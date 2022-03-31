خوان كارلوس أوسوريو يستقيل أخيرًا من أمريكا دي كالي

En la imagen un registro del director técnico Juan Carlos Osorio, nuevo entrenador del club colombiano América. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

توقف خوان كارلوس أوسوريو عن كونه مدربًا لأمريكا دي كالي. تم الإبلاغ عن ذلك من قبل الصحفي سيزار أوغوستو لوندونو على حسابه على تويتر. في غياب إضفاء الطابع الرسمي الرسمي على المجموعة القرمزية، أصبح من المعروف أن الخبير الاستراتيجي والقيادة توصلا إلى اتفاق اقتصادي لمغادرتهم.

يقول تريل التواصل: «وقع خوان كارلوس أوسوريو اعتزاله من أمريكا ولم يعد مدرب الفريق القرمزي».

تم تأكيد المعلومات من كالي من قبل الصحفي نيلسون كالسيتو، الذي نشر: «انتباه! وقد وقع البروفيسور خوان كارلوس أوسوريو للتو الاتفاقية مع أمريكا دي كالي. كان ذلك في الساعة 17:45 مساءً لم يعد من اللون الأحمر انتهت دورة أخرى للاستراتيجي Risaraldense».

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