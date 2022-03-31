قاد MinSalud اجتماعًا لتحليل وضع المهاجرين في كولومبيا

Foto de archivo. Migrantes venezolanos hacen fila para recibir ayuda alimentaria donada por funcionarios de la embajada en Bogotá del líder opositor venezolano Juan Guaido, a quien muchas naciones en medio de la pandemia de COVID-19 en Bogotá, Colombia, 29 de mayo, 2020. REUTERS/Luisa González

ومن أجل استعراض وضمان حصول المهاجرين الذين يعيشون في البلد على الخدمات الصحية، قادت الحكومة الوطنية مجموعة صحية تركز على هؤلاء السكان. في 31 مارس، تحدث ممثلو وزارة الصحة (MinSalud) مع شركاء التعاون الدولي لتعزيز نتائج الإجراءات التي يتم تنفيذها والتي يمكن تنفيذها بدعمهم.

بالنسبة للحكومة، هذه نقطة أساسية لأن المهاجرين فقط من فنزويلا في البلاد يبلغ عددهم حوالي 2,029,758 شخصًا، وفقًا لبيانات من السجل الوحيد للمهاجرين الفنزويليين (RUMV). وتجدر الإشارة إلى أنه في السنوات الخمس الماضية، أضاف السكان المهاجرون في كولومبيا أكثر من 14 مليون اهتمام لأكثر من 1.5 مليون شخص.

حتى الآن، 487,000 مهاجر هم أعضاء نشطون في نظام الضمان الاجتماعي والهدف من إغلاق الحكومة هو 747,000 عضو، أو 64 في المائة. ومن بين المشاركين، هناك 48 في المائة منهم في نظام الاشتراكات، و 52 في المائة منهم في المخطط المدعوم.

وفقًا لـ MinSalud، تسمح لنا هذه الأرقام بتصور حجم التحديات التي تواجه القطاع الصحي. وأشار العاملون في مجال المعونة إلى الحاجة إلى العمل بطريقة واضحة للنهوض بتطور التأمين نحو الوصول الفعال إلى الرعاية الصحية ونتائجها، في مناطق المناطق الريفية المرتفعة.

وأشير إلى أنه سيُعقد اجتماع مجموعة آخر لمتابعة وعرض استراتيجية العمل المشتركة للعاملين في مجال المعونة والقطاع الصحي في مجال رعاية المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي.

يجب أن نتذكر أنه في 25 مارس، سلمت السلطات الكولومبية أكثر من 700،000 بطاقة مع وضع الحماية المؤقتة للفنزويليين، وهو إجراء يهدف إلى تسوية المهاجرين. وهذا يسمح لهؤلاء السكان بالوصول إلى حقوق مثل التعليم والعمل، وبالطبع الصحة.

قالت نائبة الرئيس ووزير الخارجية مارتا لوسيا راميريز: «إن نظام الحماية الكولومبي هو معيار ينظرون إليه لأن واقع الهجرة اليوم يجبر جميع دول العالم على استقبال المهاجرين».

وستسهل بطاقة قانون الحماية المؤقتة، التي بدأ إصدارها في 13 أكتوبر، على الفنزويليين الوصول إلى عقود العمل أو الكيانات الصحية أو الخدمات المصرفية.

كان النظام السابق، المسمى تصريح التصريح الخاص (PEP)، وثيقة مادية لم تقبلها العديد من البنوك والشركات بسبب سهولة التزوير.

القانون مفتوح لجميع المهاجرين الفنزويليين الذين دخلوا البلاد قبل يناير 2021 ويسعى إلى «تثبيط المخالفات» ويمكن أيضًا الوصول إلى هذه الميزة من قبل أولئك الذين يدخلون البلاد في العامين الأولين من صلاحية القاعدة على أساس منتظم، أي مع ختم في جواز سفر.

«ما فعلته كولومبيا في مجال الهجرة، طلبت منا العديد من البلدان مؤخرًا أن نتشاطر معهم تجربة كيفية تصميم النظام الأساسي (...) اليوم، ستصبح قضية الهجرة واحدة من أهم القضايا في العالم بأسره»، قال راميريز.

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