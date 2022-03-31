خوان كارلوس أوسوريو يستقيل أخيرًا من أمريكا دي كالي

توقف خوان كارلوس أوسوريو عن كونه مدربًا لأمريكا دي كالي. تم الإبلاغ عن ذلك من قبل الصحفي سيزار أوغوستو لوندونو على حسابه على تويتر. في غياب إضفاء الطابع الرسمي الرسمي على المجموعة القرمزية، أصبح من المعروف أن الخبير الاستراتيجي والقيادة توصلا إلى اتفاق اقتصادي لمغادرتهم.
يقول تريل التواصل: «وقع خوان كارلوس أوسوريو اعتزاله من أمريكا ولم يعد مدرب الفريق القرمزي».
تم تأكيد المعلومات من كالي من قبل الصحفي نيلسون كالسيتو، الذي نشر: «انتباه! وقد وقع البروفيسور خوان كارلوس أوسوريو للتو الاتفاقية مع أمريكا دي كالي. كان ذلك في الساعة 17:45 مساءً لم يعد من اللون الأحمر انتهت دورة أخرى للاستراتيجي Risaraldense».
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