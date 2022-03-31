الوجود العسكري والإغفال البلدي: جانبان آخران لأزمة الاختفاء في غواناخواتو

اعتبارًا من 28 مارس، سجل غواناخواتو 2660 مفقودًا، بينما كان هناك 98302 في جميع أنحاء المكسيك. خلف كلا الرقمين آلاف قصص الحياة والبحث عن أقاربهم وهذا الجزء من المجتمع الذي أظهر تضامنًا معهم ومعهم.

فبعد الأزمة الإنسانية، الذي يتكون من أعمال عنف وانتهاكات متعددة منتظمة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان، فضلا عن الهجمات على الهيئات والأقاليم والمجالات الاجتماعية، لم يتوقف عن النمو في السنوات الأخيرة.

ويمكننا أن نرى أنفسنا على نحو متزايد في سياق الصراعات المسلحة الجزئية والكلية المتجولة وغير النظامية والإقليمية، التي لا يمكن تعريفها بأنها حروب تقليدية، ولكن لا يمكن إخفاؤها وراء التسمية البسيطة المتمثلة في «مكافحة المخدرات» أو «الجريمة المنظمة».

بل على العكس من ذلك، نشهد انتشار الجماعات التي، بأسلوب شبه عسكري وإجرامي، تبتز وتتحكم في السكان والموارد الاقتصادية بجميع أنواعها، مع هوامش معينة للمناورة والمناطق المحررة بالتواطؤ مع السلطات. تتراوح المنعطفات من جمع حقوق الكلمة إلى غسل الأموال، من الابتزاز إلى الهيدروكربون و الاتجار, من الاستعباد و الاتجار بالأشخاص إلى الاتجار بالأسلحة, أي المسائل التي تتجاوز المخدرات غير المشروعة.

وينبغي ألا يغيب عن البال أن الأرقام الرسمية لحالات الاختفاء لا تعكس سوى جزء من المشكلة، بسبب ارتفاع عدد الأشخاص الذين لم يبلغوا عن اختفائهم لأسباب مختلفة، ما يسمى بـ «الرقم الأسود»، وبسبب الجهل الهائل بظاهرة المهاجرين المفقودين.

وجدوا العديد من الأكياس البلاستيكية مع بقايا بشرية، وهناك حديث عن أنها يمكن أن تكون بين 3 و 5 جثث، على طريق ترابي في مستعمرة جوبرنادوريس. لم يترك مرتكبو جرائم القتل هذه أي رسالة كما في النتائج الأخرى (الصورة: DIEGO COSTA/CUARTOSCURO.COM)

و نظرا لأزمة انعدام الأمن على مدى السنوات الخمس الماضية و ظهور 15 مجموعة من أقارب المفقودين في الآونة الأخيرة و البحث عن النساء في غواناخواتو, و قضايا البحث الإنساني, و رعاية الضحايا, و التعرف على الطب الشرعي, فضلا عن الظواهر المروعة لل قتل المتعمد, و أصبحت المقابر السرية و مواقع الإبادة أكثر و ضوحا قليلا و وضعت, حتى مع وجود تحفظات و حدود, تحت بعض التدقيق العام.

ومع ذلك، هناك جانبان تم تظليلهما نسبيًا في ما نتصوره وندرسه للسياق على مستوى الولاية والمناقشة العامة: العامل العسكري والعامل البلدي.

فمن ناحية، يشير نمط العسكرة إلى الإشارة إلى أداء مهام الأمن العام من قبل الهيئات العسكرية، مثل الحرس الوطني، أو مباشرة من قبل القوات المسلحة. وقد أدى هذا تاريخيا وبشكل نسبي في كيانات وبلدان أخرى إلى مشاكل خطيرة للأمن والعنف والجودة الديمقراطية نفسها.

على الرغم من أنه لم يكن من الممكن دائمًا إقامة علاقة مباشرة بين وجود القوات العسكرية في الأراضي وزيادة العنف، إلا أن العلاقة في المكسيك كانت موجودة اعتمادًا على الديناميات والسكان المحليين والموارد التي يتدخلون فيها ونوع العمليات والسيطرة الإقليمية التي يسعون إلى القيام بها.

في غواناخواتو، تم نشر 1049 جنديا من سيدينا في عام 2019 و 3919 في أكتوبر 2021، أي ما يقرب من أربعة أضعاف العدد في غضون عامين. وبالمثل، ضاعف الحرس الوطني وجوده أربع مرات من 2110 جنديًا في يوليو 2019، عندما تم إنشاؤه، إلى 8210 في نوفمبر من العام الماضي، في حين أن الشرطة المدنية والولائية والبلدية وصلت فقط إلى 10,725 منتشرًا، أي أقل من تلك الموجودة في القوات العسكرية.

نحن نعتبر حاليًا GN فيلق عسكري بحكم الأمر الواقع لأن قياداتها وتدريبها وأصل الغالبية العظمى من القوات والمنطق التشغيلي ليست كذلك الشرطة المدنية.

كما تم تسجيل تصاعد العنف في الولاية بالتوازي مع الزيادة في عمليات الانتشار والعمليات هذه.

تقوم شرطة البلدية بحراسة المنطقة اليوم حيث قتلت قيادة مسلحة سبعة أشخاص، في مدينة سالفاتييرا بولاية غواناخواتو (الصورة: EFE/Stringer)

من ناحية أخرى، كان مستوى الحكومة الذي تم تجاهله أكثر من حالة الاختفاء الخطيرة هو المستوى البلدي، على الرغم من أنه المستوى الذي ينبغي، بطبيعته، أن يكون الأقرب إلى المواطنين والمشاكل المحلية، بما في ذلك حالات الاختفاء التي لا تزال تحدث يوميًا والتي، إذا كانت لا تتدخل على الفور من المستوى المحلي، تصبح دائمة من خلال تعميق الأزمة.

ووفقاً للتشريعات الاتحادية وقوانين غواناخواتو المتعلقة باختفاء الضحايا وتفتيشهم ورعايتهم، فإن المستويات الثلاثة للحكومة وسلطات الفروع التنفيذية والتشريعية والقضائية لها سلسلة من الصلاحيات والمسؤوليات للتعامل مع حالات الاختفاء، وهي بالتالي تعتبر باعتبارها مسألة شاملة و تتطلب التنسيق على الصعيدين الوطني و الدولي, فضلا عن الاحترام الكامل لحق الضحايا و منظماتهم و الجماعات المرافقة لهم أو الأشخاص ذوي المصلحة المشروعة في المشاركة المشتركة.

لسوء الحظ، حتى الآن، كانت هذه عناصر غير معروفة في السياسة البلدية، أو ببساطة تعتبر مسائل لا تقع ضمن اختصاصها. وبهذا المعنى، يبدو أن البلديات تخلط بين حقيقة أنها لا تتمتع باختصاص حصري بشأن مسألة ما وعدم امتلاكها للاختصاص الكامل، وقد تراكمت سنوات عديدة من التأخير غير المبرر منذ إقرار القوانين وانطوت على مشاركتها.

فقط منذ نوفمبر 2021، بدأ جزء من بلديات Guanajuatense في توقيع اتفاقيات مع لجنة الدولة للبحث عن الأشخاص لإنشاء خلايا أو مجموعات بحث بلدية، وحتى مع ذلك، لم تشارك بنشاط في صياغة الضحايا والجماعات الذين لديهم بالفعل سنوات تجربة في الإقليم ويمكن أن تسهم في البحث، أو في جوانب الاستخبارات الحي والمجتمع التي تصنع الشبكات. هذا مجرد زر عينة، نظرًا لوجود العديد من الجوانب الأخرى التي يجب أن يشارك فيها المستوى المحلي والتي يمكنها حتى تحسين الحد الأدنى من الحقوق المضمونة للأشخاص والمتعلقة بحالات الاختفاء وعمليات البحث والرعاية للضحايا (لقد عملنا عليها في إيبيرو من الكتاب. «مقترحات ليون 2021 ″)

وهذا ما يؤكده 9 طلبات قدمت في نوفمبر 2021 عبر وحدة الشفافية إلى العديد من البلديات الأخرى التي لديها أعداد كبيرة من حالات الاختفاء و/أو القبور السرية: ليون، سيلايا، إيرابواتو، سيلاو، سالامانكا، بينجامو، سالفاتييرا، أكامارو، غواناخواتو. الأسئلة المطروحة للحصول على معلومات بناءً على الصلاحيات التي حددها قانون البحث الحكومي وركزت على خلاياها البلدية, التي لم يتم تنفيذها حتى الآن في أي مكان; على البانثيون البلدية, التي لا يتم أحيانًا تبادل البيانات أو السجلات المفيدة للبحث طويل الأمد; حول مكاتبهم أو المسؤولون البلديون المسؤولون عن رعاية الضحايا، وهم عادة «يوجهون» ببساطة من قبل أشخاص غير متخصصين، من بين وظائف أخرى يجب عليهم القيام بها والتي، من ناحية أخرى، لم يتم الاعتناء بها. وفي بعض الردود، أعلنت البلديات أنها غير مختصة، أو أنها ذكرت في كل هذه الردود أنه ليس لديها مجموعات بحث أو معلومات عن التدريب أو البانثيون أو الأنشطة الأخرى المنصوص عليها في القانون.

تؤكد النتائج المعلومات التي تم جمعها في عام 2020 خلال بحث آخر حول نفس الموضوعات والالتزامات القانونية للبلديات التي، في هذا الوقت، على الرغم من تغيير الإدارات وإشارات المجموعات طوال عام 2021، لم تحول نظرهم إلى تنسيق وحقيقي. طريقة تعاونية تجاه المفقودين وأسرهم داخل أراضيهم و مجالات اختصاصهم, بعد بعض الاجتماعات, الدعوات الرسمية لحضور المناسبات, أو المساعدة أو الدعم الطارئ في الوقت المناسب من الضحايا و المنظمات.





* فابريزيو لوروسو أكاديمي في قسم العلوم الاجتماعية والإنسانية في جامعة Iberoamericana Campus León وعضو في منصة السلام والعدالة في غواناخواتو .





استمر في القراءة: