يشير هذا الموقع إلى أن هذه المنصة، المعروفة باسم Douyin في الصين، هي خدمة شبكات اجتماعية لمشاركة مقاطع الفيديو المملوكة لشركة ByteDance الصينية.

على الرغم من أن هذه الشبكة الاجتماعية بدأت تكتسب شعبية أكبر في عام 2019، خلال الحجر الصحي الناجم عن جائحة COVID-19 في عام 2022، انفجرت شعبيتها في جميع أنحاء العالم، حيث انجذب كل من البالغين والأطفال ليس فقط لمشاهدة ومشاركة المحتوى الذي يعجبهم، ولكن أيضًا لإنشائه.

كيف يعمل TIKTOK؟

يسمح لك التطبيق، الذي يتم تنزيله مجانًا، بتحميل مقاطع الفيديو والتسجيل من نفس النظام الأساسي. إنه متاح لنظامي التشغيل iOS و Android. لإنشاء ملف تعريف، يجب عليك أولاً تسجيل الدخول باستخدام Line أو Talk أو Twitter أو Gmail أو Instagram أو Facebook. شارلي داميليو وديكسي داميليو وأديسون راي هم أشهر tiktokers مع عدد كبير من المتابعين.

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