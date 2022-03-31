ارتفع عدد القتلى من الهجوم الروسي على مبنى إداري في مدينة ميكوليف إلى 16

Two men carry a body in a body bag to lay it next to others in a snow covered yard of a morgue in Mykolaiv, a city on the shores of the Black Sea that has been under Russian attack for days on March 11, 2022. - Mykolaiv and its region have seen heavy fighting, but the Ukrainians are resisting and retook the local airport a few days ago. As the last major town before the great port city of Odessa, it is a vital strategic position. (Photo by BULENT KILIC / AFP) / The metadata of this photo by BULENT KILIC has been modified in AFP systems. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require.�

بلغ عدد القتلى من هجوم الثلاثاء على المبنى الإداري الرئيسي لمدينة ميكوليف الأوكرانية 16، كما أكدته يوم الخميس، دائرة الطوارئ الحكومية، والتي أشارت إلى أن أعمال البحث استمرت في الصباح الباكر.

وقالت الوكالة من خلال رسالة على حسابها على فيسبوك: «استمر العمل طوال الليل لإزالة الحطام والبحث عن أشخاص تحته في مبنى الإدارة الإقليمية، الذي دمره صاروخ العدو».

وهكذا، أشار إلى أن فرق الإنقاذ عثرت على 15 جثة في المنطقة، بينما توفي شخص مصاب في وقت لاحق في وحدة العناية المركزة حيث تم إدخاله بعد إنقاذه. واكد «ان هناك حاليا 47 من رجال الانقاذ وتسع وحدات معدات يعملون فى المنطقة».

وقال حاكم المنطقة، فيتالي كيم، يوم الثلاثاء إن القوات الروسية قصفت المبنى وحذر من أن المبنى المكون من تسعة طوابق قد تضرر بشدة. وهكذا، حدد أنه في وقت الهجوم كان هناك ما بين 50 و 100 شخص داخل المبنى، الذين كانوا سيضربون بصاروخ. بعد فترة وجيزة، كان هناك حريق في المنطقة.

دمرت القوات الروسية 15 في المئة من المنازل في خاركيف، في شمال شرق أوكرانيا، كما أفاد رئيس البلدية إيهور تيركيهوف، خلال ماراثون تلفزيوني أوردته وكالة Ukrinform الأوكرانية

«على مدار الـ 35 يومًا الماضية، تم تدمير ما مجموعه 1531 مبنى في مدينة خاركيف، بما في ذلك 1،292 منزلًا سكنيًا. دمر الجيش الروسي 76 مدرسة ثانوية و 54 روضة أطفال و 16 مستشفى. وقال تيريخوف إن ما مجموعه 239 مبنى إداري في حالة خراب».

تتعرض مدينة خاركيف القريبة من الحدود الروسية لقصف يومي مستمر منذ بداية الغزو الروسي الذي احتفل بيومه السادس والثلاثين هذا الخميس. ووفقا للوكالة، فإن حوالي ثلث السكان المحليين قد غادروا المدينة بالفعل.

بالفعل 22 مارس الماضي، ذكرت الخدمة الصحفية لمجلس مدينة خاركيف أنه تم تدمير ما يقرب من ألف مبنى، تم تدمير ما يقرب من 800 مبنى سكني، وأن الوضع كان صعبًا بالفعل.

ثم أفاد مجلس المدينة أن قصف المناطق السكنية لم يتوقف وأن عمل الأنقاض وعمل المتطوعين مستمر.

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