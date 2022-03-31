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الخميس 31 مارس 2022
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أدى حادث سيارة عسكرية في سانتاندر إلى إصابة 24 جنديًا

الرجال الذين يرتدون الزي الرسمي في الرعاية الطبية. إدارة المخاطر نشرت عمليات في المنطقة للتحقيق في أسباب الحادث

Newsroom Infobae

31 مارس 2022

في ليلة 30 مارس، كانت مركبة عسكرية تسير بين بلديتي ريونغرو وإل بلايون، في مقاطعة سانتاندر، ستتدحرج عبر هاوية تاركة 24 جنديًا جريحًا، وفقًا للنسخ الأولى التي جمعتها EL TIEMPO و RCN راديو سانتاندر.

كانت السيارة تتجه نحو قسم سيزار عندما انزلقت بالقرب من El Playón، وفقًا للمعلومات المقدمة إلى INFOBAE COLOMBIA من قبل وحدة إدارة المخاطر في سانتاندر.

وبالإضافة إلى ذلك، يذكر أن الرجال الذين يرتدون الزي الرسمي قد نقلوا في مجموعتين: تم إدخال خمسة منهم إلى مركز ريونغرو الطبي، بينما يعالج البقية في إل بلايون.

نشرت إدارة المخاطر عمليات في المنطقة لتحديد أسباب الحادث.

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