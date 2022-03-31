فيديو: رجل كان نصف مدفون وزيادات مفاجئة بين حالات الطوارئ بسبب الأمطار في أنتيوكيا

في ليلة الأربعاء في بلدية كالداس (أنتيوكيا)، حدث انهيار تأثر فيه منزل، على الرغم من أنه لحسن الحظ، كان غير مأهول. ومع ذلك، أصيب رجل واحد، بعد أن حوصرت ساقيه أثناء مروره بالمكان.

وفقا للمعلومات التي حصلوا عليها في محطة راديو بلو، وقع الحادث بالضبط في قطاع إل ريسرفاديرو في قرية لا كويبرا. جاء رجال الإطفاء إلى ذلك المكان، الذين قدموا الدعم لإبعاده ونقلوه إلى مستشفى حيث يتعافى من إصاباته.

وفي الوقت نفسه، بعد ظهر الأربعاء، في حي باتشيلي في بلدية بيلو (أنتيوكيا)، وقعت عدة فيضانات، بعد أن اجتاحت إحدى الوديان في القطاع بسبب الأمطار الغزيرة، وهو الوضع الذي تم التقاطه على الفيديو ونشره على حساب تويتر التنديد أنتيوكيا.

حدث وضع مماثل في بلدية دون ماتياس، حيث تسببت الزيادة المفاجئة في فيضان غزير في المنطقة.

هذه الحالات الطارئة بالإضافة إلى حالة الثلاثاء في شمال غرب ميديلين، في منطقة سان كريستوبل، حيث وفقًا لصحيفة El Colombiano، تأثرت 30 عائلة في قطاع باريو نويفو.

أشارت بيانات الإدارة الإدارية لإدارة مخاطر الكوارث (Dagrd) في ميديلين التي ذكرت في صحيفة Antioquia إلى أن هناك 27 حالة طوارئ يوم الثلاثاء، من بينها 12 حركة جماهيرية وثمانية أشجار سقطت وثلاث فيضانات ومركبتين انقلبت.

كانت مناطق سان أنطونيو ديل برادو وروبليدو الأكثر تضررا من حالات الطوارئ التي تسببت في هطول الأمطار بعد ظهر الثلاثاء.





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