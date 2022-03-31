وطالبوا بغياب ليلي تيليز في مجلس الشيوخ لظهور ترين مايا: «هناك الكثير من الأعذار»

بعد ظهر يوم الأربعاء، صوت مجلس الشيوخ في الجمهورية على إمكانية ظهور السلطات ذات الصلة ببناء قطار المايا في ولاية كوينتانا رو أمام المشرعين.

أظهر كل من التجمعات البيئية الحكومية وأعضاء المعارضة ضد حكومة أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO) ومشروعه المسمى التحول الرابع (Q4)، خلافهم ورفضهم لبناء الخط بسبب التأثير البيئي في المنطقة.

بنفس الطريقة، وضع المكسيكيون المشهورون أنفسهم ضد المشروع بسبب إزالة الغابات وقطع الأشجار بشكل كبير من خلال القسم 5 من مشروع AMLO الضخم.

لهذا السبب كان من المشين لكثير من الناس الذين أتيحت لهم الفرصة لتقديم المسؤولين إلى مجلس الشيوخ للمساءلة عن مشروع القانون، لم يتم تحقيق الهدف بسبب عدم وجود الأصوات اللازمة.

وهذا النقص في الأصوات جاء من غياب بعض أعضاء مجلس الشيوخ في أحزاب المعارضة. من بينهم عضو مجلس الشيوخ عن حزب العمل الوطني (PAN)، ليلي تيليز.

قائمة نتائج التصويت (الصورة: Twitter/LetRoblesRosa)

على الشبكات الاجتماعية، تم عرض الصورة التي تظهر أسماء المشرعين الذين صوتوا لصالح ومعارضة، والتي كانت مغلقة للغاية، حيث كان هناك 47 صوتا ضد و 44 مؤيدا مع امتناع اثنين عن التصويت.

هناك أيضًا أولئك الذين لم يحضروا، مثل panista، الذي أوضح لاحقًا أن سبب غيابها كان بسبب مشاكل صحية، حيث جادلت بأن لديها 7 فتق في العمود الفقري: أربعة عنق الرحم وثلاثة قطني.

على الرغم من أن هذا لم يكن كافيًا لتهدئة المخاوف، حيث انتقد مستخدمو الشبكة الاجتماعية حقيقة أن ما يسمى ب «المعارضة» كان مفقودًا في مواجهة الأحداث المهمة. «بعد أن لم يأتوا بخطابهم الكاذب بأنهم معارضون ويحبون المكسيك ويدافعون عنها»، كانت واحدة من العديد من التعليقات.

لذلك رد بمنشور آخر من خلال حسابه الرسمي على تويتر حيث ادعى أنه حتى لو كان قد أدلى بصوته، فلن تكون هناك إمكانية لوقف تدمير الغابة.

«الغابة لن يتم تدميرها لعدم تصويتي. الجيش يذهب بالفعل إلى يوكاتان، ضد كل شيء. و كان من المقرر أن ينظر اليوم على وجه الاستعجال في حث فوناتور على التشاور مع الشعوب الأصلية. حتى لو كانت قد فازت بالتصويت، لا يمكن إيقاف AMLO»، بررت مورينستا السابقة على شبكاتها الاجتماعية.

يؤثر الخط الجديد لقطار المايا أيضًا على الأنهار وcenotes تحت الأرض (الصورة: @unemexico_)

كما أكد أن الاتفاقية ليست كافية بموجب أوامر AMLO، لأنها تتطلب شيئًا أكثر من ذلك، «بنفس الطريقة التي تتطلب أكثر من نقطة اتفاق ضد نقص الأدوية وتقليل العنف الذي تسمح به الحكومة».

وأخيرا، وعدت السيناتور بأنه بمجرد عودتها إلى مجلس الشيوخ، «دعونا ننشئ من هيئة العمل الوطني الصكوك القانونية لاستدعاء المسؤولين عن قطار المايا للمحاسبة والقيام بكل ما في وسعنا لإنقاذ الغابة»، وخلص تيليز إلى ذلك.

أجابوا بأنه من المطابق للغاية القول إنه لا يمكن أن يحدث فرقًا أو أن «هناك الكثير من الأعذار». كما أشاروا إلى تطلعاتهم الرئاسية: «هناك واحدة أخرى من هذه الفرصة وفرصة الترشيح للرئاسة ستزول».

وقد طلبت لجنة حماية البيئة نقطة الاتفاق لاستدعاء رئيس الصندوق الوطني لتعزيز السياحة (فوناتور)، خافيير ماي؛ والنائب العام الاتحادي لحماية البيئة (بروفيبا)، بلانكا أليسيا مندوزا؛ ووزيرة البيئة والموارد الطبيعية ( سيمارنات)، ماريا لويزا دون.

وكان من بين أعضاء مجلس الشيوخ الآخرين الذين لم يكونوا حاضرين عضو اللجنة جوزيفينا فاسكيز موتا؛ وكلوديا رويز ماسيو من حزب PRI، وبياتريس باريديس وميغيل أنخيل أوسوريو تشونغ؛ والسيد ميغيل أنخيل مانسيرا.

استمر في القراءة:











