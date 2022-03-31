كشفت ستيفاني سالاس إذا كانت تخطط لإطلاق مسلسل حيوي

تحدثت المغنية والممثلة ستيفاني سالاس عما إذا كانت على استعداد لإطلاق سلسلة سيرة ذاتية، والتي تحكي أهم اللحظات وأكثرها إثارة للجدل في حياتها.

في مقابلة لبرنامج عرض Ventaneando، كشفت حفيدة سيلفيا بينال الشهيرة أنه في حالة تنفيذ المشروع، فإنها ستشارك الصور ومقاطع الفيديو التي لم يسبق لها مثيل من قبل من حياتها المهنية.

بالإضافة إلى ذلك، تم استجواب مؤدية Nadie más que yo حول ما إذا كانت من بين مقاطع حياتها صورت العلاقة التي كانت تربطها مع لويس ميغيل، لأن المغنية لم تتحدث عنها كثيرًا في إنتاج منصة البث Netflix.

«دعونا نرى ماذا وكيف سأخبرك أولاً. نحن نتقدم على أنفسنا وليس من الضروري أن يكون هناك أبطال»، قالت ستيفاني سالاس، ومع ذلك، مشيرة إلى أنها ستركز عليها على التسعينات ووقتها كأم عزباء لمولدتها البكر ميشيل سالاس. تجدر الإشارة إلى دور عارضة الأزياء الشابة، التي لعبتها الممثلة Macarena Achaga، وقد حظيت بأكبر مشاركة في الموسم الأخير من سلسلة Mexican Sol.

قالت الممثلة أنه في حالة إصدار المسلسل، ستصور وقتها كأم عزباء (الصورة: تويتر)

حققت سلسلة لويس ميغيل نجاحًا، ومع ذلك، لم يجد الجميع ما تم عرضه على منصة البث مناسبًا، لأنه، كما ادعى الكثيرون، لم يتم تصوير كل ما خرج بمسافة من الواقع. من بين أولئك الذين انزعجوا من الفصول كان روبرتو بالازويلوس وستيفاني سالاس نفسها.

كان ذلك في مقابلة مع Hola! عندما كشفت الممثلة كيف اكتشف مؤدي La Media vuelta أنه سيكون أبًا.

واضاف «انه لم يشك في اي شيء. واستغلت القوة والشجاعة التي استطعت في مثل هذه السن المبكرة، أخبرته أنني حامل. كان الأمر صعبًا. أنت لا تريد أن تراه غاضبًا. تمامًا كما هو ساحر، فإنه يحتوي أيضًا على جانب من الشخصية الرائعة. من الواضح أنني كنت متوترة للغاية»، قالت ستيفاني. «كما شعرت بشعور جيد جدا أن أقول لها؛ شعرت بالتحرر. «الآن أنت تعرف،» قلت. بالنسبة له كان دلو من الماء البارد. «كيف هو ممكن! «، كان أول شيء قاله، ثم كان هناك صمت حوالي 5 أو 10 دقائق».

في تلك المقابلة، علقت ابنة سيلفيا باسكويل أيضًا بأن لويس ميغيل ترك حياتها بعد إبلاغها بحملها، لكنهما لم شملهما مع ولادة ميشيل الصغيرة.

أصبحت ستيفاني سالاس أمًا في سن 19 (الصورة: Instagram)

ولدت البكر لسول دي المكسيك في 13 يونيو 1989، في مستشفى إسبانيول في مكسيكو سيتي، بعد أن كان والديها على علاقة غرامية لمدة عامين تقريبًا تفتقر إلى «التفرد».

كما أعربت ستيفاني عن كلمات لويس ميغيل عندما التقت ميشيل: «كيف تبدو مثلي! ابنتي إلهية! ».

أكدت ستيفاني سالاس في ذلك اليوم أنه كان هناك لقاء عاطفي وممتع للغاية بين الأب وابنته، مما أدى بهما إلى تكرار بعضهما البعض خلال السنوات الثلاث الأولى للفتاة. وأكدت الممثلة في ذلك اليوم أنه كان هناك اجتماع عاطفي وممتع للغاية بين الاثنين، مما أدى بهما إلى تكرار بعضهما البعض خلال السنوات الثلاث الأولى للفتاة.

على الرغم من أن السنوات الماضية لم تكن قريبة جدًا، إلا أن القطيعة بين ميشيل سالاس ووالدها اشتدت بعد العرض الأول للموسم الأول من لويس ميغيل، المسلسل، حيث صوروا ولادتها على أنها نتاج مغامرة، مما أزعجها بشكل كبير.

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