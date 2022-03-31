توني سوكار في جرامي 2022: من سيواجه في فئة «أفضل ألبوم استوائي لاتيني»؟

بيرو توني سوكار يشهد لحظة عظيمة بعد ترشيحه لجوائز غرامي 2022 لألبومه 'لايف في بيرو'، الذي كان سجلت في عام 2020 في بلدنا. سيقاتل عازف الإيقاع للحصول على جائزة في فئة «أفضل ألبوم استوائي لاتيني» جنبًا إلى جنب مع الدعاة العظماء للموسيقى اللاتينية.

كما تتذكر، في 23 مارس 2021، من خلال Instagram، فوجئ Succar بمشاركة سلسلة من المقاطع حيث أكد ترشيحه بعاطفة. وقال وهو يقفز من اجل الفرح فى تلك المناسبة «لا استطيع ان اصدق ذلك، شكرا جزيلا لكم جميعا ».

تجدر الإشارة إلى أن ألبوم Succar سيتنافس ضد القطع الموسيقية الرائعة مثل «Salswing» لروبين بليدز وروبيرتو ديلجادو آند أوركويستا ، والتي تتشكل لتكون المفضلة بعد أخذ «ألبوم العام» في الإصدار 22 من اللاتينية جرامي.

“Salswing” de Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta. Hand-out | Loud And Live

وبالمثل، تم ترشيح «Quarantine» من El gran combo de Puerto Rico للفوز بجراموفون ذهبي ثمين، وهي واحدة من أكثر الجوائز المرغوبة لفنانين عالميين.

“En cuarentena” de El gran combo de Puerto Rico.

«بدون الصلصا، لا توجد جنة» لAymée Nuviola هو ألبوم آخر تم ترشيحه في هذه الفئة، جنبًا إلى جنب مع «Collegas» لجيلبرتو سانتا روزا ، لذلك لن يحصل توني سوكار على أي واحد.

“Sin salsa no hay paraíso” de Aymée Nuviola.

“Colegas” de Gilberto Santa Rosa.

تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يحصل فيها الموسيقي البيروفي على الاعتراف، حيث تم ترشيحه في عام 2019 لجائزة جرامي اللاتينية، حيث أخذ تمثالين. هذه هي المرة الأولى التي يتنافس فيها الفنان في الحفل الرئيسي.

فنانون بيروآخرون تم ترشيحهم لجائزة جرامي

من المهم التأكيد على أنه ليس البيروفي الوحيد الذي حقق هذا الترشيح المهم لجائزة جرامي. وصل ثلاثة ممثلين إلى هذه الحالة في السنوات السابقة، حيث تعتبر أهم جائزة في عالم الموسيقى، مثل سوزانا باكا، والجمعية الثقافية الزنجية البيروفية وفرقة JazzOrchesta الأفرو بيروفية. لسوء الحظ، لم يفز أي منهم بالجائزة التي طال انتظارها، لكن البيروفية يمكن أن تغير التاريخ.

حول «العيش في بيرو»، الألبوم الذي يمكن أن يفوز بجائزة جرامي

تم ترشيح توني سوكار لألبومه «العيش في بيرو» ، وهو حفل موسيقي تم تسجيله مباشرة في مسرح ناسيونال في فبراير 2020 والذي يتميز بإصدارات مختلفة من «بيلي جان» و «A puro dolor» و «أبتاون فونك» وغيرها الكثير. كان يجب أن يمر هذا الإنتاج بعدة تغييرات ليتم قبولها من قبل أعضاء الأكاديمية الوطنية لفنون وعلوم التسجيل في الولايات المتحدة.

«يحتوي هذا الألبوم على 19 أغنية لأنني لعبت الكثير من الأغاني من» Unity «(ألبوم صدر في عام 2015). لقد كانت فرصتي لإحضار تلك الذخيرة، ومن الواضح أنني أعيد تسجيلها مباشرة لجعلها مختلفة. الآن كان قادرا على التأهل لأنه كان لديه أغاني باللغة الإسبانية، وأنا موازنة ذلك حتى يتمكن من الدخول،» قال.

Foto: Difusión

استمر في القراءة: