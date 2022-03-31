أكثر من 70 عائلة قطعت مياهها في فوساغاسوغا

غارة قامت بها شركة المرافق العامة في فوساغاسوغا (Emserfusa)، بدعم من أمانة حكومة البلدية، قطعت خدمة المياه في حي مونتيفيردي، مدعية أنهم في المنطقة يجمعون المياه بشكل غير قانوني تاركين أكثر من 70 عائلة بدون خدمة.

لكن هذه القصة لا تبدأ بإغلاق المياه. وقد نشأتها قبل عشر سنوات، عندما تم تعليق تراخيص البناء والخدمات العامة بسبب تنبيه من خطر الانهيار الأرضي في المنطقة، كما قال إدغار مونيوز، عضو مجلس العمل المجتمعي، لراديو كاراكول.

في مواجهة هذا، ومنذ العام الماضي، وفقًا لمونيوز، «تم وضع بعض المعالم لتحديد ما إذا كانت هناك حركة جماهيرية؛ أكد الحكم الأخير أنه لم يتحرك سنتيمترًا واحدًا، لكنهم يواصلون رفض الخدمة. الآن، أمرت المحكمة البلدية الثانية في جيراردوت البلدية بتنفيذ أعمال التخفيف في المنطقة ولم تمتثل».

كما حذر من أنهم قدموا لسنوات طلبات شفوية وكتابية إلى إمسرفوسا لطلب جدوى خدمات المياه والكهرباء. وبمجرد أن رأى المجتمع هذه القنوات منهكة، وفقا لمونيوز، عقدت أيضا ثلاثة اجتماعات في الحي مع أعضاء المجلس، واجتماعين في مكتب رئيس البلدية، واجتماعين مع مديري مقدم الخدمة العامة، واجتماعين على أرض المجلس ووصاية واحدة دون أن يكون واضحا النتائج.

هذا هو السبب في أن المجتمع يطلب من مكتب العمدة الاستفادة من الوثائق الصادرة عن مكتب التخطيط للإدارة السابقة، وكذلك إدارة المخاطر، حيث يمنح هذه العائلات الضوء الأخضر للتقدم بطلب للحصول على ترخيص وعدادات المياه، لأن منازلهم ليست في منطقة الخطر.

قال كارلوس بيريز، أحد المتضررين في حي مونتيفيردي، شمال فوساغاسوغا: «لدينا أفعال، القطع مصدقة، نريد أن يدفع المحاسبون ما نحتاج إليه».

الآن، مع إغلاق خدمات المياه والكهرباء، فإن العديد من هذه العائلات غارقة في عدم اليقين لأنها لا تعرف ماذا تفعل الآن، لأن السلطات لم تعطهم وعدًا بالحل.

من جانبه، أوضح خورخي ساينز، وهو آخر من المتضررين، أنه حاول بالفعل إيجاد حل مع السلطات البلدية: «تحدثت إلى القيمين وأخبروني أنه إذا لم يصدر رئيس البلدية مرسومًا، فلن يتمكنوا من إعطائنا أي شيء، ثم يتم دفع الضرائب، ولكن ليس لدينا الحق. تغسل Personería يديها وتقول لي أنها مع أمانة الحكومة، وهناك يرسلونني إلى الشرطة وهناك يرسلونني مرة أخرى إلى أمينة».

وأوضح ساينز أيضًا أن لديه ابنتان صغيرتان وأن وظيفته لا تسمح له بدفع ثمن سيارة دبابة لحل هذه المشكلة.

من المهم التأكيد على أنه وفقًا للاجتهادات القضائية للمحكمة الدستورية، فإن الماء حق أساسي وأنه «لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف حرمان أي شخص منه، لذلك يجب على الشركات ضمان حد أدنى حيوي من المياه اليومية».

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