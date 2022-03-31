الأغنية التي استخدمها سيتلالي هيرنانديز للسخرية من ماركو كورتيس: «رائع مع إخوتك»

ظهر وفد من حزب العمل الوطني (PAN) في مكاتب سفارة الولايات المتحدة في المكسيك، حيث عقد الدبلوماسي الذي أرسله الجيران إلى الشمال، كين سالازار، اجتماعًا.

وخلال الاجتماع، بقيادة الرئيس الوطني للحزب، ماركو كوريس، ناقش معارضو الربع الرابع حالة انعدام الأمن في المكسيك والاقتصاد والديمقراطية، وكذلك «أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين حكوماتنا والمشرعين ومؤسساتنا».

في صوت غابينو بالوماريس وأمبارو أوتشوا، أهدي هذا المقطع لـ @MarkoCortes وزملائه من العارضين: «أنت، منافق متواضع قبل الخارج وفي بلدك تصبح رائعًا مع إخوتك في القرية».

صورة أرشيفية لكين سالازار، السفير الجديد في المكسيك. إيف/كروسبويروس/أرشيف

هذه هي القطعة «لعنة لا مالينشه»، التي يؤديها أولئك الذين ذكروا خلال حفل موسيقي للسلام في أمريكا الوسطى أقيم في بلازا دي لا ريفولوسيون في ماناغوا، في نيكاراغوا.

كان ما يسمى بمهرجان أغنية أمريكا اللاتينية الجديدة، حدثًا جمع أفضل فناني ما يسمى بـ Nueva Canción، والأكثر موهبة في أغنية الاحتجاج الناطقة بالإسبانية.

قد لا تكون الأغنية التي اختارها سيتلالي هيرنانديز مصادفة، لأن الضيوف غنوا لشعب نيكاراغوا، الذين كانوا يواجهون عدوانًا عسكريًا قاسيًا تجاه المقاومة النيكاراغوية أو المناودين للثورة، الذين يُزعم أنهم تم تمويلهم من قبل الولايات المتحدة.

قام المكسيكي غابينو بالوماريس بأداء جنبا إلى جنب مع مواطنه أمبارو أوتشوا للأغنية المذكورة أعلاه، وسجل الأخير اثنين آخرين منفردين. أيضا من فنزويلا، علي بريميرا، من البرازيل، شيكو بوارك، دانيال فيجليتي من أوروغواي، مجموعة مانغواره من كوبا، لويس ريكو من بوليفيا، مرسيدس سوسا من الأرجنتين، سيلفيو رودريغيز من كوبا، وكارلوس ميخيا غودوي ولوس دي بالاكاغوينا كانوا أيضا من فنزويلا.

ماركو كورتيس (الصورة: تويتر/ @MarkoCortes)

أبريل في ماناغوا كان العنوان الممنوح للتسجيلات التي تم تسويقها لاحقًا. احتوت المادة على ما مجموعه 19 أغنية تتراوح من السلفادور، إلى Canción Urgente para Nicaragua أو Just Ask God.

على منصات مثل YouTube، من السهل العثور على مقاطع الفيديو الحية للعرض التقديمي، أو الألبوم بأكمله في الصوتيات فقط.

يبدأ موضوع أمبارو أوتشوا وغابينو بالوماريس برحلة عبر وصول السفن الإسبانية إلى القارة الجديدة، وما يترتب على ذلك من غزوها على حساب ثروة ودماء الناس الذين عاشوا هنا.

في الجزء الثاني، فإنه يجعل مقارنة بين تلك الأوقات التي شهدت في ذلك الوقت، والتي في بعض الحالات، لا يزال من الممكن تطبيقها في القرن الحادي والعشرين. إن الإذلال والعنصرية والطبقية وإنكار جذورنا هي الجزء المركزي من الموضوع.

«اليوم في القرن العشرين تستمر الشقراوات في القدوم إلينا، ونفتح المنزل لهم ونطلق عليهم أصدقاء، ولكن إذا سئم هندي من المشي في الجبال، فإننا نذلله ونراه غريبًا على أرضه»، غنى المكسيكيون.

سفير الولايات المتحدة لدى المكسيك كين سالازار يحضر مؤتمرا صحفيا في مكسيكو سيتي، المكسيك، 9 نوفمبر 2021. رويترز/غوستافو غراف

حتى الآن، لم يستجب ماركو كورتيس للنداء الموسيقي القاسي للأمين العام لحركة التجديد الوطنية، لكنه شارك العديد من الأنشطة التي قام بها طوال اليوم.

من جانبه، تباهى كين سالازار أيضًا بالاجتماع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كتب: «التواصل مع القادة عبر الطيف السياسي يعزز التفاهم المتبادل ويعزز الدعم للجهود الرامية إلى بناء مستقبل أفضل للمكسيك والولايات المتحدة».

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