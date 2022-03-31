أدى حادث سيارة عسكرية في سانتاندر إلى إصابة 24 جنديًا

في ليلة 30 مارس، كانت مركبة عسكرية تسير بين بلديتي ريونغرو وإل بلايون، في مقاطعة سانتاندر، ستتدحرج عبر هاوية تاركة 24 جنديًا جريحًا، وفقًا للنسخ الأولى التي جمعتها EL TIEMPO و RCN راديو سانتاندر.

كانت السيارة تتجه نحو قسم سيزار عندما انزلقت بالقرب من El Playón، وفقًا للمعلومات المقدمة إلى INFOBAE COLOMBIA من قبل وحدة إدارة المخاطر في سانتاندر.

وبالإضافة إلى ذلك، يذكر أن الرجال الذين يرتدون الزي الرسمي قد نقلوا في مجموعتين: تم إدخال خمسة منهم إلى مركز ريونغرو الطبي، بينما يعالج البقية في إل بلايون.

نشرت إدارة المخاطر عمليات في المنطقة لتحديد أسباب الحادث.

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