وجدوا جثة آخر ضحية للانهيار على الطريق إلى البحر في أنتيوكيا

مرت أربعة وعشرون يومًا بعد الانهيار الطارئ على الطريق السريع المؤدي إلى البحر في مقاطعة أنتيوكيا، على وجه التحديد في الممر الذي يربط بلديتي دابيبا وأوراميتا، حيث انتهى الانهيار الجليدي بدفن أربعة أشخاص كانوا في هذه المنطقة وأربع مركبات تمر عبرها، على الرغم من تم العثور على ثلاثة من الضحايا في 17 آذار/مارس, حتى تمكنت السلطات هذا الأسبوع من العثور على العدد الإجمالي لل وفيات.

قدم صاحب الامتياز Autopistas Urabá، تقرير الأحداث ليلة الثلاثاء، مشيرا إلى ما يلي: «في فترة ما بعد الظهر تم العثور على جثة هامدة من أحد المتعاونين في المشروع، الذي كان قد تم الإبلاغ عن فقدانه بعد وقوع الطوارئ، شكلت كحدث صادف و/أو قوة قاهرة، والتي نشأت من الانهيار الأرضي في مسار بيناس بلانكاس في PR 26+000 من الوحدة الوظيفية 2، بين أوراميتا ودابيبا على طريق ميديلين - أورابا».

تمكنت صحيفة El Colombiano من إثبات أن آخر ضحية تم العثور عليها تم التعرف عليها على أنها ديفيد ألبرتو نوفوا البالغ من العمر 42 عامًا، والذي عمل كمتعاون ومشغل للشركة، والتي تتدخل في البنية التحتية لممر الطريق هذا. جنبا إلى جنب مع نوفوا، دفن شخصان بالغان وقاصر في يوم الانهيار، حيث سقط ما يقرب من 40،000 متر مكعب من الأرض، مما تسبب في حالة طوارئ في هذا القطاع.

وقد حددت السلطات الضحايا الثلاثة الآخرين الذين عثروا عليهم في 17 آذار/مارس في منطقة الطوارئ وهم آنا ماريا كالفو، 22 عاماً، وإدوين أندريس غيفارا، 27 عاماً، وقاصر دون سن الثانية، وجميعهم عائلة كانت تتحرك في سيارة صغيرة من بلدية شيغورودو، متجهة إلى الولاية القضائية ريوسوسيو في قسم كالداس.

في وقت الطوارئ، نشأ قلق إضافي بالنظر إلى أن هذا الانهيار الأرضي الجماعي تسبب في سد النهر الذي يمر في هذه المنطقة، وهو الوضع الذي جعل من الصعب إنقاذ والوصول إلى النقطة التي كان فيها الضحايا، كما دفن الانهيار الأرضي سيارتين ودراجتين دراجتين، في بالإضافة إلى ذلك، تم ترك أحد الأنفاق السبعة عشر الجاهزة تحت الأرض.

من المهم ملاحظة أن صاحب امتياز الطريق السريع Autopistas Urabá أوضح أن مرحلة الإنقاذ كانت صعبة باستمرار، لأن الجبل يمكن أن يستمر في الانفصال، مما يشكل تهديدًا نشطًا لفرق الإغاثة، وهذا هو السبب في أن الرعاية في المنطقة استمرت أكثر من 20 يومًا.

وقال أوتوبيستاس أورابا: «منذ البداية، كان الأفراد والآلات متاحين لدعم البحث، ومع ذلك، فإن أعمال الإنقاذ أعاقت بسبب ظروف الشريحة نفسها والتهديد المتكرر للأحداث الجديدة في المنطقة التي يتم فيها عمل الإزالة والإنقاذ».

قامت الإدارة الإدارية لإدارة المخاطر في أنتيوكيا (DAGRAN) بتحليل موسم الأمطار طوال شهر مارس، وهو ظرف يمكن أن يولد حالات طوارئ خطيرة في جميع أنحاء المنطقة، بالإضافة إلى ذلك.

قدمت DAGRAM Antioquia العديد من التوصيات لتجنب المخاطر في موسم الأمطار، مع تسليط الضوء على:

تجنب وضعها في الحقول المفتوحة أثناء العواصف الرعدية

تجنب الاقتراب من الأشجار التي قد تكون مستقبلات البرق أثناء الطقس الممطر

انتبه إلى الظروف الجوية، في حالة الرحلات إلى أجسام الأنهار مثل الأنهار والجداول في أجزاء مختلفة من المنطقة

تنظيف الأسطح لمنع سد المياه وتأمينها

تأخذ في الاعتبار توصيات سلطات الطرق، لتجنب التعرض في المناطق المعرضة لخطر الانهيارات الأرضية أو الفيضانات

لا ترمي القمامة لمنع انسداد قنوات المياه

الإبلاغ عن أي حالات شاذة على مستوى الأنهار أو الجداول ومراقبتها

راقب أرقام الطوارئ؛ تنظيم مجموعات رد الفعل مع العائلة والمجتمع

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