أزالت أوروغواي ضريبة القيمة المضافة على المعكرونة ومنتجات المخابز لتخفيف ارتفاع الأسعار بسبب الحرب في أوكرانيا

Foto de archivo de una espiga de trigo en un campo en la localidad ucraniana de Hrebeni, en la región de Kiev Jul 17, 2020. REUTERS/Valentyn Ogirenko/

في الأسابيع الأخيرة، أعربت حكومة أوروغواي عن قلقها بشأن الزيادة في أسعار بعض منتجات السلة الأساسية، مثل القطع المشوي أو البيض. ويرجع هذا الارتفاع إلى حد كبير إلى حقيقة أنه بفضل الغزو الروسي لأوكرانيا، ارتفعت الأسعار في الأسواق الدولية.

ذات صلة أيضًا بهذا الوضع هي درجات الحرارة المرتفعة التي حدثت خلال فصل الصيف في البلاد، مما تسبب في وفاة آلاف الدجاج التي تضع البيض وواحدة من أكبر حالات الجفاف التي تعرضت لها أوروغواي.

أعلن لويس لاكال بو تعديل أسعار الوقود: في البنزين، ستكون الزيادة ثلاثة بيزو أوروجواي (0.07 دولار) وفي الديزل ستكون خمسة بيزو (0.12 دولار) EFE/إيفان فرانكو/أرشيف

ليلة الأحد الماضي، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على إلغاء 135 مادة من قانون النظر العاجل، عقد الرئيس لويس لاكالي بو مؤتمرا صحفيا حيث أعلن أنه سيعقد «اجتماعا هاما حول موضوع الأسعار» هذا الأسبوع وحيث سيتخذ إجراءات لخفض تكاليف الطعام من السلة الأساسية.

هذا الأربعاء، التقى الرئيس مع وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الثروة الحيوانية والزراعة ومصايد الأسماك ووزارة الصناعة والطاقة والتعدين لمناقشة التدابير التي سيتخذونها فيما يتعلق بالأسعار.

وفي وقت لاحق، أعلن أن ضريبة القيمة المضافة (22٪ على سعر المنتج) سيتم إعفاؤها على المعكرونة والمخبوزات لمدة 30 يومًا، مع إمكانية تمديدها إلى مرسوم. ومن المقرر أن ترسل السلطة التنفيذية مشروع قانون إلى البرلمان هذا الأسبوع لإصلاح الإعفاء.

وفي هذه الحالة، أضاف أن الحكومة تقوم أيضا بتقييم استيراد بعض المنتجات التي لا يتم إنتاجها داخل أوروجواي التي «لديها بعض القضايا التعريفية». مثال على ذلك هو النفط. تمت مناقشة إمكانية «تسهيل مسألة التعريفات الجمركية على الواردات».

كما قال وزير الصناعة والطاقة والتعدين، عمر باغانيني، يوم الأربعاء إن أزمة الطاقة والصراعات التي تلت ذلك تجاه بقية العالم لا تؤثر فقط على أسعار الوقود، ولكن أيضا على «القمح والبذور الزيتية، على الدقيق والنفط»، وأن «عالميا نشهد أثرا تضخمية، والحكومة تضع جميع البطاقات على الطاولة لاحتوائها بطريقة ما».

واضاف انه «بالنسبة لاقتصاد صغير مثل اقتصاد اوروغواي، منفتح تماما على العالم، هذا ليس سهلا» وهذا هو السبب في انهم «يديرون جميع الخيارات ويمضي العمل».

من جانبه، التقى عضو مجلس الشيوخ عن كابيلدو أبييرتو وعضو ائتلاف أحزاب يمين الوسط في الحكومة، غيدو مانيني ريوس، أيضا مع الرئيس لاكال بو وأرسل له بعض المقترحات لاحتواء رفع الأسعار.

جادل السيناتور بأن «لفترة غير محددة» أولئك الذين يسوقون للجمهور ليس لديهم هامش ربح لـ «درجة» من المنتجات من سلة الطعام الأساسية. وفي مقابل هذه التضحية، تتعهد الدولة بتقديم استقالة ضريبية من شأنها أن تعوض عن انخفاض الدخل.

بالأمس، أعلن الرئيس تعديل أسعار الوقود الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 أبريل. في النفثا، ستكون الزيادة ثلاثة بيزو أوروجواي (0.07 دولار) وفي الديزل ستكون خمسة بيزو (0.12 دولار).

وأبرز لاكال بو الجهود التي بذلتها الحكومة لإجراء تعديل طفيف على النسب المئوية التي حددها تقرير تعادل أسعار الواردات (PPI) لوحدة تنظيم الطاقة والمياه (URSEA)، وفقا لما ذكرته Underslinado.

وقالت وزارة الطاقة: «ستواصل السلطة التنفيذية تقييم تطور الأسعار الدولية للنفط ومشتقاته، وتأثيرها على الوضع المالي لشركة ANCAP، مع الالتزام باستخدام الأدوات المتاحة لها للتخفيف من تأثير هذا الوضع السلبي على المستهلكين». الصناعة والتعدين.





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