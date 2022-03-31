رونالد جامارا: «حكم المحكمة الدستورية لا يتوافق مع ما أمرت به محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في قضية فوجيموري في عام 2018»

طلبت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بعد ظهر اليوم من دولة بيرو الامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية التي تعيد إصدار العفو عن الرئيس السابق ألبرتو فوجيموري, الذي كان يقضي حكما بالسجن لمدة 25 عاما لارتكابه جرائم ضد الإنسانية في قضيتي باريوس ألتوس ولا كانتوتا.

حول هذا القرار، أجرى Infobae مقابلة مع رونالد غامارا، محامي ضحايا باريوس ألتوس ولا كانتوتا في محاكمة فوجيموري، الذي أكد أن أحكام لجنة حقوق الإنسان إلزامية وهي مقدمة لإلغاء عفو الرئيس السابق .

- طلبت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان من دولة بيرو الامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية في قضية ألبرتو فوجيموري. هل يأتي هذا القرار في الوقت المناسب قبل إطلاق سراح الرئيس السابق؟

- أول ما يمكن قوله هو أن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان هي جزء من نظامنا لإقامة العدل. بالإضافة إلى ذلك، فهي جزء من النظام القانوني الوطني. ولذلك، فإن قراراتها إلزامية للدولة البيروفية. ليس فقط من قبل السلطة التنفيذية، ولكن من قبل القضاء، والمحكمة الدستورية، والسلطات الإدارية، وحتى نظام العدالة الانتخابية. ولذلك، فإن ما قررته المحكمة، وإن كان مؤقتا، إلزامي.

-ماذا لو لم يتم الوفاء بها؟

- بيرو ليست فنزويلا. وبيرو ليست دولة لا تحترم الالتزامات الدولية. ولا توجد حالة واحدة لم يتم فيها الامتثال لقرارات المحكمة. ولا يمكن وضع أي دولة ديمقراطية في ظروف عدم احترام قرار المحكمة. يتم التوقيع على المعاهدات الدولية لكي تمتثل لها الدول. وقد وقعت بيرو الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان واعترفت بسلطات المحكمة. لذلك، يبقى فقط الالتزام بها. ولا أرى أي طريقة يمكن بها لدولة بيرو، على سبيل المثال، أن ترسم من قرارات المحكمة. الآن، القرار الذي اتخذوها لا يفاجئني على الإطلاق. هذا ما كان متوقعًا في ضوء الأحكام الصادرة في قضيتي باريوس ألتوس ولا كانتوتا، والاجتهاد القضائي الثابت للمحكمة نفسها، وخاصة، مع مراعاة قرار 2018. لا يتوافق حكم المحكمة الدستورية مع ما أمرت به المحكمة في قضية فوجيموري في عام 2018. وهذه هي النتيجة.

- ما هو التعليق الذي لديك على الحجج التي قدمها القضاة بلوم وساردون وفيريرو لاستعادة العفو عن فوجيموري؟

- حسنا، أريد أن أقول ذلك بكل الاحترام الواجب، لكنها جملة سيئة للغاية. وهذا لأغراض ما يهم حقًا، لم يحكم وفقًا للمعايير التي تتطلبها محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في قرارها لعام 2018. ولنتذكر أن المحكمة قالت إن الاجتهاد القضائي الوطني ينبغي أن يحكم ردا على ما إذا كان العفو أو التدبير الذي اعتمدته دولة بيرو يستجيب لمبدأ التناسب الذي يجب أن يكون قائما بين حق ألبرتو فوجيموري في الحياة والسلامة والصحة. هذا على جانب واحد. ومن ناحية أخرى، حق الضحايا في الوصول إلى العدالة من أجل التنفيذ الصحيح للعقوبات الصادرة في قضيتي باريوس ألتوس ولا كانتوتا، التي أدانت ألبرتو فوجيموري . ولم تتم الإجابة على هذا السؤال المعياري أو الكبير في قرار أغلبية المحكمة الدستورية.

- الجوانب الأخرى التي لم يتم تضمينها في الجملة؟

- معيار آخر لم يتم تناوله وهو أنه إذا كان من الممكن، نتيجة لمبدأ التناسب هذا، العفو الإنساني عن فوجيموري. ويطرح هذا السؤال بمعنى أنه إذا كان فوجيموري قد طلب مغفرة الضحايا، فقد ساهم بالعدالة وأصلح الضرر الذي تسبب فيه. النقطة الثالثة هي ما سيكون عليه تأثير تلك الجملة، أي العفو الإنساني. لم تؤخذ هذه الأسئلة أو المعايير الثلاثة في الاعتبار من قبل المحكمة. على أي حال، ليس لديهم إجابات في حكم المحكمة الدستورية. ولذلك، فإن القرار الذي اتخذته المحكمة، وإن كان مؤقتا، عادل.

- ومن بين حجج القضاة أنه لم تكن هناك مخالفات في العفو عن فوجيموري، وهم يستشهدون بأجزاء من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان تحدد إمكانية العفو عن الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام، وتشير إلى إعلان مفاده أن لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان (IACHR) الصادر في نيكاراغوا في عام 1981 بشأن منح العفو في حالات الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم خطيرة. ماذا تعتقد؟

-حسنا، أنها ليست كافية أو صحيحة. وهي تشير إلى قرارات لم تفهمها المحكمة الدستورية في سياقها. ولا يمكن استيعاب أي من هذه الحالات في الموضوع لأن أيا منها لا يتحدث عن الأشخاص المدانين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. وهذه قضية محددة لأننا نتحدث عن إدانة فوجيموري بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. قالت المحكمة إن باريوس ألتوس انتهاك خطير لحقوق الإنسان وأن لا كانتوتا جريمة ضد الإنسانية. وبالتالي، لا ينطبق أي من هذه الاقتباسات على حالة الشخص المدان لارتكابه انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. ثانيا، اقتباس لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بشأن نيكاراغوا عفا عليه الزمن، وعلاوة على ذلك، فإنه لا يأخذ في الاعتبار أنه يمكن الحصول على عفو، وإذا لم يكن ذلك ممكنا، فسيتم البحث عن بدائل أخرى. حسنًا، يجب قراءة الاقتباس الصحيح إلى الحد الذي لن يكون ممكنًا. ثم لن يستمر العفو. و علاوة على ذلك, لا يشير الحكم إلا قليلا إلى الاجتهاد القضائي المتسق لمحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان الذي تطور بشكل خاص في قضايا بيرو.

- هل تعتبر أن الحكم كان أكثر سياسية من الالتزام بشكل صحيح بالمعايير الدستورية في الدفاع عن حقوق الإنسان؟

- أعتقد أن القضاة بلوم، فيريرو، ساردون قد فرضوا تفضيلًا سياسيًا معينًا. لقد أرادوا إطلاق سراح شخص لديهم عاطفة سياسية له .

- وهل استفادوا من التكوين الحالي غير المكتمل للمحكمة الدستورية للمضي قدما بهذا القرار؟

- نعم، بالطبع. لا يهمني أن القضاة لديهم خيار سياسي. ما هو أكثر من ذلك، من المرغوب فيه وأي شخص مهتم بالبلاد يجب أن يكون له موقف سياسي. لكن الشيء الآخر هو أن تكون جزءًا من مؤسسة مثل المحكمة الدستورية. في الأساس، يجب أن تسود الأسباب القانونية هناك، بدلاً من ميولها السياسية.

- بناء على أمر محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بعدم تنفيذ حكم المحكمة الجنائية الدولية، سيتم النظر في قضية فوجيموري مرة أخرى في تلك المؤسسة. وعلى الأرجح، سيتم عكس العفو وسيعود الرئيس السابق إلى السجن.

-نعم، ليس لدي أي شك. انعكاس لأولئك الذين، على سبيل المثال، يدعمون ألبرتو فوجيموري. أعتقد أنهم آذوه من خلال البحث عن حلول شبه إجرامية، في النهاية، سيتم عكس اتجاهها وهو، كما يقول أتباعه، يلعب بحياته. سيتعين على فوجيموري المغادرة عند الاقتضاء. لا يجب أن يموت أحد في السجن. لا أعتقد أن العفو هو الطريق ولكن أشكال أخرى لأن الجرائم التي أدين بسببها لا تغتفر. لا يمكنك أن تسامحه لا يمكن أن يكون هناك عفو. هذا لا يعني أنني أموت في السجن لأن هناك طرقًا أخرى يمكن أن تكون السجن المنزلي مع المراقبة الإلكترونية أو تصاريح الإفراج. كلاهما يخدم نفس الهدف، لكنهما لا يؤذان أسر الضحايا أو منظومة البلدان الأمريكية من حيث أن جرائمهم لا تغتفر.

- هل توافق على أن العرض الذي قدمته القاضية ماريانيلا ليديسما كان مثالاً على ما ينبغي أن يكون عليه الدفاع عن حقوق الإنسان وأن العفو مثل العفو الممنوح لفوجيموري لا ينبغي أن يكون له ظل من المخالفات؟

- إنه نداء كامل من أجل الذاكرة والعدالة واحترام حقوق الإنسان كأساس أساسي للديمقراطية. هناك اقتباس وفير للأحكام الصادرة عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان. إنه جزء جيد من القانون يعكس أفضل الأصوات حول هذا الموضوع.

- ما هي الآثار القانونية التي قد تترتب على حكم TC بالنسبة لفوجيموري في القضايا التي تتم مقاضاتها مثل Pativilca والتعقيم القسري؟

- من حيث المبدأ لا شيء لأننا يجب ألا ننسى أن الدائرة التي قاضتها فوجيموري في قضية باتيفيلكا طبقت الرقابة التقليدية وأعلنت أن قرار العفو غير قابل للتطبيق. وبالتالي, أن العفو «إحياء» لا يلغي قرار قاعة المحكمة التي, في ذلك الوقت, قال إن العفو لا ينطبق على القضية المعينة. هذا سوف يستمر.

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