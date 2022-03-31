ستسعى Noroña إلى القضاء على التوقيت الصيفي: «التغيير الكافي كل ستة أشهر»

انضم جيراردو فرنانديز نورونيا، النائب الفيدرالي لحزب العمال (PT)، إلى النقاش للقضاء على ضوء النهار توفير الوقت واقترح مبادرة لإلغاء، عن طريق مرسوم، التدبير الذي تم تنفيذه على المستوى الوطني في عام 1996، خلال فترة السنوات الست من إرنستو زيديلو بونس دي ليون.

من خلال حسابه الرسمي على تويتر، شارك المشرع بعض صفحات الوثيقة التي من المفترض أن تناقش بعد ظهر يوم الخميس، 31 مارس، في مجلس النواب؛ ومع ذلك، يجب أن نتذكر أنه ليس الممثل الشعبي الوحيد الذي قدم إصلاحًا مماثلاً، لأن عضو كما أصدر حزب الثورة الديمقراطية (PRD)، أولغا لوز إسبينوزا، وثيقة على نفس المنوال.

ومع ذلك، وافق مجلس التنسيق السياسي (Jucopo) بمجلس النواب على أنه قبل طرح الإجراء للتصويت، سيتم استشارة أمانات الطاقة (Sener) والاقتصاد (SE) والصحة (SSA) للمساهمة بمعرفتها حول الموضوع، ومن ثم تقديم الانتخابات إلى الجلسة العامة.

في ظل هذه الخلفية، برسالة واضحة: «يكفي تغيير الجدول الزمني كل ستة أشهر»، اقترح مشرع بيتيستا، متبنياً موقفًا مشابهًا للموقف الذي عبر عنه الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO)، إلغاء الإجراء لأنه لم يولد «وفورات في الطاقة الاستهلاك «، وهذا هو، في الفئة في التي تم التفكير فيها.

شارك المشرع بعض صفحات المبادرة (الصورة: Twitter/ @fernandeznorona)

وفقًا للوثيقة المقدمة من عضو التحول الرابع، يهدف إصلاحها إلى تعديل قانون نظام الجدول الزمني - الذي تم تعديله في عام 2001 بحيث يستمر الجدول المذكور أعلاه خمسة أشهر فقط وليس سبعة، كما هو مقترح أصلاً - وكذلك المرسوم الذي أنشأ الجدول الزمني الموسمي في 1 آذار/مارس 2002.

وبالمثل، نقلاً عن النائب السابق إيتريان غاليغوس، أشار فرنانديز نورونيا إلى أنه يجب تحليل الإجراء والتصويت عليه بالإيجاب لأنه من المفترض أنه ولد تكلفة على صحة الناس، نظرًا لحقيقة أنهم يغيرون جداول نومهم والراحة.

وأخيرًا، تعتزم المبادرة أيضًا، إذا تمت الموافقة عليها، تعديل القوانين المحلية للولايات الـ 32 في الجمهورية في غضون 15 يومًا بعد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية للاتحاد (DOF).

يعتزم النواب القضاء على التوقيت الصيفي (الصورة: كريسانتا إسبينوزا أغيلار/cuartoscuro.com)

كانت القضية قيد المناقشة العامة لأسابيع، خاصة عندما وعد الرئيس المكسيكي، خلال مؤتمره الصباحي، بأنه سيقدم مبادرة لإلغاء تغيير الوقت في جميع أنحاء البلاد.

على الرغم من أنه تجدر الإشارة إلى أن القانون المكسيكي ينص على أن أي مبادرة بشأن هذا الموضوع يجب أن تقدم إلى كونغرس الاتحاد في موعد لا يتجاوز 15 نوفمبر من العام الذي يهدف إلى تعديله، أي أنه سيتعين مناقشتها حتى الشهر قبل الأخير من السنة إذا من المرغوب فيه الدخول حيز التنفيذ بحلول عام 2023.

بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن الولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري لها، غالبًا ما تقوم المكسيك بتكييف مناطقها الزمنية لتلبية احتياجات الجمارك الحدودية وعمليات الجسور الحدودية التي تحافظ على النشاط الاقتصادي لكلا البلدين متزامنًا.

كان هذا على وجه التحديد أحد الأسباب العديدة التي جعلت الحكومة المكسيكية قررت في عام 1996 تنفيذ تغيير الوقت في جميع أنحاء البلاد، منذ ذلك الحين فقط باجا كاليفورنيا تتكيف بانتظام مع تغيرات الوقت في الولايات المتحدة.

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