توني سوكار: من لاعب كرة قدم إلى منتج موسيقي رشح لجائزة جرامي 2022

تقام جرامي 2022 يوم الأحد 3 أبريل والتوقعات كبيرة، خاصة وأن أحد مواطنينا، عازف الإيقاع، يتنافس توني سوكار، الذي هو بالفعل في طريقه إلى لاس فيغاس ليكون جزءا من هذا المهرجان الموسيقي العظيم.

مما لا شك فيه أن هذه كانت أوقاتًا جيدة للفنان، لأنه بعد وصول ابنته مؤخرًا، سيختبر في 3 أبريل واحدة من أكثر اللحظات إثارة في حياته المهنية. كما تعلمون، فإن ألبومه «Live in Peru» يتنافس في فئة أفضل ألبوم لاتيني استوائي.

عند التعلم، لم يستطع الملحن إلا إظهار عاطفته وكلماته العاطفية المكرسة للجمهور البيروفي وجميع الموسيقيين الذين شاركوا في الحفل.

«أنا سعيد للغاية وأهاني لجميع المرشحين، في هذه الفئة وفي جميع الفئات. أنا متحمس جدا، انها أول ترشيح غرامي لي، «قال بسعادة تامة.

من جانبهم، يقوم معجبو توني سوكار بالفعل بحساب ساعات الحفل الكبير. ومع ذلك، بالنسبة لأولئك الذين يتساءلون من هو مواطننا أو لا يعرفون سوى القليل عنه، نخبرك هنا بمزيد من التفاصيل حول مسيرته الموسيقية وإنجازاته.

توني سوكار

ولد أنطونيو غييرمو سوكار تايراكو في 18 مايو 1986 في ليما وأصبح عازف الإيقاع والملحن والمنظم ومنتج التسجيلات. في عمر 35 عامًا فقط، غامر في الموسيقى حتى حقق اثنين من جوائز جرامي اللاتينية في عام 2019.

عندما كان في الثانية من عمره، هاجر إلى ميامي، الولايات المتحدة، مع عائلته. في سن الثالثة، بدأ اللعب في The Peruvian Cajon بفضل حقيقة أنه جاء من عائلة من الموسيقيين. عندما بلغ الثالثة عشرة من عمره، بدأ العزف على الطبول في فرقة والديه.

رافق الموسيقار البيروفي، الذي يحمل الجنسية الأمريكية والأصل الياباني، والديه في عروض مختلفة مثل حفلات الزفاف والمناسبات الخاصة. هذا جعله يقع أكثر فأكثر في حب الموسيقى.

في عام 2020، أصدرت نسختها من كتاب بيدرو سواريز فيرتز «عندما تفكر مرة أخرى»، بالتعاون مع دانييلا داركورت، إزيو أوليفا، كريستيان يابين، بارتولا، من بين آخرين، بهدف تعزيز السياحة في بيرو.

في يناير 2021، تم الإعلان عنه كهيئة محلفين في Yo Soy وفي أغسطس، استمر في لاتينا بمشاركته كمدرب في La Voz Senior.

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دراساتك

فكر توني سوكار في أن يصبح لاعب كرة قدم محترف عندما كان مراهقًا. كان في عدة فرق حتى فاز ببطولة مدرسته الحكومية. على الرغم من أنه سعى للحصول على منحة دراسية لتكريس نفسه للرياضة، إلا أنه لم يحصل على رد.

بعد ذلك، ذهب إلى والده للحصول على المشورة وقال له أن يحاول دخول مدرسة الموسيقى FIU. بدأ تعليمه الموسيقي بالطبول والبيانو ثم جاء إلى قرع.

في عام 2008، حصلت على درجة البكالوريوس في أداء الجاز من جامعة فلوريدا الدولية واستمرت في الدراسة للحصول على درجة الماجستير حتى عام 2010.

كاريرا ميوزيكال

منذ أن كان طالبًا جامعيًا، كان توني سوكار بالفعل مهنة موسيقية نشطة. أثناء وجوده في الكلية، تولى منصب المخرج في فرقة العائلة التي أعاد تسميتها بـ Mixtura.

في عام 2010، أصدرت ألبومها الأول الذي تم تسجيله في حفل تخرجها. حفل موسيقي مباشر مع Mixtura في مركز Werteim للفنون المسرحية في ميامي.

وقد أخذه مسار توني إلى عالم السالسا، الجاز/البوب، والموسيقى المستوحاة من الأفرو لاتينية. بالإضافة إلى ذلك، تمكن من العمل مع العديد من الفنانين مثل تيتو نيفيس، مارك أنتوني، لا إنديا، أوبي بيرموديز، من بين آخرين.

في عام 2015، أنشأ المشروع التعاوني Unity: The Latin Tribute لمايكل جاكسون. تم إصداره في مسرح أولمبيا في ميامي برعاية يونيفرسال ميوزيك كلاسيك. قدمت الوحدة أكثر من 100 موسيقي لتكريم ملك البوب.

في عام 2019، فاز باثنين من جوائز جرامي اللاتينية كمنتج للعام وأفضل ألبوم سالسا عن ألبوم «Más de mi»، مما يجعل التاريخ كأصغر فائز فاز بكلتا الفئتين.

توني سوكار يفوز بجائزة غرامي اللاتينية. (فيديو: يوتيوب)

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