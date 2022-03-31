تم تجنب رافائيل ميركادانتي في شبكات للدفاع عن لويس دي لانو

أصدر رافائيل ميركادانتي رسالة إلى لويس دي لانو وسط الجدل حول الاتهامات التي وجهها ساشا سوكول ضده بتهمة الإساءة لها. أكد الممثل أن المنتج الإبداعي هو «زوج وأب ممتازان». وسرعان ما جاءت الانتقادات من مستخدمي الإنترنت الذين شككوا في تعليقاته.

بعد 30 مارس، رد لويس دي لانو عن طريق بيان للاتهامات التي وجهها ساشا سوكول ضده في مارس. 8، انتقد مستخدمو الشبكات الاجتماعية المنتجات. ومع ذلك، كان هناك أولئك الذين دافعوا عنها، كما في حالة رافائيل ميركادانتي.

من خلال حسابه على Twitter، شارك مقدم العرض ذلك، اعتمادًا على الأوقات التي عمل فيها مع De Llano وحقيقة أن أقرب دائرة له تعتقد أنه براءة، يمكنه القول إنه رجل «ممتاز» ولا يمكنه إلا التعبير عن إعجابه به.

أعاد ميركادانتي تغريد البيان الذي شاركه لويس دي لانو، حيث أظهر دعمه (الصورة: لقطة شاشة/تويتر)

انتقد مستخدمو الإنترنت له, التساؤل عن سبب الإدلاء بهذا التعليق ولاحظ أن تغريدته كانت تقلل من الحقائق, وكذلك أتمنى ألا تضطر ابنته إلى المرور بنفس الموقف مثل سوكول.

«واحد آخر مثل الخنزير... آمل أن ابنتك البالغة من العمر 13 أو 14 عامًا لا تصل إلى حالة المشي مع رجل يبلغ من العمر 40 عامًا، وقد عبر أحد المستخدمين عن نفسه.

على الرغم من أنه حذف التغريدة الرئيسية، إلا أن المستخدم يستمر في انتقاده بسبب رسالته (الصورة: لقطة شاشة/تويتر)

قرر الممثل الرد على مستخدم الإنترنت هذا، مشيرًا إلى أنه يجب عليه «الاعتناء» بفمه، نظرًا لوجود مجتمعات تتزوج فيها الفتيات في ذلك العمر، وأنه إذا لم يكن يعرف تفاصيل العلاقة، فلا ينبغي أن يكون لديه رأي.

تسببت هذه التغريدة في مزيد من الجدل بين المستخدمين الذين انضموا بالفعل إلى النقاش حول ما حدث بين لويس دي لانو وساشا سوكول. وبعد بضع دقائق، اتهم العديد من الفاعل بتبرير وتطبيع الولع الجنسي بالأطفال وأنه كان يدعم معتديًا مزعومًا.

من هذه التغريدة، بدأ رافائيل في حذف رسائله السابقة (الصورة: لقطة شاشة/تويتر)

«ما أنت، بصرف النظر عن lambiscón! الولع الجنسي بالأطفال جريمة. تحقق... آمل فقط ألا تتكاثر! معتوه!» ، «تبرير pederasty، اذهب خنزير!» ، «هنا هو الرجل الذي يعجب ويحترم خنزير لويس دي لانو القديم، الشخص الذي يطبيع العلاقة مع فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا...»، قالوا ردًا على ما كتبه مقدم العرض.

مرة أخرى، رد Mercadante على إحدى التغريدات التي انتقدوه فيها، بحجة الآن أن ما عبر عنه مستخدمو الإنترنت كان مسألة جيل، لذلك فضل عدم قضاء وقته في الإجابة على المزيد.

بعد ساعات قليلة، قرر مقدم العرض حذف العديد من التغريدات التي نشرها، وكذلك أظهر فيها دعمه للويس دي لانو.

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