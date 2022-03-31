أكدت TEPJF أن هناك دعاية في تقرير AMLO في Zócalo

CIUDAD DE MÉXICO, 22MARZO2022.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México acompañado de Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud; María Luisa Albores González, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Luis Cresencio Sandoval Gónzalez, secretario de la Defensa Nacional; Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud; Germán Martínez Santoyo, director general Comisión Nacional del Agua; Iñaki Echevarría, Encargado del Parque Ecológico Lago de Texcoco y Juan Pablo Botton, subsecretario de Egresos durante la conferencia matutina dedicada al tema del Lago de Texcoco y Salud. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

وأكدت الغرفة العليا للمحكمة الانتخابية للسلطة القضائية الاتحادية (TEPJF) أن الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادو (AMLO) قام بأعمال دعائية خلال تقريره الذي دام ثلاث سنوات في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، والذي عقد في زوكالو في مكسيكو سيتي.

وفي جلسة علنية عن طريق التداول بالفيديو، وبناء على اقتراح من الرئيس القاضي رييس رودريغيز موندراغون، أكدت الدائرة العليا أن الدائرة الإقليمية المتخصصة قررت أن حدث لوبيز أوبرادور قد حدث عندما جرت الانتخابات المحلية في أغواسكاليينتس، دورانغو، هيدالغو، أواكساكا، كوينتانا بدأ روو وتاماوليباس والتي لم يكن ينبغي تنفيذها. ينص القرار على أنه يجب سحب تقرير الرئيس التنفيذي ونشر مقتطف من الحكم.

كما أشار إلى أن Tabasqueño شارك أيضًا في دعاية حكومية محظورة خلال مؤتمره الصباحي في 3 مارس عندما تحدث عن مشاورة إلغاء الانتداب، والتي من المقرر أن تعقد في 10 أبريل.

أكدت TEPJF أن AMLO نفذت أيضًا دعاية سياسية في مؤتمرها الصباحي في 3 مارس (الصورة: أندريا مورسيا/CARTOSCURO.COM)

ومع ذلك، في تحليل هذه المسألة، قررت الجلسة العامة إلغاء أوامر الغرفة المتخصصة في TEPJF إلى هيئة الرقابة الداخلية (OIC) التابعة لرئاسة الجمهورية من أجل تحديد خطورة الانتهاكات وفرض عقوبة خلال فترة محددة من الوقت.

في 6 ديسمبر 2021، بعد خمسة أيام فقط من غمر زوكالو العاصمة بمئات من مؤيدي AMLO وحركة التجديد الوطني (مورينا)، عندما قدم أعضاء حزب الثورة الديمقراطية (PRD) شكوى ضد الرئيس التنفيذي لتقرير مدته ثلاث سنوات من حكومة تاباسكوينيو.

وذلك لأننا نعتبر أن الحدث شكل نشر الدعاية خلال فترة محظورة، والترويج الشخصي والاستخدام غير السليم للموارد العامة، مما أثر دون مبرر على العمليات الانتخابية المحلية.

احتفلت AMLO بثلاث سنوات من الحكم في زوكالو خلال عام 2021 (الصورة: الرئاسة)

وفقًا لحكومة مكسيكو سيتي، من خلال أمانة الحكومة (سيغوب)، في 1 ديسمبر 2021، ذهب 250،000 شخص إلى زوكالو في العاصمة والطرق المحيطة بها (بينو سواريز، فرانسيسكو الأول ماديرو، 20 نوفمبر و 16 سبتمبر) للاستماع إلى رسالة الرئيس لوبيز أوبرادور للاحتفال ثلاث سنوات من إدارتها.

وذكرت السلطات أن الحدث وقع دون وقوع حوادث، حيث قامت رئيسة حكومة عاصمة البلاد، كلوديا شاينباوم، بتنفيذ جهاز لحماية سلامة الحاضرين والضيوف.

وكان هناك 337 1 من عناصر الشرطة التابعة للأمانة العامة للأمن، يدعمهم 970 مركبة رسمية، كانوا على علم بالأمن المادي لأولئك الذين يحضرون ساحة الدستور.

تجمع أنصار في زوكالو لمرافقة AMLO (الصورة: الرئاسة)

بينما تم توزيع ضباط من وكيل وزارة مراقبة المرور على الطرق والشوارع المجاورة من أجل تسريع حركة كل من المركبات والمارة, لذلك أوصت SSC بوكاريلي, محور 1 شمال, المحور 1 أورينتي والدكتور ريو دي لا لوزا كبدائل للطرق.

ومع ذلك، أشارت الوكالة إلى أن أمانات الحكومة (سيغب)، والصحة (SEDESA)، والأشغال والخدمات (SOBSE)، وإدارة المخاطر الشاملة والحماية المدنية (SGIRPC)، والإدماج الاجتماعي والرعاية الاجتماعية (SIBISO)، فضلا عن إدارة مكافحة الحرائق البطولية، شاركت في مختلف الإجراءات الوقائية في إطار الحدث. السرب الطبي للإنقاذ والطوارئ (ERUM) ومترو نظام النقل الجماعي (STC).

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