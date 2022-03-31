تعاني روسيا من هجرة الأدمغة وتسعى دول أخرى للاستفادة من المواهب التي تهرب من بوتين

يبحث عمال التكنولوجيا الروس عن أسباب مهنية أكثر أمانًا.

وفقًا لأحد التقديرات، غادر ما يصل إلى 70ألف عالم كمبيوتر، خائفين من التجمد المفاجئ لمناخ الأعمال والسياسي، روسيا منذ أن أمر فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا قبل خمسة أسابيع. ومن المتوقع أن يتبع الكثير.

بالنسبة لبعض البلدان، يُنظر إلى فقدان روسيا على أنه مكسب محتمل وفرصة لجلب معرفة جديدة إلى صناعات التكنولوجيا الفائقة الخاصة بها.

لاحظ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هجرة الأدمغة حتى في خضم الحرب التي، وفقًا لوكالة الأمم المتحدة للاجئين، أدت إلى هروب أكثر من 4 ملايين شخص من أوكرانيا وتشريد ملايين آخرين داخل البلاد.

هذا الأسبوع، رد فعل بوتين على هجرة المتخصصين في التكنولوجيا من خلال تمرير قانون لإلغاء ضرائب الدخل حتى عام 2024 للأشخاص الذين يعملون في شركات تكنولوجيا المعلومات.

يقول بعض المنفيين الجدد للتكنولوجيا الفائقة إنهم ليسوا في عجلة من أمرهم للعودة إلى ديارهم. انتقلت نخبة تحمل تأشيرات الاتحاد الأوروبي إلى بولندا أو إلى دول البلطيق من لاتفيا وليتوانيا.

لجأت فرقة أكبر إلى البلدان التي لا يحتاج فيها الروس إلى تأشيرات: أرمينيا وجورجيا والجمهوريات السوفيتية السابقة في آسيا الوسطى. في الأوقات العادية، يهاجر ملايين العمال الأقل مهارة من تلك البلدان الضعيفة اقتصاديًا إلى روسيا الأكثر ازدهارًا نسبيًا.

ناطحات السحاب في مدينة موسكو (AP/الكسندر Zemlianichenko)

اختارت أناستازيا، وهي محللة مستقلة لأنظمة الكمبيوتر تبلغ من العمر 24 عامًا من مدينة نوفوسيبيرسك السيبيرية، قيرغيزستان، حيث يعيش زوجها عائلة.

«عندما سمعنا عن الحرب (24 فبراير)، اعتقدنا أن الوقت قد حان للمغادرة، ولكن يمكننا الانتظار والرؤية. في 25 فبراير، اشترينا التذاكر وغادرنا»، قال أناستازيا. «لم يكن عليك التفكير كثيرًا.»

مثل جميع العمال الروس الذين تم الاتصال بهم لهذا التقرير، طلبت أناستازيا عدم الكشف عن هويتها. كانت موسكو تقمع المعارضة حتى قبل غزو أوكرانيا، ولا يزال الناس الذين يعيشون خارج روسيا يخشون الانتقام.

وقالت أناستازيا: «منذ أن أتذكر، كان هناك دائما خوف من التعبير عن آرائه في روسيا»، مضيفا أن الحرب و «ضجيج الخلفية للوطنية» جعلت البيئة أكثر حظرا. «غادرت قبل يوم من بدء البحث عن الناس واستجوابهم على الحدود.»

تم الكشف عن حجم هجرة الأدمغة الظاهرة الأسبوع الماضي من قبل سيرجي بلوغوتارينكو, مدير الجمعية الروسية للاتصالات الإلكترونية, مجموعة لوبي الصناعة. وقال بلوغوتارينكو امام لجنة برلمانية ان «الموجة الاولى من 50 الف الى 70 الف شخص قد غادرت بالفعل».

فقط التكلفة العالية للرحلات الجوية لمغادرة البلاد هي التي حالت دون رحيل جماعي أكبر. توقع بلوغوتارينكو أن 100,000 عامل تقني آخر قد يغادرون روسيا في أبريل.

بالنسبة لبعض البلدان، يُنظر إلى هجرة الأدمغة في روسيا على أنها مكسب محتمل وفرصة لجلب معارف جديدة إلى صناعات التكنولوجيا الفائقة الخاصة بها

قسطنطين سينيوشين, الشريك الإداري لشركة Untitled Ventures, صندوق رأس المال الاستثماري يركز على التكنولوجيا ومقره لاتفيا, قال إن شركات التكنولوجيا الروسية التي لديها عملاء دوليين لم يكن أمامها خيار سوى الانتقال, لأن العديد من الشركات الأجنبية تنأى بنفسها على عجل عن كل ما يتعلق بروسيا.

كتب سينيوشين في بيانات عبر البريد الإلكتروني: «لقد اضطروا إلى مغادرة البلاد من أجل بقاء أعمالهم أو، في حالة عمال البحث والتطوير، تم نقلها إلى المقر الرئيسي».

وقال سينيوشين إن شركة «بلا عنوان فينتشرز» تساعد في الهجرة؛ حيث قامت الشركة برسم رحلتين إلى أرمينيا مع 300 عامل تقني من روسيا.

بعض الدول المجاورة حريصة على جني الأرباح.

المواهب الروسية جاهزة للصيد الجائر. وجد تقرير عن مؤشر المهارات العالمية 2020 الذي نشرته كورسيرا، المزود الرائد للدورات المفتوحة عبر الإنترنت، أن الناس في روسيا سجلوا أعلى درجات إتقان المهارات في التكنولوجيا وعلوم البيانات.

بمجرد بدء غزو أوكرانيا، قامت دولة أوزبكستان في آسيا الوسطى بتبسيط عملية الحصول على تأشيرات العمل وتصاريح الإقامة لأخصائيي تكنولوجيا المعلومات بشكل جذري.

انتقل أنطون فيليبوف، مبرمج تطبيقات الهاتف المحمول من سانت بطرسبرغ، وفريق المستقلين الذين يعمل معهم إلى طشقند، العاصمة الأوزبكية، حيث نشأ، حتى قبل الإعلان عن تلك الحوافز.

قال فيليبوف: «في 24 فبراير، كان الأمر كما لو أننا استيقظنا على هذا الواقع الرهيب المختلف». «نحن جميعا صغار، ونحن أقل من 27 عاما، وهذا هو السبب في أننا كنا خائفين من أن يتم استدعائنا للمشاركة في هذه الحرب».

نظرًا لأن العاملين في مجال التكنولوجيا الأكثر طلبًا يستكشفون خياراتهم، يشبه الشتات قافلة متنقلة. يتم اختيار بعض البلدان، مثل أوزبكستان، كنقطة انطلاق لأن المواطنين الروس لا يحتاجون إلى تأشيرات للإقامة القصيرة. لكن المهنيين الشباب مثل Filippov لا يخططون بالضرورة للبقاء في المكان الذي هبطوا فيه لأول مرة.

واضاف «اذا كانت الظروف التي يواجهونها تختلف عما وعدوا به، فانهم سيغادرون فقط».

تم افتتاح Bitriver، أكبر مركز لتعدين البيانات في الاتحاد السوفيتي السابق، في عام 2018 في براتسك، روسيا (أندريه روداكوف/بلومبرغ)

في كثير من الحالات، تسعى شركات بأكملها إلى الانتقال لتجنب عواقب العقوبات الدولية. دعا دبلوماسي كبير من دولة مجاورة أخرى لروسيا، كازاخستان، هذا الأسبوع الشركات الأجنبية التي تهرب من العقوبات إلى القدوم إلى بلاده.

تنظر كازاخستان باهتمام خاص لمستثمري التكنولوجيا الفائقة حيث تحاول البلاد تنويع اقتصادها، الذي يعتمد على صادرات النفط. في عام 2017، أنشأت الحكومة حديقة تكنولوجية في العاصمة نور سلطان، وعرضت إعفاءات ضريبية وقروضًا تفضيلية ومنحًا لأي شخص يرغب في الاستقرار هناك.

حتى الآن، كان الاستقبال معتدلاً، لكن الأمل هو أن هجرة الأدمغة الروسية ستعطي دفعة كبيرة لهذه المبادرة.

«يتم تجميد حسابات الشركات الروسية، ولا يتم تنفيذ معاملاتها. يقول أرمان عبد الراسيلوف، رئيس زيردي القابضة، وهو صندوق استثماري في ألماتي، مركز الأعمال في كازاخستان: «إنهم يحاولون الحفاظ على العملاء، وإحدى الفرص المتاحة هو الذهاب إلى كازاخستان».

ومع ذلك، ليست كل البلدان حريصة للغاية.

تقول إنغا سيمانونيت، مستشارة وزير الاقتصاد والابتكار في بلد البلطيق: «لا يمكن للشركات الروسية الاستقرار في ليتوانيا». «نحن لا نعمل مع أي شركة روسية بشأن انتقالها المحتمل إلى ليتوانيا، وقد علقت الوزارة جميع طلبات التأشيرة للشركات الناشئة منذ 24 فبراير».

المخاوف بشأن الأمن والشك في أن الروس قد يتجسسون أو ينخرطون في الأذى السيبراني في الخارج تجعل بعض الحكومات حذرة من استضافة اللاجئين الاقتصاديين في البلاد.

«يرتبط قطاع تكنولوجيا المعلومات في روسيا ارتباطًا وثيقًا بخدمات الأمن. المشكلة هي أنه, بدون عملية تحقيق قوية للغاية, نحن نخاطر باستيراد أجزاء من النظام الإجرامي الروسي, قال المحلل السياسي الليتواني ماريوس لورينافيسيوس لوكالة أسوشيتد برس.

سينيوشين, الشريك الإداري لشركة Untitled Ventures, يحث الدول الغربية على فتح أبوابها حتى يتمكن أصحاب العمل من الاستفادة من فرصة التوظيف غير العادية التي خلقتها الحرب.

وقال «كلما زادت المواهب التى يمكن ان تستمدها اوروبا او الولايات المتحدة من روسيا اليوم، زادت الفوائد التى سيجلبها هؤلاء المبتكرون الجدد للدول الاخرى التى سيتم تطوير امكانياتها بالكامل فى الخارج».

(بقلم لويداس دابوس - AP)

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