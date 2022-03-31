العرض الأول لموربيوس في بيرو: أين وكيف تشاهد الفيلم الجديد من تأليف جاريد ليتو

آخر الأخبار من السينما. أخيرًا، انتهى الانتظار لرؤية عمل جاريد ليتو الجديد مع UCM. بعد أخذ فترات راحة بسبب الوباء، أصبح فيلم موربيوس متاحًا الآن، وهو إنتاج يظهر شرير Marvel كما لم يسبق له مثيل من قبل. هذا هو أول ظهور لفنان جوكر (فرقة الانتحار) في هذه التعديلات السينمائية بعيدًا عن DC Comics. بعد أن أظهر الممثلون على السجادة الحمراء، تم تأكيد البلدان التي ستتمكن بالفعل من الاستمتاع بهذا الفيلم، بما في ذلك بيرو. أدناه، أنت تعرف كل التفاصيل.

الحقيقة: من المعروف أن هذه الشخصية تم إنشاؤها من قبل الكاتب روي توماس وصممها في الأصل جيل كين. في عام 1971، ظهر لأول مرة في الرسوم الكاريكاتورية لعدد من The Amazing Spider-Man.

سوبري موربيوس

يحكي الفيلم قصة عالم الكيمياء الحيوية مايكل موربيوس، الباحث الشهير الذي فاز حتى بجائزة نوبل الذي كان يكافح لعلاج نفسه من مرض المناعة الذاتية الذي أبعده من بداية الإنتاج بين الحياة والموت. في مقابلة مع Agencia EFE, كشف المخرج دانيال إسبينوزا أنه في خططه الأولية كان دائمًا جاريد ليتو خياره الأول حتى يتمكن من لعب مصاص الدماء الحي والشرير لـ Spider-Man.

متى يتم إصدار MORBIUS في بيرو

وفقًا لتقويم السينما، كل يوم خميس هو يوم العرض الأول في بيرو. بناءً على هذه المعلومات، سيكون فيلم Morbius متاحًا في بلدنا اعتبارًا من الخميس 31 مارس 2022. حتى في هذا الوقت، تقدم بعض شركات الهاتف والمصرفية عروضها لمستخدميها لمشاهدة المنتجات على الشاشة الكبيرة.

أين تشاهد MORBIUS، فيلم مارفيل

ابتداءً من 31 مارس، سيتمكن جميع البيروفيين من مشاهدة فيلم جاريد ليتو الجديد في دور السينما الرئيسية على الصعيد الوطني. حدد الموقع الأقرب إلى منزلك:

- المملكة المتحدة

- كوكب سينيبلانيت

- سينيبوليس

- سينستار

- سينيمارك

- سينيراما باسيفيكو

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حتى الآن لم يتم الإعلان عن أن فيلم Marvel سيصل على منصة رقمية، ولكن بعد إعلانات ديزني الجديدة، من الممكن أن يصل إلى منصات مثل Disney Plus أو Netflix، ولا يزال الأخير يحتفظ بترخيص الحصول على أفلام Spider-Man في كتالوجها، العالم الذي موربيوس ينتمي.

الحقيقة: سعر Disney Plus في بيرو هو من S/25.90 شهريًا، حتى تتمكن من الوصول إلى محتوى النظام الأساسي لكل من المسلسلات والأفلام والأفلام الوثائقية. من ناحية أخرى، فإن خطة Netflix الأساسية هي S/24.90، والتي تتيح لك توصيل جهاز واحد في كل مرة، بالإضافة إلى تخزين المحتوى الذي تم تنزيله. يمكنك مشاهدة الأفلام والمسلسلات ولعب الألعاب دون حدود. سجّل الدخول إلى الكمبيوتر المحمول أو التلفزيون أو الهاتف أو الجهاز اللوحي.

يلقي موربيوس

جاريد ليتو, مات سميث, أدريا أرجونا, جاريد هاريس, آل مادريجال, وتيريز جيبسون. من إخراج دانيال إسبينوزا (حماية العدو) وكتابته مات سازاما وبورك شاربليس.

هل لدى موربيوس مشهد ما بعد الاعتمادات؟

نعم، أولئك الذين يشاهدون الفيلم ويبقون حتى الدقائق الأخيرة سيكونون قادرين على رؤية مشهد ما بعد الاعتمادات حيث يمكنهم رؤية شخصية معروفة تمثل استمرار قصة الطبيب في الدفعة الثانية، طالما أن سوني تراهن مرة أخرى على هذا الكتاب الهزلي الشهير الشرير.

لا تنس الوصول إلى مسرح السينما جاهزًا، حيث يستمر الفيلم لمدة ساعة و 40 دقيقة، بالإضافة إلى المكافأة التي تظهر على الشاشة.