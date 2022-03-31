بيدرو كاستيلو في إضراب النقل: «الأكثر تضررا هم المجتمع»

بعد التغلب على محاولة شغور ثانية، الرئيس لا يزال بيدرو كاستيلو يعاني من مشاكل لحلها، كونه توقف الناقلين، واحدة من تلك التي تسببت له في معظم المشاكل في الأيام الأخيرة. منذ يوم الاثنين 28 مارس، يدعو السائقون الذين ينقلون البضائع إلى اتخاذ تدابير حكومية لوقف ارتفاع أسعار الوقود.

وقال بيدرو كاستيلو بعد التعرف على إغلاق الطرق، وهو موقف يمنع المنتجات المختلفة من الوصول إلى مناطق مختلفة من البلاد: «أدعو إلى وقف هذا الموقف لأن المجتمع هو الأكثر تضررا ». بالإضافة إلى ذلك، أفاد الرئيس أنه من PCM، رئيس الوزراء Aníbal Torres على استعداد للدخول في حوار مع المتضررين.

من جانبه، أفاد توريس أن وزارة النقل والاتصالات (MTC) توصلت إلى اتفاقيات مع الاتحاد الوطني للناقلات واتحاد شركات الطيران البيروفية من أجل وقف التوقف إلى أجل غير مسمى. «هذا الاتفاق هو أن الدولة تتعهد بتبسيط وتسريع العودة إلى ضريبة الاستهلاك الانتقائي التي استمرت 70 يومًا، ولكن الآن يمكن أن تستمر 30 يومًا. وقال رئيس الوزراء إن رد الأموال، وقد تم الاتفاق عليه، سيتم من خلال طريقة الإيداع في حساب مصرفي».

| الصورة: وكالة الأنديز

وحول ارتفاع أسعار الوقود، أكد أن هذه ليست مشكلة أثرت على بيرو وحدها، «بل بالنسبة لبقية العالم، وأنها ترجع إلى الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتي أدت إلى زيادة أسعار النفط والوقود بشكل عام».

من ناحية أخرى، عقد وزير النقل، نيكولاس بوستامنتي، اجتماعات مع نقابات النقل الأخرى لأكثر من ست ساعات. من هذه المحادثات، كان من الممكن الاتفاق على أن هذه لن تؤدي إلى إضراب النقل الذي دعا إليه يوم الثلاثاء 4 أبريل. وبالإضافة إلى ذلك، أفاد مارتين أوخيدا، المدير العام لرابطة النقل بالحافلات بين المقاطعات، أن مجموعة من ناقلات البضائع الثقيلة عقدت اجتماعات مع الحكومة من أجل التوصل إلى اتفاقات تسمح لها باستئناف عملها.

إعلان احتجاج

ستكون منطقة لامبايكي مركز احتجاج قادم حيث سيطالب أكثر من 35,000 ناقلة للخدمات العامة بزيادة الوقود. وفقًا لـ La República، فإنهم يطلبون من بلدية مقاطعة تشيكلايو اتخاذ تدابير استثنائية للمركبات التي لا تفي بالمواصفات الفنية المنصوص عليها في MTC.

وقال ويلسون مينيوبي، رئيس منسق النقل الإقليمي لامبايكي: «إنها طريقة لمطالبة السلطة التنفيذية بالاستماع إلى مطالبنا، لأن العديد من العاملين لحسابهم الخاص يتأثرون بارتفاع سعر الوقود والمواد المضافة». بالإضافة إلى ذلك، أعلن أن أكثر من 40،000 وحدة ستتوقف عن العمل في تشيكلايو ولامبايكي وفيرينافي كاحتجاج.

من بين المطالب التي يدافع عنها المنسق إلغاء ضريبة الاستهلاك الانتقائية (ISC) وضريبة التصوير. بالإضافة إلى ذلك، يُطلب من بلدية مقاطعة تشيكلايو إصدار تدابير استثنائية لتلك المركبات التي لا تتوافق مع الوزن والتشريد؛ وكذلك السرعة في تقييم ملفات الناقلين للحصول على تراخيص أو تجديدها لتشغيل ومراقبة الطابع غير الرسمي.

من المعروف أن الرئيس كاستيلو سيسافر إلى شمال البلاد صباح الخميس ليرى مباشرة تأثير ارتفاع الأسعار على المواد الغذائية الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، أشار الرئيس إلى أنه مهتم بتلبية مطالب قطاع النقل.

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