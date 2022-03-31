النزاعات العمالية: خلال عام 2021، كان هناك 38 إضرابا في القطاع الخاص في بيرو

FILE PHOTO: Empty cubicles are seen as the first phase of FMC Corporation employees return to work in the office in Philadelphia, Pennsylvania, U.S., June 14, 2021. REUTERS/Hannah Beier/File Photo

وفقًا للمعلومات الواردة من المكتب الإحصائي لوزارة العمل وتعزيز العمالة (MTPE)، التي نُشرت مؤخرًا في وثيقة «الضربات في بيرو 2021"، من قبل هذا الكيان، تم تسجيل 38 إضرابًا وطنيًا العام الماضي في و مجال علاقات العمل الجماعية الخاضعة لنظام القطاع الخاص. وصلت هذه الإضرابات إلى ما مجموعه 209,142 عاملاً.

إذا تمت مقارنة الرقم بالسنوات السابقة، فقد كانت هناك زيادة مقارنة بعام 2020 (23 إضرابًا مع 127,868 عاملاً)، ولكن انخفاض مقارنة بالسلوك في أوقات ما قبل الوباء. في عام 2019، كان هناك 67 إضرابا، شملت 110154 عاملاً. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه مع عدد أقل من الإضرابات في عام 2021، اتبع المزيد من العمال مقياس القوة هذا، أي أنهم يتطابقون مع منظمات أكبر.

وكانت القطاعات الاقتصادية التي سجلت أكبر عدد من الإضرابات هي التعدين والمحاجر (15) والصناعات التحويلية (9). وبالمثل، وقع أكبر عدد من الضربات في متروبوليتان ليما (18)، وخونين (5) ومنطقة ليما (3).

«الإضراب هو الحق الذي يمارسه العمال المنتسبون إلى منظمة نقابية وسيتحقق من خلال تعليق العمل والتخلي عن مكان العمل. إن فهم طبيعتها، ولأسباب حدوثها، ومدة استمرارها، وتأثيرها وتأهيل سلطة العمل، مفيد للغاية لعلاقات العمل الجماعية (النقابات وأرباب العمل)، ووضع استراتيجيات المفاوضة الجماعية أو تحديث أو منع أو إدارة النزاعات العمالية والحفاظ على بيئة العمل الجيدة «، يشرح كارلوس كاديلو، شريك ميراندا وأمادو في مجال العمل، للنظر بعناية في بيانات «الضربات في بيرو 2021".

الدوافع

وبالتالي، تجدر الإشارة إلى أن أسباب الإضرابات في عام 2021 كانت كما يلي: 25 (66٪) مرتبطة بتسوية المطالبات في إطار المفاوضة الجماعية؛ 11 (29٪) لعدم الامتثال للمعايير القانونية أو التقليدية؛ و 2 (5٪) بسبب التهديد بالفصل أو لأسباب أخرى. مع الأخذ في الاعتبار عدد العمال المشمولين وفقًا لسبب الإضراب، يتغير هذا الأمر: تم تضمين 94٪ في الإضرابات بسبب عدم الامتثال للقواعد، و 4٪ عن طريق المساومة الجماعية و 2٪ للتهديد بالفصل أو لأسباب أخرى.

فيما يتعلق بالنطاق المؤقت للإضرابات المسجلة في عام 2021، كان 26 (68٪) لفترة غير محددة و 12 (32٪) لفترة زمنية محددة. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد أن هناك 6 ضربات استمرت يومًا واحدًا؛ 10، يومين؛ 4، 3 أيام؛ و 3، من 4 إلى 7 أيام. بالإضافة إلى ذلك، استمرت 5 ضربات من 8 إلى 15 يومًا، و 3 من 16 إلى 21 يومًا، و 4 من 22 إلى 35 يومًا، و 3 أيام استمرت من 36 يومًا إلى أكثر.

وأخيراً، صنفت السلطات الإدارية لوزارة العمل 16 (42 في المائة) من هذه الإضرابات حسب الاقتضاء، و 22 (58 في المائة) باعتبارها غير ذات صلة وغير قانونية.

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