تذكرت لين ماي عندما فعلت عروض للجريمة المنظمة

استذكرت لين ماي مرة أخرى ماضيها يجري التودد ودعوة للعمل مع أشخاص من النخب العليا، فضلا عن المجرمين الذين كانوا جزءا من الاتجار بالمخدرات.

وبإخلاصها المميز، عندما تم استجواب لين ماي خلال اجتماع مع الصحفيين حول ماضيها في العمل لصالح مهربي المخدرات، واعترفت بأنها استدعيت في مناسبات عديدة للقيام بعروض لخلايا الجريمة المنظمة.

«بالطبع. لقد تلقيت دعوات من جميع أنحاء العالم، وتجار المخدرات، والرؤساء، والسياسيين»، وقال vedette، التي استولت عليها سيل إل سول.

بالاضافة, تذكرت أنه في شبابها, عندما كانت واحدة من أكثر الفيديتات المصفق والمطلوبة في السينما, جاء العديد من الرجال ذوي السلطة لتقديم هدايا فاخرة لها لأنهم أرادوا محاكمتها وإعطائها أفضل الكماليات. كما اعترفت، وفقًا لما أعطوه لها ومدى إعجابها بها، كانت الطريقة التي اختارت بها شركائها.

كان لين ماي سيقدم دائمًا عروضًا للأشخاص في الجريمة المنظمة. حتى أنه اعترف بأنه غنى ذات مرة ل «إل تشابو» غوزمان في سينالوا (الصورة: Instagram/ @lyn_may_)

كما نصحت الفنانين بتلقي الهدايا والمقترحات المختلفة من الرجال ذوي السلطة، وقبولها، ولكن لوضع حدود لعدم وجود شيء في المقابل، لأنه «إذا مشيت على النار، لا تحرق نفسك»، قالت. وأضافت أنها تجنبت دائما المواقف التي لا تريد أن تحدث هي هؤلاء الناس يقولون لهم «نعم، ولكن ليس متى، لأنني مشيت بالفعل على النار، لكنني لم أحرق نفسي».

في يناير من العام الحالي، كشفت الراقصة والممثلة أنها كانت مهتمة لفترة من الوقت بتشابو غوزمان. وأشارت إلى أنه في إحدى المناسبات كان سيتم توظيفها للقيام بعرض في أحد المساكن الفاخرة في خواكين غوزمان لويرا، حيث التقت به. على الرغم من أنها أرادت أن تكون على علاقة غرامية مع كابو، قالت إن «كيت (ديل كاستيلو) فازت بها بالنسبة لي».

كان لا فيديت قد فاز على رئيس مكسيكي والعديد من السياسيين، الذين أعطوها أفضل الكماليات (الصورة: Instagram/ @lyn_may_)

في السابق، كانت لين ماي قد اعترفت أنه من بين الأشخاص الذين جاءوا إلى المحكمة، كان هناك سياسيون بشكل رئيسي. لسنوات عديدة كشفت فقط أنها كانت من محبي رئيس المكسيك، لكنها لم ترغب في ذكر اسمها إلا بعد مرور بعض الوقت على وفاة الرئيس السابق.

وفقًا لمقابلة لـ Imagen Televisión، كان يمكن أن يكون خوسيه لوبيز بورتيو هو الذي بدأ في التظاهر بذلك عندما وضعت نفسها كواحدة من أكثر vedettes الهامة للسينما المكسيكية. كان سيقابل الشخص الذي كان رئيسًا من 1976 إلى 1982، ومنذ ذلك الحين، بدأ شيعيته.

ذكرت بطلة تيفولي أنها واجهت العديد من المشاكل لأنها تودد إليها لوبيز بورتيو، لأنه، في إحدى المناسبات، ذهبت السيدة الأولى كارمن رومانو لضربها داخل استوديوهات Churubusco بسبب علاقتها بالرئيس.

اعترفت مايو مؤخرًا بأنها كانت على علاقة غرامية مع فيسنتي فرنانديز (الصور: Instagram/ @lyn_may_ //Cuartoscuro)

اعترف لين ماي في المقابلة «أنا لا ألوم أنه بدأ يرسل لي الهدايا والأشياء والزهور وكان يلاحقني». وأكدت أن الرئيس آنذاك كان منجذبًا جدًا إلى الراقصين في أفلام filecas، لذلك تزوج من ساشا مونتينيغرو. ومع ذلك، كانت مقتنعة بأنها كانت أول من يتودد إليه. وقالت: «لقد أحببت حقا vedettes، لكنني كنت أول واحد».

آخر من أهم شؤونه وأنه اعترف مؤخرًا بوجود علاقته كان مع فيسنتي فرنانديز. بعد وفاة شارو دي هوينتيتان، أعلنت لين لأول مرة أنها والمغنية كانت لهما علاقة قوية للغاية.

من بين الاكتشافات التي قام بها بطل الرواية بيلا دي نوش في مقابلة مع De Primermano، في إحدى المناسبات كان زوجها آنذاك قد رأى تقبيلها مع Chente وأصبح غاضبًا جدًا لدرجة أنها ضربت نفسها للمغنية.

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