«اليوم أنت لست ذا قيمة للمستقبل»: انتقد إيفان ميخيا جيمس رودريغيز بعد القضاء على قطر 2022

تحدث لاعب الوسط الكولومبي جيمس رودريغيز، الذي سجل هدف فريقه الوطني الوحيد ضد فنزويلا يوم الثلاثاء في اليوم الأخير من التصفيات لقطر 2022، على حسابه على تويتر بعد استبعاده من كأس العالم قطر 2022.

هناك قدم انعكاسًا مثيرًا للاهتمام حيث أعرب عن حزنه لعدم قدرته على لعب كأس العالم الثالث، وكذلك لزملائه الذين لن يتمكنوا من لعب مثل هذا الحدث المهم وسيرفضإظهار موهبتهم للأفضل في العالم:

تم الرد على هذه الرسالة من قبل إيفان ميخيا، الصحفي وأحد أكثر النقاد حمضية للمنتخب الوطني الكولومبي. في هذه الشبكة الاجتماعية اقترح بعض التحسينات على لعبة جيمس رودريغيز لمستقبل فريق «الألوان الثلاثة»، ومع ذلك، أشار إلى أن مساهمة عجلة القيادة الريان ستكون ضئيلة:

قبل بضعة أيام، بعد تأكيد إقصاء المنتخب الكولومبي من كأس العالم قطر، أشار إيفان ميخيا ضد مديري الاتحاد الكولومبي لكرة القدم:

في هذه المسألة، اتفق مع جيمس رودريغيز الذي قال في ترجيله أنه يجب علينا العمل بشكل أفضل في كل من الرياضة وفي المسائل الإدارية:

لم يكن هذا هو الانتقاد الوحيد الذي تلقاه هداف كأس العالم 2014 في البرازيل بعد القضاء على كأس العالم 2022 في قطر. ظهر فريدي رينكون مرة أخرى ليقول إن جيمس ليس لاعبًا كان يجب استدعاؤه إلى منتخب كولومبيا. على نفس المنوال كان تعليق كارلوس أنطونيو فيليز الذي قال إن دورة رودريغيز وبعض اللاعبين الآخرين قد وصلوا إلى نهاية.

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