تلميح مارتينولي إلى ميغيل هيريرا بعد هدف المكسيك: «عدم احترام أنه يترشح ل»

المنتخب الوطني المكسيكي على وشك إغلاق تمريره إلى كأس العالم قطر مع جيراردو مارتينو، الخبير الاستراتيجي الذي يقود المكسيك إلى نهائيات كأس العالم الثامنة على التوالي والذي كان في خضم الجدل حول عملية الفريق.

ولأن موقفه قد تم التشكيك فيه بشدة بوسائل مختلفة، شكك بعض لاعبي كرة القدم والمدربين السابقين في قدرة المدرب الأرجنتيني على قيادة فريق تريكولور في كأس العالم، حتى أنهم انتهزوا الفرصة لذكر استعداده لتولي زمام الأمور.

من بين الأكثر شعبية ميغيل هيريرا وهوجو سانشيز، الذين استفادوا من الميكروفونات لجعل أنفسهم خيارًا في حالة وجود أي احتمال، وهو أمر استغله كريستيان مارتينولي لمهاجمة أولئك الذين أصبحوا مرشحين.

بعد هدف أوريل أنتونا, جاء هو ولاعبي كرة قدم آخرون مع تاتا مارتينو للاحتفال معًا وإظهار الدعم للعملية, لذلك أطلق كل من مارتينولي ولويس غارسيا على أولئك الذين وضعوا أنفسهم كخيار «عدم الاحترام».





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