ترتيب الدوري 1 بعد انتصار سبورتينغ كريستال للتاريخ 8 من بطولة أبيرتورا

ترتيب الدوري الأول: يوم الجمعة 1 أبريل، استؤنفت بطولة بيرو بعد تصفيات قطر 2022، ويتم لعب التاريخ الثامن لبطولة أبيرتورا، والتي تضم حاليًا ديبورتيفو البلدية كقائد وحيد محلي مسابقة.

افتتحت سبورتينغ كريستال مباراة الجمعة ضد سان مارتين في ملعب ألبرتو غالاردو. فاز السيليستيس وعاد إلى الفوز بعد تعادلين متتاليين، مما سمح لهم باستعادة أرضهم في ترتيب الدوري 1. سجل الفريق «المقدس» هزيمته السادسة على التوالي وهو الأخير في الترتيب.

تمت إعادة جدولة المباراة بين Universitario و ADT من الأحد إلى الاثنين بسبب صعوبات في نقل الفريق من تارما إلى ليما. سيتم لعب المبارزة في ملعب Monumental وتصل الكريمات مع فرضية كسر الخط السيئ من ثلاث مباريات دون الفوز في بطولة Apertura. تقع الكريمات على بعد ست نقاط من زعيم البلدية.

من جانبها، يتم قياس زعيم Liga 1 Deportivo Municipal ضد Alianza Atlético في Sullana الساخنة ويضع قيادة البطولة على المحك. سيأخذ الفريق الفائز في المباراة المركز الأول في الترتيب.

المباراة بين أليانزا ليما وسبورت هوانكايو بعد إعادة جدولتها من الجمعة إلى السبت, تم تعليقه أخيرًا دون تاريخ مؤكد بسبب صعوبات في نقل الفريق الأزرق والأبيض إلى مدينة هوانكايو.

ترتيب الدوري 1

Tabla de posiciones de la Liga 1 tras triunfo de Sporting Cristal por la fecha 8 del Torneo Apertura

المركز | النادي | فرق الهدف

1. البلدية | 16 | (3 دغ)

2. ثنائية القومية | 15 | (7 دي جي)

3. تحالف رياضي | 15 | (6 دي جي)

4. سبورت هوانكايو | 15 | (6 دي جي)

5. سيينتانو | 12 | (6 دي جي)

6. سبورتينغ كريستال | 12 | (4 دي جي)

7. الجامعة | 10 | (6 دي جي)

8. أياكوتشو إف سي | 10 | (2 دي جي)

9. أتلتيكو جراو | 10 | (1 DG)

10. ADT | 10 | (1 دي غ)

11. سيزار فاليخو | 10 | (0 DG)

12. ميلجار | 10 | (-2 دي جي)

13. أوتك | 7 | (-1 دغ)

14. كارلوس مانوتشي | 6 | (-2 دي جي)

15. تحالف ليما | 5 | (-2 دي جي)

16. كارلوس شتاين | 5 | (-3 DG)

17. رياضة الأولاد | 5 | (-6 دي جي)

18. كانتولاو | 4 | (-11 دي جي)

19. سانت مارتن | 3 | (-15 DG)

الجدول الزمني والنتائج للتاريخ 8 من LIGA 1

الجمعة، 1 أبريل

نادي أياكوتشو 3-2 بالتوقيت العالمي

السبت 2 أبريل

سبورت بويز ضد بيناسيونال (11:00 صباحًا | ملعب ميغيل غراو ديل كالاو)

أليانزا أتلتيكو vs البلدية (1:15 مساءً | استاديو ميلانيو كولوما)

ميلغار ضد كارلوس شتاين (3:30 مساءً | ملعب UNSA الضخم)

الأحد 3 أبريل

أتلتيكو غراو ضد سينشانو (3:00 مساءً | ملعب فرانسيسكو ميندوزا بيزارو)

كارلوس مانوتشي ضد سيزار فاليخو (6:30 مساءً | ملعب مانشي)

الاثنين، 4 أبريل

الجامعة مقابل ADT (8:00 مساءً | ملعب ضخم)

أكاديمية ريست كانتولاو.

سبورت هوانكايو ضد أليانزا ليما (مع وقف التنفيذ)

استمر في القراءة