«هناك العديد من الصدف»: فيديريكو غوتيريز بعد اجتماعه مع سيزار غافيريا

التقى الرئيس السابق سيزار غافيريا تروخيو والمرشح الرئاسي لفريق كولومبيا، فيديريكو غوتيريز، يوم الأربعاء. في الاجتماع، الذي استمر أكثر من ثلاث ساعات، قدم المرشح للرئاسة مقترحاته الرئيسية إلى الزعيم الوحيد للحزب الليبرالي.

من المهم ملاحظة أن غوتيريز يسعى إلى إضافة دعم لحملته الانتخابية للانتخابات الرئاسية القادمة. في حالة ما إذا قرر الحزب الليبرالي دعم المرشح، يمكن أن يضيف سلسلة من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات.

بعد انتهاء الاجتماع، وصف جافيريا الاجتماع بأنه «حديث ممتاز». من جانبه، قال فيديريكو غوتيريز إنه وجد العديد من المصادفات مع الرئيس السابق في الحديث عن مستقبل البلاد.

وقال المرشح لفريق كولومبيا: «في مواجهة النهج البرنامجية، هناك العديد من المصادفات، أود أن أقول في الغالبية العظمى إذا لم تكن كاملة». وفي الوقت نفسه، أكد أن هناك بعض الخطوط الحمراء التي رسمتها الليبرالية، لكنها «ليست خطوط حمراء بالنسبة لي، لأنه إذا دافعت عن الديمقراطية والحرية، فإن الخطوط الحمراء هي للآخرين الذين يعرضون هذه المبادئ للخطر. ويجب ان يتم اى اتفاق على اساس برنامجى لكولومبيا للقيام بعمل جيد».

وعلق فيديريكو غوتيريز أيضًا بأن المناقشة تحدثت عن أجندة اجتماعية واسعة لضمان رفاهية المواطنين، وإعطاء الأولوية للمناطق وتعزيز التعليم. كما أكد أنه مستعد للقاء مرة أخرى مع الزعيم الوحيد للحزب الليبرالي.

وفيما يتعلق بقرار دعم ترشيحه، لا يزال من غير المعروف ما هو قرار مقاعد الحزب؛ ومع ذلك، أكد غوتيريز أنه «سيستغرق بضعة أيام أخرى وسأواصل جولات بلدي مع الناس في الشوارع». في حالة تقديم الدعم، أكد رئيس بلدية ميديلين السابق أنه سيحترم العمليات الداخلية للمجتمع.

وقال المرشح «انهم يواصلون التداول بيني وبين قطيعهم ما قلته لهم هو انهم يأخذون ما يريدون (...) الرسالة التي أرسلها بوضوح هي أنني آمل أن يكون قرارا يناسب البلاد، لأن ما علينا أن نعتني به هو الديمقراطية والحريات».

يوم الأربعاء، أكد الأعضاء المنتخبون في حزب المحافظين دعمهم لترشيح فيديريكو غوتيريز للرئاسة. فاز المرشح بالمشاورة بين الأحزاب حيث كان ديفيد بارغويل قد أطلق نفسه أيضًا كمرشح مسبق نيابة عن المحافظين.

«التقينا بمجموعة كاملة من أعضاء الكونغرس الحاليين والمنتخبين للحزب، مع الرئيس المقبل لكولومبيا. نحن نكرر دعمنا ونثير خمس قضايا نعتبرها أولويات للسنوات الأربع المقبلة».

وأشار عضو حزب المحافظين إلى أن إحدى أولويات غوتيريز في حكومته ستكون الريف، وهو السبب الذي شجع المحافظين على اتخاذ القرار مع وضع تطوير الأعمال الزراعية في الاعتبار. هناك جانب آخر أشار إليه ديفيد بارجيل والذي أثر على قرار الحزب وهو الدعم الذي سيقدمه مرشح فريق كولومبيا للقروض الأمنية والبنوك.

من المهم ملاحظة أنه إذا قرر الحزب الليبرالي دعم حملة فيديريكو غوتيريز، فإن المرشح سيحصل على دعم المقاعد التقليدية في البلاد.

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