أشارت روزاريو روبلز إلى اتفاق مزعوم بين جيرتز مانيرو، AMLO وشيرر لسجنها

وجه روزاريو روبلز، العضو السابق في حكومة إنريكي بيلا نييتو في وزارة التنمية الزراعية والإقليمية والحضرية (سيداتو) وأمانة التنمية الاجتماعية (سيديسول)، رسالة إلى الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، يكشف فيها عن المواقف المختلفة التي قادتها خطأ إلى سجن.

تم تنفيذ السياسة التي لا تزال قيد الاحتجاز قبل المحاكمة منذ اعتقاله، متهما بالإغفال المزعوم لواجباته على رأس أمانتين، في نفس الوقت الذي تم فيه تنفيذ عملية الاحتيال الرئيسية الشهيرة من تحويل الموارد العامة من خلال جامعات وطنية مختلفة.

من جانبها، قالت روزاريو روبلز في رسالتها أنها بالكاد سمعت عن التصريحات التي نشرها خوليو شيرر، المستشار القانوني السابق لأندريس مانويل لوبيز أوبرادور، والتي، كما قالت، منطقية بالنسبة لها لأنها واجهت وضعا وثيقا مع المدعي العام للجمهورية (FGR) أليخاندرو جيرتز مانيرو.

(الصورة: كوارتوسكورو)

في المقام الأول، أشارت إلى أنها إذا كانت في السجن، فذلك لأنه خلال محادثة أجريت بين AMLO و Gertz Manero و Julio Scherer في عام 2019، قبل اعتقالها، أقنع المدعي العام الآن زملاءها بأخذها إلى السجن بهدف خفض معنوياتها وينتهي بها الأمر متهما «الطلقات الكبيرة».

«هذا هو المكان الذي تقرر فيه مصيري. تم وضع آلة كاملة معًا، بما في ذلك القاضى/ابن الأخ الملقب Padierna ليحبسني في هذه الجدران. وقال المسؤول السابق الذي اوضح ايضا انها المرأة الوحيدة التي اعتقلها ما يسمى ب «الغش الرئيسي» واظهر ان التحقيق تعرض لعدة نكسات.

في وقت لاحق، كتب، تم تأكيد كل شيء عندما مثل المدعي العام أمام جمهور كولمكس في عام 2020، حيث قال إن روبلز سيتم احتجازه حتى تقرر التعاون مع نظام العدالة، كما كان إميليو لوزويا، المدير السابق لشركة Pemex الذي اتهم العديد من المسؤولين بقضايا الفساد، ترتبط بشكل خاص بقضية أودبريشت.

«وأعرب عن أمله في أنه مع التعذيب الذي يعنيه السجن، بطريقة جبان سيتم التصديق عليها بقصة دون القوت. من أجل إنقاذي سيلوم الآخرين بالأكاذيب كان مخطئا»، كتب روزاريو روبلز بخط اليد.

روزاريو روبلز (الصورة: كوارتوسكورو)

بالإضافة إلى ذلك، كشف أنه قرر استخدام حقوقه ورفع دعوى قضائية ضد جيرتز مانيرو، «على الرغم من أن ذلك يعني مواجهة شخصية تستخدم منصبه للانتقام، ولا يناقضه أحد لأنهم يخافون منه. لا أحد يدعوه إلى الحسابات».

كما شكك في العملية التي تلت ذلك لتركها في السجن، بما في ذلك أدلة مثل الترخيص المزور، وكذلك القاضي المناسب، دون أن أعلم مسبقا بأنه يجري التحقيق فيه، دون الوصول إلى المجلد في وقت كاف، أو إمكانية تخفيف الاتهامات،

«لا يهم أنني قدمت نفسي للجمهور طواعية. وتابع السياسي السابق أنني مقتنع بأن «الشخص الذي لا يدين بأي شيء يخشى»، تم إلقاء مصيري». «لا يهم أن الجريمة التي اتهمت بسببها لا تستحق السجن. كما لم تقدم ASF شكوى ضدي، ولا حتى إجراء تعويضي...»

ولكن ربما كان الجزء الأكثر ثباتًا هو إظهار أن الشكوى التي خدمت لإرساله كانت تحقيقًا قدمته الرابطة غير الحكومية للمكسيكيين لمكافحة الفساد والإفلات من العقاب، والتي أشارت إليها منظمة مكافحة الفساد والإفلات من العقاب في كثير من الأحيان بطريقة مهينة، وحتى اعتبارها حركة التدخل حيث الولايات المتحدة هي التي تسحب الأوتار.

مكسيكو سيتي 11سبتمبر 2018.- روزاريو روبلز بيرلانجا، رئيس سيداتو، برفقة فرناندو ألانيز، في المؤتمر الصحفي لإخطار عامل 2017 بفوائد صندوق التعدين. الصورة: فيكتوريا فالتيرا /CUARTOSCURO.COM

وخلص إلى أن الشيء الوحيد الذي لديهم ضدهم هو شهادة زور من شاهد مزعوم محمي، لم يقدم حتى الآن أي دليل أو يمثل أمام السلطات المختصة في قضية روزاريو روبلز.

أخيرًا، طلب من الرئيس لوبيز أوبرادور وقف المظالم ضدها، والتوقف عن الغضب منها وإساءة استخدام سلطتها، على الرغم من أن جيرتز مانيرو هو الذي فشل بالفعل، لأن قضايا مهمة مثل تلك التي اتهمها إميليو لوزويا قد سقطت.

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