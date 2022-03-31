فالمشاكل اللوجستية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا أجبرت على إعادة جدولة أنشطة سباق الدراجات النارية في ترماس دي ريو هوندو

عادت بطولة العالم للدراجات النارية السريعة إلى الأرجنتين بعد عامين من الغياب بسبب جائحة COVID-19، لكن سابقتها كانت معقدة بسبب الفشل في الخدمات اللوجستية مع طائرتين من طائرات الشحن الخاصة بها. تواجه شركة Dorna، الشركة التي تدير MotoGP وفئتيها الصغيرتين، مشكلة في إضافة وسائل النقل لأن الغالبية روسية و 20٪ غير متوفرة بسبب العقوبات الناتجة عن غزو ذلك البلد لأوكرانيا. كان لا بد من إعادة جدولة الجدول الزمني في Autódromo de Termas de Río Hondo، في سانتياغو ديل استيرو، وسيبدأ النشاط يوم السبت.

بعد الموعد الثاني من الموسم، الذي عقد في إندونيسيا في 20 مارس، شقت الطائرات الخمس التي استخدمتها دورنا لنقل مواد المعدات وشركة مورد الإطارات طريقها إلى مطار توكومان تينينتي بنيامين ماتينزو الدولي، ثم تسافر 90 كيلومترًا بالشاحنة إلى مدينة سانتياغو.

كان أحدهم يعاني من عطل في الصمام في أحد محركاته الأربعة عندما توقف في مومباسا بكينيا ومنعه من الوصول إلى الأرجنتين ليلة الأربعاء. كانت الطائرة الأولى التي وصلت إلى توكومان تبحث عن البضائع التي كان بها خطأ، ولكن بعد وصولها إلى أفريقيا كان لديها فشل آخر واضطرت للبقاء مع الطائرة الأخرى.

منشور MotoGP مع الإعلان عن التغيير في الجدول

«ما فعلناه هو العثور على الأجزاء وإرسالها مع طائرتين خاصتين إلى مومباسا. سيصل أحدهما، إذا سارت الأمور على ما يرام، في غضون ساعتين، والآخر بعد ذلك بقليل. نأمل أن يتم حل كل شيء بحيث الليلة، أن حوالي الساعة الثامنة يمكن أن تغادر الرحلة. من المستحيل أن يكون كل شيء هنا في الوقت المناسب ليوم غد (بحلول يوم الجمعة)، وبما أن كل شيء يتم هو نفسه بالنسبة للجميع، فقد تقرر وفقًا للفرق أن تبدأ يوم السبت»، أوضح كارميلو إزبيليتا، الرئيس التنفيذي لشركة Dorna، في المؤتمر الصحفي.

«لقد تعلمنا الكثير في هذه السنوات الثلاثين من خلال رحلات الشحن وليس هناك الكثير أيضًا، فقط 120 أو 140 حول العالم. وقد تفاقمت المشكلة بسبب الحرب في أوكرانيا. العديد من طائرات الشحن كانت روسية أو من شركات روسية. 20 في المئة غير متوفرة الآن بسبب العقوبات. وليس لدينا حل سوى الامل فى ان تسير اصلاح طائرات مومباسا على ما يرام».

«ربما يتعين علينا التأكد من المزيد حول السباقات على التوالي، ولكن هذه المرة لم يكن الأمر كذلك ولم نتمكن من حلها. هذه هي الجائزة الكبرى 499 التي نظمناها وهي المرة الأولى التي تمر فيها. هدفنا الاول هو الاحتفال بهذا السباق».

يوم الجمعة لن يكون هناك أي نشاط وستذهب الدراجات النارية على المسار يوم السبت.

ما تحتاج إلى نقله هو المواد والدراجات لفريق دوكاتي MotoGP الرسمي وفرق الأقمار الصناعية، براماك راسينغ، موني VR46 Racing فريق (فالنتينو روسي) و Gressini Racing. بالإضافة إلى ذلك، هناك أغطية ضرورية للجميع للحصول على مجموعات المطاط التي يتطلبها النشاط.

إذا تم الانتهاء من كل شيء في الوقت المناسب، سيبدأ النشاط يوم السبت بجدول زمني يبدأ في الساعة 8.45 صباحًا وينتهي في الساعة 5.45 مساءً. لن يكون هناك انقطاع وتلك الساعات التسع ستكون هناك دائمًا دراجات نارية على المسار. ستكون جولات التدريب والتأهيل من MotoGP و Moto2 و Moto3.

تألفت الرحلة من لومبوك، إندونيسيا، إلى ثيرماي من خمس رحلات. وقد استولت ثلاثة من الطرق المخطط لها على نقل البضائع من لومبوك إلى توكومان من خلال محطات فنية في مومباسا ولاغوس والبرازيل. وعلى الطريقين الآخرين، كان من المقرر أن تنتقل البضائع من لومبوك إلى الدوحة، ومن الدوحة إلى أكرا في غانا ثم إلى توكومان.

الصناديق الجديدة لحلبة تيرماس دي ريو هوندو

ماذا سيحدث إذا لم تصل الطائرة في الوقت المحدد يوم الجمعة؟ ستكون المشكلة معقدة لأن عطلة نهاية الأسبوع الأخرى ستعقد في أوستن, الولايات المتحدة ومن حيث المبدأ لا يوجد مكان في التقويم لإعادة ترتيب التاريخ. لكن إزبيليتا متفائل بأنه سيكون قادرًا على تنفيذ التاريخ الأرجنتيني.

كانت آخر مرة تسابق فيها MotoGP وفئتيها الصغيرتين في تيرماس دي ريو هوندو في عام 2019. بالنسبة لعام 2020، تم تحديد التاريخ في أبريل، ولكن بسبب جائحة COVID-19، تم إلغاء التاريخ. تمت إعادة جدولته لعام 2021، على الرغم من أنه لا يمكن القيام به إما بسبب العيوب اللوجستية للوباء.

في فبراير من العام الماضي، عانى مضمار سباق santiagueño من حريق شره دمر الصناديق وقطاع كبار الشخصيات بأكمله. كما تم تأمين البنى التحتية, يمكن إعادة بنائها دون أن تضع المقاطعة فلسًا واحدًا وتبدو المرائب الجديدة لا تشوبها شائبة وفي الجزء العلوي من VIP تم وضع المدرج.

كما هو الحال في كل عام منذ عام 2014 (باستثناء الانقطاعات المذكورة أعلاه)، من المتوقع حدوث مضمار سباق مليء بالناس. في شوارع تيرماس، يمكنك رؤية عدد كبير من الزوار، بما في ذلك من الدول المجاورة، وخاصة البرازيل، التي ليس لها تاريخ لبطولة العالم للسرعة على عجلتين.

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