يحتفل لاعبو الغولف المكسيكيون بإدراج لورينا أوتشوا في قاعة مشاهير LPGA

تم إدخال لورينا أوتشوا المكسيكية في قاعة مشاهير رابطة السيدات المحترفات للجولف (LPGA) بعد تغيير في اللوائح الداخلية للمنظمة سمح لها بالوفاء بالشرط. لم يعد إلزاميًا أن يكون لديك مهنة لمدة عشر سنوات على الأقل على الحلبة، لذا فإن tapatia، مع ما يقرب من ثمانية، كانت تستحق الاعتراف أخيرًا.

بالنظر إلى ذلك، سرعان ما هنأ لاعبي الغولف مثل أبراهام أنسر وكارلوس أورتيس وغابي لوبيز تاباتيا واحتفلوا بأن LPGA أدرجته أخيرًا بين أعظم دعاة لها. اتفق الثلاثة، الناشطون في هذه الرياضة، على أن أوتشوا كانت الأيقونة التي يجب اتباعها والإلهام لتصبح ما هي عليه اليوم.

«حسنًا، تمكنت من الانضمام إلى مجموعة مختارة جدًا من الأصدقاء، واللاعبين الذين أشرقوا كثيرًا طوال حياتهم المهنية. إنه شعور مختلف للغاية وخاص، لأنه بالنسبة لي LPGA هي عائلة. أريد أن أشكر كل من رافقني في هذه الرحلة كثيرًا وأنا متحمس جدًا, قال لورينا لميلينيو بعد الإعلان عن الحقيقة.

لورينا أوتشوا. الصورة: تويتر @LorenaOchoaR

أمضى لاعب الجولف ما يزيد قليلاً عن سبع سنوات في الحلبة العليا في هذه الرياضة. في نفوسهم فاز 27 انتصارا ضمن جولة LPGA. تم تسجيل أول ظهور احترافي لها في مايو 2002 عندما دعيت للعب في بطولة ويلش/دائرة K حيث أنهت في المركز الخامس. فازت بمكانها في LPGA في عام 2003 وأصبحت ثاني مكسيكية تفعل ذلك.

» كانت المهنة التي كان لديها مثيرة للإعجاب، على الرغم من أنها كانت قصيرة. أعلم أنه كان لديه الكثير في الخزان ليعطينا إياه كل ما فعله في الوقت القصير الذي لعب فيه كان مذهلاً وكان شخصًا حفزني كثيرًا شخصيًا. لقد علمنا أن ندرك أنه يمكننا الوصول إلى قمة الترتيب العالمي وعدم رؤيته على أنه شيء بعيد أو حلم. أهنئها كثيرا لأنها أكثر من تستحق»، قال أبراهام أنسر.

كانت أوتشوا رقم واحد في أبريل 2007 وبقيت هناك لمدة 158 أسبوعًا متتاليًا. تقاعده، في عام 2010، يعني نهاية هذا الخط. في الرياضة المكسيكية، تعتبر أفضل لاعب غولف في كل العصور.

لورينا أوتشوا. الصورة: تويتر @LorenaOchoaR

وقال المكسيكي كارلوس أورتز البالغ من العمر 30 عاما: «لقد كان مثالا ليس فقط كلاعب غولف، ولكن أيضا كشخص. لقد ألهمني ذلك كثيرًا، لأنه كان علي أن أراها تصبح أفضل لاعبة في الكلية، ثم محترفة ثم رقم واحد في العالم».

اعتبرت غابي لوبيز، المعروفة أن لها علاقة وثيقة مع لورينا أوتشوا، إدراجها في قاعة المشاهير حدثًا تاريخيًا لكل المكسيك». إنه حلم أصبح حقيقة للبلد بأكمله. لقد تركت لنا إرثًا مثيرًا للإعجاب داخل ملعب الجولف وخارجه. إنها لاعبة ممتازة وشخص أفضل. أنا محظوظ جدا لوجودها بجانبي كصديقة وكمرشدة».

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