مكتبة لويس أنجيل أرانجو في بوغوتا تقيم معرضًا تكريمًا لركوب الدراجات الكولومبية

بعد قصص وقصص أولئك الذين رافقوا «الخنافس» طوال تطورهم، بالإضافة إلى ما تم تسليط الضوء عليه مؤخرًا في ركوب الدراجات الكولومبية، وهي رياضة تمثل البلاد منذ سنوات، تم إنشاء هذا المعرض، والذي سيفتح للجمهور يوم الخميس، 31 مارس، للإشادة بالدواسة والريف والبلاد.

يحتوي هذا المعرض على منظور وثائقي يدعونا لاستكشاف والتعرف على بدايات واللحظات الأيقونية لركوب الدراجات الوطنية، بنفس الطريقة يقترح أن يكون هناك، منظور اجتماعي، يدعونا إلى التفكير في دور هذا الانضباط الرياضي في بناء وهمي من البلاد.

ركوب الدراجات، بالإضافة إلى كونها واحدة من الرياضات الرائدة في كولومبيا، في منتصف القرن العشرين، سمحت هذه الرياضة للكولومبيين بالتعرف على الأراضي والمناظر الطبيعية المجهولة في البلاد وبناء أمة يتخيلها الآلاف من مستمعي الراديو الذين تواصلوا مع الأصوات والقصص، في بعض الأحيان وهمية، لرواة Vuelta a كولومبيا وبعض مسابقات ركوب الدراجات الأخرى.

أصبحت الدراجة وسيلة نقل أساسية للريف والمدينة. وكما صرحت آنا رودا، مديرة شبكة مكتبة بانكو دي لا ريبوبليكا، «كانت الدراجة وسيلة عمل واتصال لمعظم الشعب الكولومبي، وكرياضة، تم ربطها بتطور البلاد منذ منتصف الخمسينات».

محاكاة الطريق، يتكون المعرض من ثلاث مراحل: بلد اكتشفه pedalazos، والذي يسمح بجولة في الأراضي الكولومبية من 1920s إلى الثمانينات؛ غزو أوروبا، الذي يروي بعض مآثر راكبي الدراجات الكولومبيين ووصولهم في المسابقات الأوروبي; والعودة التي تتحدث عن عودة ظهور الدراجات الكولومبية وكيف برزت بشكل تنافسي مرة أخرى في الساحات الدولية.

بالإضافة إلى ذلك، يتميز المعرض، الذي كان افتراضيًا في البداية ولا يزال متاحًا على موقع Banrepcultural، بمجموعة متنوعة من المحتوى الرقمي مثل المقابلات والمؤتمرات مع خبراء في هذا المجال، ومركز موارد وثائقية حيث السير الذاتية والتسجيلات الصوتية وكبسولات الفيديو المتحركة وغيرها تم العثور على عناصر محفزة معرفة حول ركوب الدراجات في كولومبيا.

كجزء من الافتتاح، ستعقد مناقشة بين ريكاردو مونتيزوما ولويس أليخاندرو دياز وأندريا ماريا نافاريتي، والتي سيديرها الصحفي سينار ألفارادو. سيعقد هذا الحديث في الساعة 5:00 مساءً في متحف ميغيل أوروتيا. من ناحية أخرى، سيقوم دييغو ألدانا وغابرييل ليناريس، القيمان على المعرض، بجولة إرشادية في المراحل الثلاث للمعرض في قاعة المعارض الببليوغرافية في الساعة 4:00 مساءً.

أخيرًا، سيكون هذا المعرض دخولًا مجانيًا، ولكن بسعة محدودة، لذلك يُنصح الزوار بالوصول مبكرًا. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون لدى أولئك الذين يرغبون في حضور هذا الحدث جدول التطعيم الكامل.

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