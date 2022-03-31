«تم الاستيلاء على المدنيين الأبرياء ترسانة الحرب»: الوزير مولانو ينفي المزاعم حول العملية في بوتومايو

Foto de archivo. Soldados del Ejército Nacional de Colombia hacen guardia durante una operación de erradicación de cultivos de coca en Tarazá, en el departamento de Antioquia, Colombia, 10 de septiemre, 2019. REUTERS/Luis Jaime Acosta

أفاد وزير الدفاع الكولومبي، دييغو مولانو، يوم الاثنين 28 مارس، أنه في منتصف عملية نفذتها القوات العامة في بلدية بويرتو ليجويزامو، مقاطعة بوتومايو، قتل تسعة أعضاء مزعومين من منشقين من فارك وأنه تم القبض على أربعة آخرين.

ومع ذلك، رفضت المنظمات الاجتماعية مثل شبكة بوتومايو لحقوق الإنسان ومنظمة الشعوب الأصلية في الأمازون الكولومبي (أوبياك) النسخة الرسمية ونددت بالقتل المزعوم للفلاحين وسلطات السكان الأصليين في منتصف العملية، بما في ذلك الرئيس. من مجلس العمل المجتمعي ديفييه هيرنانديز روخاس، وحاكم السكان الأصليين بابلو باندورو كوكوينشه.

في مواجهة النسخ المتضاربة للحكومة الوطنية والمنظمات الاجتماعية، أصوات مثل صوت الرئيس الكولومبي، إيفان دوكي، وصوت زعيم المعارضة والمرشح الرئاسي للميثاق التاريخي، غوستافو بترو، وأصوات الباحث من شعبة حقوق الإنسان في الأمريكتين شاهد، خوان بابير، الذي أكد أن المنظمة الدولية تحقق في القضية وأشار إلى أنه «من الملح توضيح الحقائق».

وعلى الرغم من النداءات المتكررة من مختلف القطاعات الاجتماعية والسياسية لتوضيح ما حدث في بويرتو ليغويزامو، خرج رئيس حقيبة الدفاع، دييغو مولانو، لدعم الجيش الوطني وأشار إلى أن المؤسسة أفادت بأن العملية لم تكن ضد الفلاحين أو السكان الأصليين، بينما لم تكن قد فعلت في بازار, كما ذكرت أوبياك, ينكر نسخ المنظمات الاجتماعية.

«أفاد الجيش أن العملية لم تكن ضد الفلاحين، ولكن المنشقين فارك. لم يكن ضد السكان الأصليين الأبرياء، ولكن narcococaleros. لم يكن في بازار، ولكن ضد المجرمين الذين هاجموا الجنود. وقال الوزير مولانو من خلال حسابه على تويتر ردا على رسالة من السناتور اليساري غوستافو بترو الذي قال ان العملية كانت ضد مدنيين غير مسلحين «بمن فيهم الاطفال».

«انها ليست تحييد السيد الرئيس دوكي، انها جريمة قتل. ولم يكن هناك 11 عضوا في القوات المسلحة الثورية لكولومبيا، بل كانوا فلاحين ومدنيين من السكان الأصليين غير مسلحين، بمن فيهم الأطفال. إنها جريمة حرب لحكومته في حكومتي لا نهاية للإيجابيات الكاذبة, قال المرشح الرئاسي للتحالف اليساري, الذي تناقضه الوزير مولانو.

وبالإضافة إلى ذلك، في الرسالة التي أطلقها رئيس حقيبة الدفاع عن طريق الشبكة الاجتماعية، أرفق شريط فيديو يظهر رجالاً بحوزتهم أسلحة بعيدة المدى، كان من المفترض أن يكونوا المنشقين الذين قتلتهم قوات الأمن وألقوا القبض عليهم، بينما كانوا يتبادلون صوراً لترسانة الحرب التي يُزعم أنها هم. تم الاستيلاء عليها في منتصف العمليات.

«تم الاستيلاء على 'المدنيين الأبرياء ': ترسانة الحرب؛ قنابل يدوية، بنادق، موردون، خراطيش، وغيرها. دعوة للمرشحين: لا يتعلق الأمر بالسياسة. وقال الوزير مولانو، الذي شارك شريط فيديو لجندي في الجيش أصيب أثناء العملية وهو في المستشفى العسكري، يروي فيه كيف أنه في منتصف المواجهة المزعومة أطلق عليه رجل يرتدي ملابس مدنية النار عليه ببندقية.

مواقف الوزير مولانو في مواجهة عمليات الشرطة التي شكك فيها مختلف القطاعات كانت دائما داعمة، على الرغم من الأدلة على وفاة القاصرين في تفجيرات الجيش ضد المعسكرات المنشقة من فارك أو قتل المدنيين في خضم مظاهرات الإضراب الوطني، والتي قد ول دت سخط بين السكان المدنيين.

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وفقًا لـ Dane، يعتقد الكولومبيون أن الفساد قد زاد في السنوات الأخيرة.