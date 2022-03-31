قطار المايا: التقدم على حساب البيئة

قطار المايا هو أحد المشاريع الضخمة لإدارة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، والتي تهدف إلى تطوير الاقتصاد والسياحة في جنوب شرق البلاد، على الرغم من حقيقة أن المنظمات المدنية قد تحدثت ضد بنائه. و كان لديها استثمار قدره 200 مليار بيزو و تتألف من 1554 كيلومترا تمتد عبر ول ايتي تاباسكو, و تشياباس, كامبيتشي، يوكاتان وكوينتانا رو.

وفقًا لوصف المشروع على موقعه على الإنترنت، فإن أحد محاوره الرئيسية هو الاقتصاد، حيث أنه وفقًا للأرقام الرسمية، هناك 7.3 مليون شخص يعيشون في فقر، منهم حوالي 30٪ في فقر مدقع في المنطقة الجنوبية الجنوبية الشرقية البلد.

ويوضح أن «التنمية لم تصل إلى المنطقة بنفس الطريقة التي وصلت بها الولايات الشمالية والوسطى للبلاد»، لذا فإن أحد أهداف قطار المايا هو تنشيط الاقتصاد في المنطقة الجنوبية، وتشجيع السياحة في شبه جزيرة يوكاتان وفي الكيانات الأخرى التي سيفعل فيها القطار تمرير.

يتكون المشروع من 7 أقسام من البناء ويتكون من 18 محطة و 12 محطة توقف. سيكون هناك أيضًا نوعان من الطرق: مفردة ومزدوجة، وسيتم تقديم ثلاث خدمات نقل، واحدة للسكان المحليين، وواحدة للسياح والأخرى لنقل البضائع. وهذا من شأنه أن يولد وظائف في المناطق المحيطة ببناء القطار، والمعروفة باسم «تأثير المضاعف».

منذ ديسمبر 2018، تم الإعلان عن خطة تطوير قطار مايا (الصورة: Twitter/TrenMayaMX)

ومع ذلك، فإن المنظمات المدنية وأعضاء مجتمعات الشعوب الأصلية قد اعترفوا على المشروع، ليس فقط بسبب الأثر البيئي الذي ينطوي عليه، ولكن أيضا بسبب تأثيره على حقوق مجتمعات الشعوب الأصلية في المنطقة، فضلا عن المخاطر التي تهدد التراث التاريخي والثقافي.

وفقًا للمعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ (INAH)، يوجد 2,288 موقعًا أثريًا على بعد 10 كيلومترات من خط السكة الحديد والتي ستتأثر بشكل مباشر، جنبًا إلى جنب مع تركيز السياحة والبصمة البيئية التي ينطوي عليها ذلك.

أشار المركز المكسيكي للقانون البيئي (CEMDA) إلى أن قطار المايا يمكن أن يتسبب في إزالة الغابات من 2500 هكتار من الغابات الرطبة والجافة. ومن بين الآثار البيئية الرئيسية ما يلي:

- نقص المياه في منطقة كالاكمول والضغط على منطقتها الأثرية بسبب الزيادة في عدد الزوار (من بين 40ألف زائر موجود حاليا، يقدر الرقم بالارتفاع إلى 3 ملايين). وفقًا لمنظمة Serendipia، يولد 3 ملايين سائح حوالي 1.5 مليون طن من النفايات الصلبة و 1.6 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي سنويًا.

- خطر جمع القمامة في كالكمول، حيث لا توجد خدمة خاصة لهذا الغرض.

- يمكن أن يؤثر توليد ضوضاء القطار على اتجاه الخفافيش. وتجدر الإشارة إلى أن «بركان دي لوس باتس» يقع داخل محمية ولاية بالام كو. تم تحديد سبعة أنواع من chiroptera آكلة للحشرات في الداخل وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من ثلاثة ملايين خفافيش يسكنون, وفقًا لدراسة تأثير طرق الاتصال على الحياة البرية في المناطق المحمية.

وستتأثر احتياطيات ولاية بالام كين وبالام كو، في كامبيتشي، وكذلك حديقة بالينكي الوطنية ومناطق حماية أوسوماسينتا كانيون، في تشياباس، ببناء قطار المايا (مخطط معلومات بياني: إنفوباي المكسيك)

وبالمثل، من المتوقع أن يؤدي بناء قطار المايا إلى إزالة الغابات وتدهور وتجزؤ ما لا يقل عن 23 منطقة طبيعية محمية، مثل يوم بالام، وأشجار المانغروف نيشوبت، وأويميل، فضلا عن محميات سيان كان وكالاكومل (المناطق التي تعتبر من مواقع التراث العالمي). سيؤثر أيضًا على 7 مناطق أرضية ذات أولوية و 11 منطقة هيدرولوجية ذات أولوية، وفقًا لرسالة موقعة من أكثر من 100 جمعية مدنية.

وفقًا لدراسة أجراها المجلس الوطني للعلوم والتكنولوجيا (Conacyt) نُشرت في ديسمبر 2019، فإن المناطق الطبيعية المحمية الأخرى التي ستتأثر ببنائها هي محميات الدولة في بالام كين وبالام كو، في كامبيتشي، وكذلك حديقة بالينكي الوطنية والوادي. مناطق حماية أوسوماسينتا، في تشياباس.

من ناحية أخرى، تشير CEMDA إلى أن المشروع سيشمل أيضًا انقراض النباتات والحيوانات، مما يؤثر بشكل أساسي على جاكوار، قرد العواء، قرد العنكبوت، الأسيلوت، التابير، بوما، التمساح، وكذلك أنواع الثعابين والخفافيش والإغوانا ومجموعة متنوعة من الطيور المقيمة والمهاجرة. بالإضافة إلى ذلك، ستتأثر أيضًا شجرة الرامون والأرز والسيريكوت وبعض أنواع النخيل. في المجموع، ستتأثر 6,637 شجرة و 178 نوعًا مختلفًا من النباتات، والتي يجب إزالتها.

في هذا الصدد، قدمت Cemda ثلاثة أمباروس في عام 2021: واحدة للقضايا البيئية بالنظر إلى فشل السلطات في احترام الحقوق البيئية للمستأجرين؛ وآخر لانتهاكات عملية موافقة السكان الأصليين والآخر لعدم التشاور البيئي.

من جانبها، نشرت مجموعة Ocean Futures Society رسالة موجهة إلى رئيس المكسيك يقرر فيها عدم بناء قطار المايا، حيث لم يتم التخطيط لدراسة التأثير البيئي للقسم 5، والتي تنقسم على النحو التالي:

القسم 5 شمال، المسؤول عن لا سيدينا. ينتقل من كانكون إلى بلايا ديل كارمن. ويغطي مساحة 49.8 كم وسيكون له ثلاث محطات: مطار كانكون وبويرتو موريلوس وبلايا ديل كارمن.

القسم 5 سور، التي تديرها Grupo México والشركة الإسبانية Acciona. يمتد من بلايا ديل كارمن إلى تولوم، بطول 60.3 كم. سيكون لها محطتان (تولوم وتولوم إيروبورتو) وثلاث محطات (Xcaret، بويرتو أفينتوراس وأكومال).

دعت المنظمة التي أنشأها عالم المحيطات الفرنسي جان ميشيل كوستو AMLO للقيام بجولة في هذا القسم من مشروعها الضخم، لأنها تعرض الأنهار الجوفية للخطر، وأكدت أن موقفها يستجيب للدفاع عن الغابات والحيوانات والكهوف المغمورة الموجودة في المنطقة.

ونتيجة لذلك، تحدث العديد من النشطاء ضد بنائه. يوم الاثنين الماضي، 28 مارس، أوقفت مجموعة من نشطاء غرينبيس رمزيًا بناء القسم 5 من هذا المشروع، وقاموا بربط أنفسهم بـ الآلات كشكل من أشكال الاحتجاج.

تقدم فوناتور التشطيبات النهائية لقطار المايا، أحد المشاريع الضخمة لإدارة أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO) (الصورة: Twitter/ @TrenMayaMX)

استند هذا إلى الحجة القائلة بأن القانون العام للتوازن البيئي وحماية البيئة (Lgeepa) قد انتهك، حيث تم تنفيذ العمل دون مظهر من مظاهر التأثير البيئي. أخبرت أليدا لارا، مديرة الحملات في المنظمة، إيفي أنه بسبب التربة الكارستية والمسام في شبه الجزيرة، فإن بناء القطار في تلك المساحة غير قابل للتطبيق.

والحقيقة هي أن القسم 5 تم انتقاده أيضًا من قبل مجموعة من المشاهير، الذين روجوا على الشبكات الاجتماعية لحملة «Sélvame del Tren»، والتي أعربوا من خلالها عن أن بناء قطار المايا سيؤثر على الأنهار الجوفية والمناطق الطبيعية الأخرى، لذلك طالبوا بها إلغاء.

وتألفت المجموعة من يوجينيو ديربيز، وناتاليا لافوركيد، وكيت ديل كاستيلو، وروبين ألباران، وعمر تشابارو، وآنا كلوديا تالانكون، وباربرا موري، الذين وصفهم الرئيس أندريس مانويل بأنهم «دعاة حماية بيئية زائفة».

فيما يتعلق باستخدام الأراضي، في 17 يناير 2022، أعلنت وزارة التنمية الزراعية والإقليمية والحضرية (Sedatu) رسميًا مصادرة 198 عقارًا مملوكًا للقطاع الخاص، والتي تغطي مساحة 2 مليون 410 آلاف 107 متر مربع. تغطي هذه المنطقة ثلاث بلديات في كوينتانا رو: سوليداريداد وبينيتو خواريز وبويرتو موريلوس، التي تقع في منطقة القسم 5.

تجدر الإشارة إلى أنه قبل بضعة أيام، في 11 يناير، غادر روجيليو خيمينيز بونز المديرية العامة للصندوق الوطني لتعزيز السياحة (فوناتور) وخافيير ماي، الذي كان رئيس أمانة الرعاية الاجتماعية، حل محله.

في وقت لاحق، في 19 فبراير، تم مصادرة 231 أرض في كوينتانا رو لبناء نفس القسم، تغطي مساحة 535 هكتارا، وتقع في سوليداريداد (112)، تولوم (77)، بويرتو موريلوس (40) وبينيتو خواريز (2).

المنظمات الأخرى التي تحدثت ضد هذا المشروع الضخم هي MOCE Yax Cuxtal ومركز جاكوار للحياة البرية و Voices Unidas من بويرتو موريلوس.

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