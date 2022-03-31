هذا يقول قرار محكمة البلدان الأمريكية الذي يمنع الإفراج عن الرئيس السابق ألبرتو فوجيموري

كان من المقرر إطلاق سراح الرئيس السابق لبيرو، ألبرتو فوجيموري، من السجن أمس، كما علق محاميه سيزار ناكازاكي، ولكن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان (محكمة البلدان الأمريكية H.R.) ضد هذا الإجراء، إلى أن تتمكن المنظمة الدولية من البت في طلب اتخاذ تدابير مؤقتة «لضمان الحق في الوصول إلى العدالة لضحايا قضيتي باريوس ألتوس ولا كانتوتا»، على النحو المذكور في القرار المنشور أمس.

وتحقيقا لهذه الغاية، عقدت محكمة البلدان الأمريكية جلسة استماع علنية للاطلاع على التدابير الاحترازية بشأن العفو عن الدكتاتور السابق فوجيموري، الذي أعيد إليه النعمة الرئاسية عقب الحكم المثير للجدل الصادر عن المحكمة الدستورية والذي أعلن قراره يوم الاثنين الماضي. ، 28 مارس.

يشير قرار المحكمة إلى أن جلسة ستعقد يوم الجمعة 1 أبريل من الساعة الثانية بعد الظهر (بتوقيت بيرو)، حيث تم استدعاء ممثلي الضحايا ودولة بيرو ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان.

هذا ما يقوله القرار الرسمي لمحكمة البلدان الأمريكية:

بالنظر إلى أن:

1. وفي الأحكام التي أصدرتها المحكمة في قضيتي باريوس ألتوس ولا كانتوتا، أمرت الدولة بالامتثال لالتزامها بالتحقيق في الانتهاكات الخطيرة ومحاكمة المسؤولين عنها ومعاقبتهم.

2. وقدم ممثلو الضحايا طلب اتخاذ تدابير مؤقتة في كلتا الحالتين، الذين هم حاليا في مرحلة الإشراف على تنفيذ الأحكام. وقد قُدم هذا الطلب «لضمان وصول الضحايا إلى العدالة».

3. وتنص المادة 63-2 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء، على أنه «يجوز للمحكمة، في المسائل المعروضة عليها، في المسائل المعروضة عليها، اتخاذ أي تدابير تحفظية تراها مناسبة عندما يصبح من الضروري تجنب إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بالأشخاص». وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 27-3 من لائحة المحكمة على أنه «في القضايا الخلافية المعروضة على المحكمة، يجوز للضحايا أو الضحايا المزعومين، أو ممثليهم، أن يقدموا مباشرة إلى المحكمة طلبا باتخاذ تدابير مؤقتة، يجب أن تكون ذات صلة بموضوع القضية».

4. وفي القانون الدولي لحقوق الإنسان، لا تعتبر التدابير المؤقتة ذات طابع احترازي فحسب، بمعنى أنها تحافظ على وضع قانوني، ولكنها تحمي حقوق الإنسان بشكل أساسي، من حيث أنها تحمي حقوق الإنسان، بينما تسعى إلى تجنب إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بالأشخاص. وهي تنطبق ما دامت المتطلبات الأساسية للخطورة الشديدة والإلحاح ومنع الضرر الذي لا يمكن إصلاحه للأشخاص قد استوفيت.

ولنتذكر أنه في عام 2009، حُكم على ألبرتو فوجيموري بالسجن لمدة 25 سنة لمشاركته كمرتكب بوساطة لجرائم القتل المؤهل والإصابات الخطيرة، على حساب ضحايا قضيتي باريوس ألتوس ولا كانتوتا، وصنفت هذه الجرائم على أنها «جرائم». ضد الإنسانية وفقا للقانون الجنائية الدولية». وقد تم تقييم ذلك بشكل إيجابي من قبل محكمة البلدان الأمريكية في قراريها لعامي 2009 و 2012 بشأن رصد الامتثال للأحكام. بعد سنوات، في 24 ديسمبر 2017، أصدر رئيس جمهورية بيرو آنذاك قرارًا يمنح «عفوًا» «لأسباب إنسانية» لصالح ألبرتو فوجيموري فوجيموري فوجيموري.

ورأت المحكمة أيضا أنه ينبغي تحليل «المسائل الخطيرة المتعلقة بالامتثال للشروط القانونية المنصوص عليها في القانون الداخلي لبيرو». وبالإضافة إلى ذلك، يجوز لهذه المحكمة، إذا لزم الأمر، أن تصدر حكما لاحقا بشأن ما إذا كان ما تم القيام به داخليا يتفق أم لا مع ما هو أمر به في الحكم أو يشكل عقبة أمام الامتثال للالتزام بالتحقيق والمقاضاة والمعاقبة في القضيتين المحاليتين إذا لزم الأمر. إلى أعلاه لعدم مطابقتها لل معايير المشار إليها ول منع تنفيذ العقوبة المحددة بعقوبة جنائية بشكل غير صحيح».

ما تطلبه محكمة البلدان الأمريكية

وفي النهاية، ذكرت محكمة البلدان الأمريكية أن دولة بيرو تمتنع عن تنفيذ أمر المحكمة الدستورية لبيرو بمنح الحرية لألبرتو فوجيموري فوجيموري فوجيموري فوجيموري، وذلك لضمان حق اللجوء إلى العدالة لضحايا قضيتي باريوس ألتوس ولا كانتوتا. , إلى أن تتمكن هذه المحكمة الدولية من البت في طلب اتخاذ تدابير مؤقتة في الدورة العادية 147 لل دورات.

«يجب أن يعقد ممثلو الضحايا ودولة بيرو ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان جلسة استماع علنية بشأن طلب التدابير المؤقتة الذي قدمه الممثلون، والتي ستعقد في 1 نيسان/أبريل 2022 من الساعة الواحدة بعد الظهر إلى الساعة 2:30 مساءً بتوقيت كوستاريكا، خلال الفترة 147 العادية جلسة جلسات هذه المحكمة «، تقرأ الوثيقة.

وأخيرا، تفاصيل «أن تقوم أمانة المحكمة بإخطار الدولة بهذا القرار وممثلي الضحايا ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان».

اقرأ القرار الكامل هنا.





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