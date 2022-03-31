بيدرو كاستيلو: سيتم تضمين برونو باتشيكو وأبناء أخت الرئيس في برنامج المكافآت

وقد عقدت بيئة الرئيس بيدرو كاستيلو وضعه مع السلطات بعد فشله في العثور على مكان وجود. أعلن فيكتور تيبورسيو، القائد العام للشرطة الوطنية البيروفية (PNP)، في مؤتمر صحفي أن وزارة الداخلية (Mininter) قد طُلب من السكرتير السابق برونو باتشيكو أبناء أبناء الرئيس، فراي فاسكيز كاستيلو جيان ماركو كاستيلو، سيتم تضمينه في برنامج المكافآت.

وقالت السلطة: «على الفور، طلب على مستوى نائب وزارة الداخلية أن يعتبر من بين المطلوبين والحصول على مكافأة»، بالنظر إلى أن المذكورين لم يتمكنوا من تحديد موقعهم من قبل مكتب المدعي العام خلال عملية سعت إلى إلقاء القبض أمر ساري المفعول ضدهم. قبل بضعة أيام، طلبت لجنة الرقابة في الكونغرس أيضًا من وزير الداخلية، ألفونسو شافاري، تضمين أولئك المذكورين في قائمة المطلوبين.

«لقد تم بالفعل إضفاء الطابع الرسمي على هذا التقرير بالكامل وتم تسليمه إلى القطاع الداخلي للمضي قدمًا وفقًا لما تم تنظيمه بالفعل. وعلى مدار الساعات، يجب ان تخرج هذه المكافأة وتعتبر من بين اكثر المطلوبين».

اعتقال زامير فيلافيردي

وخلال هذه العملية، ألقي القبض على رجل الأعمال زامير فيلافيردي وفيكتور فالديفيا مالبارتيدا وجورج باسابيرا. وبالإضافة إلى ذلك، أفاد قائد الشرطة الوطنية بأن هيكتور باسابيرا لوبيز وفيكتور سان ميغيل فيلاسكيز ولويس باسابيرا أدريانزين قد قدموا أنفسهم طوعا إلى المكتب القضائي. الأسماء الأخرى المعنية هي أسماء إدغار فارغاس ماس وألسيدس فيلافويرتي فيزكارا, مع ما مجموعه أحد عشر شخصًا يتم تسليمهم من قبل مكتب المدعي العام.

وينبغي التأكيد على أن الاحتجاز الأولي هو إجراء تنظمه المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية ويسعى إلى حرمان الشخص الذي تم التحقيق فيه من حريته لفترة قصيرة من الزمن منأجل منعه من الفرار. إذا كانت حالة شائعة، يتم تنفيذها لمدة 72 ساعة أو ثلاثة أيام، ولكن كونها حالة معقدة تستمر حتى 10 أيام.

الوضع المعقد

ذهبت أسماء فراي فاسكيز كاستيلو وجيان ماركو كاستيلو دون أن يلاحظها أحد خلال الحملة الانتخابية الرئاسية. على الرغم من ذكرهم من قبل الصحافة بالنظر إلى نهجهم تجاه الرئيس، إلا أنه لم يكن حتى تصريحات Karelim López أنهم بدأوا في التسبب في مشاكل لحكومة بيدرو كاستيلو.

وقال سيزار ناكازاكي إن الرئيس بيدرو كاستيلو وسيدة الأعمال كاريليم لوبيز حافظا على اتصالات هاتفية. الصورة: أندينا/PCM

«وأنا أعلم أيضا أن هناك مافيا في وزارة النقل والاتصالات (MTC)، تتكون من الرئيس بيدرو كاستيلو تيرونيس، الوزير خوان سيلفا، الشركات الصينية Consorcio Conservación فيال Mazocruz (الصين الهندسة المدنية فرع البناء في بيرو) وغيرها، دائما مع المشاركة من الشركة البيروفية INIP Ingeniería Integración de Proyectos S.A.C.، التي شكلتها روبرتو خيسوس أغيلار كيسبي، البالغ من العمر حوالي 27 عاما، وتشارك أيضا في هذه المافيا زامير فيلافيردي غارسيا، وهو أمين الصندوق؛ أبناء الأخ الرئيس: فراي فاسكيز كاستيلو، جيان ماركو كاستيلو غوميز، روسبيلت [رودبيل] أوبليتاس باريديس [ابن أخ على جانب زوجته]، وخمسة من أعضاء الكونغرس في Acción Popular،» كانت تصريحات لوبيز إلى مكتب المدعي العام، وفقًا لمنشور صادر عن El Comercio.

بعد ظهر يوم الأربعاء 30 مارس، أصدر قاضي محكمة التحقيق التحضيرية الثانية مانويل تشويو حظرًا لمدة خمسة أشهر على مغادرة البلاد لأبناء أخت الرئيس الذين تم التحقيق معهم في جرائم التواطؤ المشدد والتنظيم الإجرامي. وكلاهما طليقا بعد صدور أمر التوقيف الأولي الذي صدر كجزء من التحقيقات في المخالفات المزعومة في بروفياس التابعة لوزارة النقل.

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