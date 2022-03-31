تأجلوا إلى مايو، والاستماع إلى التهم الموجهة ضد أندريس إسكوبار

هذا الخميس، في جلسة استماع ضد أندريس إسكوبار، وهو رجل متهم بإطلاق النار على مدنيين في كالي خلال الإضراب الوطني لعام 2021، اتهم مكتب المدعي العام بتهديدات مشددة ورمي أشياء خطيرة واغتصاب الوظائف العامة. ومع ذلك، لم تؤيد المحكمة أو ترفض الالتماس، وبالتالي، تم تعليق جلسة الاستماع وتأجيلها حتى 16 مايو.

وأشارت الوكالة إلى أن إسكوبار، إلى جانب أربعة أشخاص آخرين و 12 ضابط شرطة، ارتكبوا إجراءً غير قانوني من خلال مهاجمة المتظاهرين بالأسلحة النارية في حي سيوداد جاردين في 28 مايو كجزء من ناشيونال بارو. كانت مدعومة بمقاطع فيديو مسجلة على الهواتف المحمولة للمتظاهرين الذين تعرضوا للهجوم في وسط الاحتجاجات.

وفي بداية الإجراءات القضائية، أخبر أندريس إسكوبار قاضي ضمان كالي أن محاميه الموثوق به مريض وكان يعاني من صداع يمنعه من المشاركة في الإجراءات. و قال له القاضي, وهو التماس رفض, إنه إذا كان المدافع مريضا, فإنه يمكن تعيين محام عام لتقديم المشورة له خلال جلسة الاستماع.

من جانبه، أشار إسكوبار إلى أن السلاح الذي استخدمه فارغ ولديه الأوراق بالترتيب. وذكر أيضا أن الطلقات كانت لردع «المخربين» الذين، وفقا له، كانوا سيحرقون CAI في ذلك القطاع من فالي ديل كاوكا.

سيطلب محامي الضحايا، إلمر مونتانيا، إرسال المتورطين إلى السجن وطلب تأكيدًا ضد إسكوبار.

في 16 مايو، سيستأنف مكتب المدعي العام جلسة الاستماع مع طلب إجراء ضمان ضد إسكوبار والآخرين المعنيين.

في 16 فبراير 2022، تم تأجيل جلسة الاتهام لأندريس إسكوبار بسبب طلب الدفاع، ومع ذلك، لا تزال أسباب التوصل إلى هذا القرار غير معروفة.

ووفقاً للمعلومات التي قدمها المحامي إلمر مونتانيا، المحامي الذي قدم الشكوى الجنائية، فإن لائحة الاتهام بالتهم قد أُرجئت أيضاً في 24 كانون الثاني/يناير، دون معرفة سبب هذا القرار أو سببه.

«ما نعرفه هو أن الدفاع طلب مرة أخرى تأجيل جلسة الاستماع، ونحن لا نعرف السبب، وسوف يكشف المدعي العام القضايا في وقت لاحق، وحذرنا من أنه إذا لم تطلب النيابة العامة إجراء التأمين، فإن محاميي الضحايا سوف يقدمون هذا الطلب لمراقبة الضمان القاضي،» قال مونتانيا.

في 28 مايو 2021، وسط الاحتجاجات التي جرت في مدينة كالي خلال البارو الوطني، انتشر مقطع فيديو بسرعة على الشبكات الاجتماعية يظهر مدنيًا، برفقة الشرطة الوطنية، يطلق النار على المتظاهرين. ولد هذا الفعل جميع أنواع التعليقات التي قام فيها الكثيرون بتوبيخ فعل رجل الأعمال، بينما دافع آخرون عن قضيته.

«يظهر الفيديو بوضوح أنني أقوم بتصوير بضع طلقات في الهواء، ولم أكن أنوي إيذاء شخص ما. قال أندريس إسكوبار في شريط فيديو نشره على شبكاته الاجتماعية أشار فيه إلى ما حدث في ذلك اليوم وحيث أظهر أن السلاح الذي كان يمتلكه في ذلك الوقت كان فارغ.

ومع ذلك، في الفيلم الوثائقي «Cali Everyone Scream»، كشفوا عن صورة حيث سيكون من المقدر أن السلاح الذي كان يحمله أندريس إسكوبار في وقت المظاهرات مختلف تمامًا عن السلاح الذي عرضه في الفيديو الذي نشره.

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