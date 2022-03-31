شرح ريغوبيرتو أوران كيف سيكون جيرو دي ريغو في السهول الشرقية في عام 2022

وقد أكد الدراج أنتيوكيان ريغوبيرتو أوران من EF التعليم EasyPost، أن جيرو له سيعقد هذا 2022 في السهول الشرقية. بدأ المتسابق موسمه بالفعل مع المنتخب الأمريكي في أوروبا خلال آخر البحر الأدرياتيكي التيراني حيث أنهى المركز الرابع عشر في الترتيب العام.

يستعد الكولومبي ليتمكن من الوصول إلى أهم الجولات في العالم بأفضل أداء، مثل سباق طواف فرنسا، الذي تم الإعلان عنه بالفعل أنه سيكون قائد فريقه.

أوران، 35 عاما و 17 منهم مكرسة لركوب الدراجات المهنية في الغالب في القارة القديمة، لديه السنة الأخيرة من العقد هذا 2022، ومع ذلك فإنه من غير المعروف ما إذا كان سيجدد لموسم واحد آخر على الأقل أو إذا كان سيقرر في نهاية المطاف لإنهاء مسيرته الرياضية.

حصل «ريغو» على عروض رائعة على الدراجة خلال السنوات التي قضاها كجولة عالمية، من أبرزها منصته في جيرو ديتاليا في عامي 2013 و 2014، بالإضافة إلى المنصة التي فاز بها في سباق طواف فرنسا 2017 وميداليته الفضية في أولمبياد لندن في عام 2012.

في عام 2021 تمكن من الفوز بدبلوم أولمبي مزدوج بفضل المركزين الثامن اللذين قام بهما في اختبار الطريق وفي التجربة الزمنية الفردية التي تمثل المنتخب الوطني الكولومبي.

كل هذه النتائج وطريقته المميزة في الوجود، قادته إلى أن يكون من بين أكثر الرياضيين المحبوبين على الصعيد الوطني، مما يجعل علامته التجارية تنمو أيضًا.

هذا هو بالضبط أحد العوامل التي، يمكن للمرء أن يقول، جعلت منافسة للهواة مثل جيرو دي ريغو تأخذ هذه الأهمية في البلاد وتتجاوز أيضًا البلدان الأخرى. بعد المرور عبر مناطق أخرى مثل Antioquia و Santander هذا العام يأتي الحدث الرياضي الضخم للجماهير والهواة في Meta.

من هناك، على الرغم من أن الكثيرين يقولون أنه لن يكون هناك جبل بسبب السمعة الواضحة التي تتمتع بها هذه المنطقة من كونها مسطحة تمامًا، فقد أوضح أوران أن هذا ليس صحيحًا، وأنه بدلاً من ذلك عليك أن تتدرب جيدًا حتى تتمكن من الركض على هذه التضاريس. كما أكد ريجوبيرتو التاريخ الذي ستقام فيه منافسته.

لم يؤكد ريغوبيرتو أوران بعد أقرب جدول زمني لمنافسته قبل الرحلات. وفي الوقت نفسه، فهو في كولومبيا يستعد ويحضر لأعماله التي تنتشر بشكل متزايد في جميع أنحاء البلاد والدول الأخرى.

ومع ذلك، سيتم الإعلان عن بعض السباقات مع فريق مثل سباق طواف روماندي وطريق Occitanie في فرنسا استعدادًا والانتهاء من تفاصيل سباق طواف فرنسا 2022، والذي سيستمر من 1 إلى 24 يوليو من هذا العام.

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